Les moments photographiques les plus durables de Nancy Pelosi

Au cours de ses deux décennies à la tête des démocrates de la Chambre, la présidente Nancy Pelosi de Californie a été l’une des femmes les plus puissantes et les plus emblématiques de Washington. Lorsqu’elle a prêté serment en tant que présidente en 2007, entourée des enfants des membres du Congrès, elle est devenue la première femme à occuper ce poste. Et au fil des ans, Mme Pelosi a souvent été photographiée comme la femme seule dans des pièces pleines d’hommes, même après que les rangs du Congrès se soient diversifiés.

Tout au long de sa carrière, les républicains l’ont vilipendée ; elle est aujourd’hui l’une des membres les plus menacées du Congrès. Elle avait une relation particulièrement toxique avec l’ancien président Donald J. Trump, et leurs interactions hostiles ont souvent attiré l’attention, y compris lorsque Mme Pelosi lui a adressé ce qui semblait être des applaudissements sarcastiques lors de l’un de ses discours sur l’état de l’Union et lorsqu’elle a déchiré une copie de ses remarques à un autre.

Voici les images les plus durables de Mme Pelosi pendant son discours et ce qu’elles signifient.

5 février 2019

Le clap