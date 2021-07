Les mondes du yoga et du bien-être ont un problème de complot

Il existe un type d’influenceur Instagram « tout naturel » qui, à première vue, semble vouloir vivre sa meilleure vie en bonne santé. Elle est une fervente adepte de la méditation, de l’alimentation saine, du yoga et d’une vague forme de spiritualité asiatique. Son approche de la vie – et de la santé – est « holistique ». Et ses flux sur les réseaux sociaux sont un concentré de contenu, allant des avantages du gua sha et des régimes ayurvédiques à son scepticisme quant à l’efficacité des masques et des vaccins.

Au cours de la dernière année de la pandémie, l’espace du bien-être – un terme générique utilisé pour décrire les praticiens et les promoteurs de la médecine occidentale non institutionnalisée, des guérisseurs de cristal aux professeurs de yoga – s’est multiplié avec une désinformation politiquement motivée sur QAnon, Covid-19, la prévalence de la traite des enfants et l’intégrité électorale.

La couverture médiatique s’est largement centrée sur ces influenceurs de type New Age en tant que colporteurs d’une idéologie libertaire et anti-science qui refuse les masques, la distanciation sociale et les vaccins. « La communauté californienne du yoga, du bien-être et de la spiritualité a un problème QAnon », lit-on dans un titre récent du Los Angeles Times. « Les influenceurs du bien-être répandent des complots QAnon sur le coronavirus », a déclaré Mother Jones. En mars, le Washington Post a écrit sur « les racines inattendues de QAnon dans la spiritualité New Age ».

Ces articles explorent une facette préoccupante de la vie américaine, un phénomène que les chercheurs appellent la spiritualité, ou comment les théories du complot ont trouvé une place dans les cercles spirituels sceptiques à l’égard de la médecine occidentale et des institutions établies. Les observations n’impliquent pas que certaines pratiques, comme le yoga, sont une voie directe vers la radicalisation. Le blâme est généralement attribué aux communautés de bien-être où ces idées marginales et anti-science s’enveniment confortablement. Pourtant, alors que la plupart des reportages identifient avec précision la prévalence de ces croyances dangereuses et infondées, il y a souvent peu de contexte sur la relation de l’espace de bien-être avec l’orientalisme (ou la tendance occidentale à romancer, stéréotyper et aplatir les cultures asiatiques) et l’individualisme libertaire.

Pendant des décennies, de nombreuses pratiques de santé et médicinales ont été exportées d’Asie vers l’Occident, notamment le yoga, l’ayurveda, le reiki et des aspects de la médecine traditionnelle chinoise tels que les ventouses, le gua sha et l’acupuncture. De telles traditions sont souvent classées sous le parapluie de la « médecine alternative » ou du « New Age » – des termes vagues qui associent différents systèmes philosophiques et médicaux en un méli-mélo d’idées uniquement occidental. La nuance et l’histoire de ces traditions, cependant, n’obtiennent pas exactement la première facturation lorsqu’elles deviennent virales.

Les exportations culturelles sont un résultat complexe et inévitable de la mondialisation, et l’appropriation culturelle n’a pas toujours d’effets négatifs. Alors que les pratiques et les traitements d’inspiration asiatique se rapprochent du courant dominant, le problème n’est pas nécessairement l’appropriation. C’est ce que l’appropriation peut produire : une perspective orientaliste envers des pratiques non-occidentales qui peuvent être déformées pour faire avancer un agenda politique.

Le processus par lequel cela se produit est probablement familier à toute personne ayant une connaissance passagère du Goop de Gwyneth Paltrow, bien que ce type d’appropriation soit antérieur à la marque de plusieurs décennies. Cela commence généralement par un Occidental influent (généralement blanc) qui rencontre une pratique ayant des origines en Asie de l’Est ou du Sud. La personne intègre la tradition dans son mode de vie, vante publiquement ses avantages et aide à diffuser une version de la pratique dans sa propre communauté. (Ce fut le cas pour l’acupuncture en 1971, après qu’un journaliste du New York Times a écrit sur les avantages de son traitement en Chine.)

C’est le « capitalisme New Age » à l’œuvre : un solide système de connaissances est démonté au coup par coup, séparé de toute racine philosophique ou religieuse, et transfiguré en une marchandise, quelque chose qui peut être acheté et vendu pour améliorer la vie des consommateurs. Par exemple, le gua sha est un traitement traditionnel chinois qui est devenu viral en ligne récemment. Il est destiné à être un traitement de grattage pour le dos et le corps d’une personne, plutôt que pour le visage. Pourtant, l’industrie de la beauté commercialise des pierres de gua sha et des rouleaux de jade, un autre outil facial d’inspiration chinoise, en tant que gadgets d’embellissement – un moyen de modeler la mâchoire et d’imiter les résultats d’un lifting – au lieu de contextualiser leur utilisation traditionnelle.

Les médias sociaux ont, pour le meilleur ou pour le pire, popularisé ces pratiques autrefois niches auprès d’un public américain plus large. Et la pandémie a facilité cet intérêt des consommateurs. Coincés à la maison en cas de nouvelle maladie, des millions de personnes se sont inquiétées de leur santé et de leur bien-être alors que le système de santé américain s’effondrait. Les gens se sont tournés vers le yoga, la méditation et les huiles essentielles, en plus des pratiques spirituelles telles que l’astrologie, la guérison des cristaux inspirée du reiki et la manifestation. Au milieu de ce bouleversement social, certains se sont tournés vers l’alternative et ont recherché des théories peu orthodoxes pour expliquer leur réalité incertaine.

« Le problème avec l' »Orient » ou l' »Orient » spirituel, c’est qu’il y a une histoire d’Occidentaux qui choisissent des coutumes, des traditions et des pratiques pour répondre à leurs besoins, qu’ils peuvent lier à un agenda politique particulier », a déclaré Shreena Gandhi, professeur adjoint de religion à la Michigan State University qui étudie le yoga et son histoire d’appropriation. « Il y a plusieurs aspects de l’orientalisme en jeu ici. Il y a l’approche romantique du bien-être oriental et des thérapies alternatives, et sa contrepartie hystérique, qui craint ou se méfie des croyances traditionnelles.

Les dirigeants nazis, par exemple, étaient des partisans du yoga et de sa philosophie spirituelle ; ils étaient obsédés par la purification et l’élévation du corps d’un individu en tant que microcosme de l’État-nation. Les communautés de bien-être modernes semblent beaucoup plus axées sur l’individu (sans mentionner l’État), mais selon Matthew Remski, journaliste et co-animateur de la Conspiritualité podcast, il y a des nuances fascistes persistantes dans les croyances New Age.

« Les New-Agers ne sont pas secrètement des nazis », a écrit Remski dans un blog en quatre parties sur le yoga et la conspiration. « Cela ressemble plus à : des idées fascistes du corps et de la terre parfaits [have] généré des mèmes culturels durables pour le holisme, la spiritualité incarnée et la santé. Ces mèmes, aseptisés de leur politique explicite, portent des bords déchiquetés de perfectionnisme et de paranoïa à propos de l’impureté. Et ce double message – votre corps est divin mais il est également attaqué – est devenu la norme dans la marchandisation du yoga et du bien-être.

Le professeur de yoga est le prêtre de cet état global, sanctifiant la culture par la flexibilité corporelle, suivant le courant et ritualisant la beauté, croyant et enseignant que le consumérisme peut être vertueux, vacances = pèlerinage, et que les illuminés transcendent la politique. /7 — matthew remski (@matthewremski) 6 février 2021

Il est courant que les croyants de la spiritualité fassent référence aux religions et aux enseignements de l’Asie du Sud ou de l’Est. « Cela donne l’apparence de gravité, d’histoire et d’autorité », m’a dit Remski. « C’est un orientalisme positif qui n’a rien à voir avec la pratique réelle ou l’histoire impliquée. »

En février, par exemple, un facialiste holistique de Miami Beach a publié une publication sur Instagram suggérant que le port d’un masque bloque le flux de «Lung Qi», empruntant le langage de la médecine traditionnelle chinoise sur le qi, ou énergie, qui circule dans le corps humain. Cette affirmation, bien que fausse, repose sur une tendance occidentale à aborder la médecine orientale de manière erronée, d’un point de vue universel. C’est un type d’orientalisme médical qui exotise les pratiques non-occidentales et s’adresse aux notions New Age de guérison mystique et « naturelle ».

L’apparition du coronavirus en Asie a polarisé les perceptions de la médecine orientale et des thérapies alternatives, durcissant le sentiment de dualisme scientifique en Asie et à l’étranger – que les gens, en particulier ses praticiens, sont soit pro ou anti-science. (Des responsables gouvernementaux en Inde, par exemple, ont reçu des réactions négatives pour avoir encouragé le traitement de Covid-19 principalement avec la médecine traditionnelle.) Dans le même temps, l’aigreur des relations américano-chinoises a fomenté une méfiance sinophobe et une paranoïa envers les Américains d’origine asiatique, quelle que soit leur nationalité. statut et héritage ethnique. Certains pensaient que ces attitudes étaient alimentées par l’association initiale de l’Asie, en particulier de la Chine, avec l’épidémie de coronavirus.

«Ça devient politique. Il est facile d’associer quiconque promeut ou pratique la médecine chinoise comme porte-parole du Parti communiste chinois », a déclaré Michael Stanley-Baker, historien de la médecine chinoise à l’Université technologique de Nanyang à Singapour. « Mon opinion est que la biomédecine et la recherche scientifique sont bonnes et font autorité. Cela ne devrait pas discréditer les autres systèmes de connaissances. La médecine chinoise est une forme de connaissance systématique et robuste qui n’est pas statique. Ce n’est pas « tout se passe » et ce n’est certainement pas aléatoire. »

La professionnalisation de certains domaines de la médecine alternative, comme l’acupuncture et l’ayurveda, a dans une certaine mesure standardisé ces pratiques en Occident. Mais ces traitements ont beaucoup de sceptiques et sont souvent rejetés comme inutiles au mieux et nocifs au pire. Dans le même temps, ce processus de standardisation aux États-Unis a marginalisé et même conduit à des arrestations de praticiens américains d’origine asiatique, a fait valoir Tyler Phan, maître de conférences à l’Université de Pittsburgh, dans sa thèse de doctorat sur la médecine chinoise américaine.

Pendant ce temps, l’industrie du bien-être d’aujourd’hui attire une population d’adhérents de la classe moyenne à prédominance blanche. Selon une enquête du Pew Research Center de 2017, environ six adultes américains sur 10, quelle que soit leur affiliation religieuse, croient en au moins une croyance New Age, telle que les médiums, l’astrologie et l’énergie spirituelle dans les objets.

Cette tendance vers le spirituel, selon Remski, est peut-être un remplacement pour la communauté. Il l’attribue à un « vide culturel » au cœur de la spiritualité alternative et du yoga moderne, qui coïncide avec l’effondrement de la communauté et des soins de santé aux États-Unis. En conséquence, le studio de yoga moderne – et par extension, le grand monde du bien-être – est devenu dépourvu de politique. Sa vision cloisonnée se concentrait sur le potentiel religieux et le bien-être spirituel d’un individu au détriment du collectif. « Ce qui semble être contre-culturel devient alors assez similaire au libertarisme », a déclaré Remski. « Cette attitude spirituellement libertaire a imprégné la culture du yoga tout au long de son cycle d’essor. »

Et tant que les théories du complot persisteront, le redpilling se poursuivra sur Instagram, dans les studios de yoga et dans d’autres espaces liés au bien-être. Pourtant, selon Gandhi de MSU, il y a une certaine hystérie autour du stéréotype d’une mère riche pratiquant le yoga qui refuse de vacciner ses enfants. « Ce ne sont pas seulement les praticiens du bien-être et du yoga qui croient en cette idéologie », a-t-elle déclaré. « C’est plus que des cours de yoga. QAnon est une conspiration explicitement politique enracinée dans la suprématie blanche.

Cette hystérie, a ajouté Gandhi, rappelle les attitudes qui ont alimenté le « péril jaune » des décennies passées. Ce sentiment n’est pas tout à fait explicite, mais la fixation sur les notions imparfaites du Nouvel Âge de « bien-être » rassemble souvent les thérapies alternatives et orientales et les praticiens en un seul grand groupe. En conséquence, ces pratiques deviennent collectivement vilipendées et politisées pour endoctriner des Américains vulnérables.

Cette confusion est non seulement inutile, mais aussi dédaigneuse du travail et de l’histoire des systèmes de connaissances non-occidentaux qui sont précieux et complexes en eux-mêmes. Cela rend également plus difficile pour les personnalités faisant autorité de démystifier les fausses informations. Il devrait y avoir un juste milieu, a fait valoir Stanley-Baker, où divers types de pratiques médicinales peuvent coexister et se compléter.

« Il doit y avoir une conversation sur ce qui constitue des connaissances solides en médecine orientale et chinoise », a-t-il conclu. « Nous devons différencier les orientalistes et les influenceurs et passionnés de bien-être Goop des praticiens sérieux et respectueux. »