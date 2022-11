Les moments où Sara Tendulkar a prouvé qu’elle avait le plus beau sourire

Bigg Boss 16 : Si Sajid Khan était entré dans la série pour blanchir son image après avoir été accusé dans Metoo, il semblerait que cela ne se produise pas et que la série ne joue pas en sa faveur. La participation de Sajid Khan à l’émission en a laissé beaucoup irrités et a exigé son expulsion mais cela fait plus de 50 jours qu’il est toujours là, et personne n’a encore réussi à le faire sortir de l’émission. Et maintenant, il y a une tendance sur Twitter pour Sajid Khan et une fois de plus les téléspectateurs ont exigé d’expulser le cinéaste de l’émission après qu’il ait affiché ses privilèges et son attitude d’être supérieur à tous dans l’émission revendiquée par les internautes dans son combat avec Archana Gautam . Andy Kumar, ancien concurrent de Bigg Boss, a lancé cette tendance en expulsant Sajid Khan de la maison Bigg Boss.

Qui pense #Le chef #bigboss16 devrait: ÉVITEZ SAJID MAINTENANT Retweet obtient un retweet ; Sajid doit être tenu responsable de ses actes contre les femmes. #Moi aussi Andy Kumar (@iAmVJAndy) 26 novembre 2022

Signifie sérieusement, ô Dieu, Cet homme est pathétique ÉVITEZ SAJID MAINTENANT pic.twitter.com/gRwu8oHhso Allya Singh (@SinghAllya) 26 novembre 2022

Je n’ai jamais vu un concurrent être autant favorisé dans #Le chef Les tâches sont conçues pour son équipe, elles sont faites de Sanchalaks dans les tâches et reçoivent des pouvoirs pour en sauver beaucoup des nominations. Il est constamment sauvé des nominations afin qu’il ne soit pas éliminé ÉVITEZ SAJID MAINTENANT Le Khabri (@TheKhabriTweets) 26 novembre 2022

Il y a un dicton qui dit que la vérité blesse, n’est-ce pas, #ArchanaGautam ? simplement énoncer les faits que des millions d’entre nous connaissent et voient tous les jours dans #BB16 pourtant, de nombreux andhbhakts ne verront rien au-delà de leurs idoles bien-aimées, qui sont les Chelas d’un agresseur ÉVITEZ SAJID MAINTENANT pic.twitter.com/zqNe1mBr4H ARCHANA GAUTAM TM ? (@archanagautamTM) 26 novembre 2022

Je n’ai jamais vu un réalisateur aussi dégoûtant de toute ma vie ? il devrait être derrière les barreaux pas dans la maison BB ÉVITEZ SAJID MAINTENANT https://t.co/ytEqncdi0H Rahul Rahul (@RahulPatne7) 26 novembre 2022

Cependant, au cours du week-end ka vaar, nous avons vu comment Sajid Khan s’est excusé auprès d’Archana et l’a même serrée dans ses bras et a laissé le passé passer.