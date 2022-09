NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tout au long de ses décennies en tant que monarque, la reine était connue pour sa classe et son dévouement total à la couronne, ainsi que pour son sens de l’humour unique et son esprit vif.

Il y a eu de nombreux cas dans lesquels la reine Elizabeth a fait une blague. Que ce soit lors d’un discours ou lors d’un sketch, elle a gardé tout le monde sur ses gardes avec son sens de l’humour.

Voici quelques-uns des moments les plus drôles de la reine au fil des ans.

James Bond Sketch

Lors des Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres, la reine a participé à un sketch avec l’acteur Daniel Craig dans le rôle de James Bond.

Le sketch a commencé assez innocemment, avec James Bond escortant la reine hors du palais de Buckingham et aux Jeux olympiques sur son propre hélicoptère privé. Les choses ont cependant pris une tournure surprenante une fois que la reine est montée à bord de l’hélicoptère.

À ce moment-là, une actrice déguisée en reine a été montrée en train de sauter de l’hélicoptère et de flotter au sol avec un parachute Union Jack.

Ce qui a rendu l’ensemble du sketch encore meilleur, c’est le fait que la reine a gardé sa famille dans l’ignorance de ses projets de participation. C’était, en fait, une condition de sa participation que son rôle soit gardé secret, donc les expressions choquées de sa famille étaient d’autant plus spéciales.

Sketch de Paddington

Plus récemment, la reine a joué aux côtés de Paddington Bear, exprimé par Ben Whishaw, dans un segment préenregistré pour un événement spécial de la BBC.

Les deux ont été rejoints par Simon Farnaby, qui joue Barry le gardien de sécurité. Les trois d’entre eux savouraient un déjeuner de sandwichs à la marmelade au palais de Buckingham.

Le clip s’est terminé avec Paddington souhaitant à la reine un “joyeux jubilé” et disant: “Merci, madame, pour tout.” Peu de temps après l’annonce de la mort de la reine, le compte Twitter de Paddington a tweeté ces mots exacts, remerciant la reine pour tout ce qu’elle a fait pour son pays.

Discours de George W. Bush

Lors d’une visite aux États-Unis en 2007, la reine s’est moquée du président George W. Bush. À son arrivée, le président a accueilli la reine sur la pelouse de la Maison Blanche et l’a vieillie accidentellement de 200 ans en déclarant qu’elle avait aidé le pays à célébrer l’anniversaire de son indépendance en 1776, plutôt qu’en 1976.

Le président a déclaré que, suite à son erreur, la reine “lui a lancé un regard que seule une mère peut donner à un enfant”.

Alors que la reine l’a laissé glisser sur le moment, elle a rappelé au président son erreur plus tard lors de sa visite lors d’un dîner organisé par l’ambassadeur britannique. La reine a commencé son discours lors du dîner en disant: “Je me demandais si je devais commencer ce toast en disant:” Quand j’étais ici en 1776 … “”

Le président a pris la blague dans la foulée, disant à la reine dans son toast qu’il “ne peut pas surpasser celui-là”.

Promotion Jeux Invictus

Dans un effort pour promouvoir les Jeux Invictus annuels en 2016, la reine est apparue dans une vidéo promotionnelle avec son petit-fils, le prince Harry. Dans la vidéo, le prince Harry et la reine parlent des jeux à venir, lorsque le téléphone de Harry sonne alors qu’il reçoit un tweet de la première dame Michelle Obama.

Après avoir reçu le tweet, la reine et Harry regardent la vidéo ensemble. Dans la vidéo, Michelle rappelle à Harry quand il “(leur) a dit de l’apporter aux Jeux Invictus”, ce à quoi le président a ajouté : “Faites attention à ce que vous souhaitez”. Un officier en arrière-plan a terminé la vidéo en disant “Boom”.

La reine lève ensuite les yeux vers Harry et dit: “Oh, vraiment. S’il vous plaît!” Harry se tourne alors vers la caméra en ajoutant “Boom”, ramenant à la maison le fait que les Britanniques n’étaient pas effrayés par les Américains.

Blague sur la météo de Ronald Reagan

La reine a pu rendre les fonctions sérieuses un peu plus divertissantes avec son esprit. Un exemple était un dîner d’État à San Francisco en 1983 lorsque Ronald Reagan était président.

Comme la Californie est notoirement connue pour son manque de pluie, la reine a été surprise de n’avoir connu que de la pluie lors de son voyage sur la côte ouest.

Dans son toast lors de l’événement, la reine a reconnu le fait que les puritains avaient apporté beaucoup de coutumes anglaises dans le Nouveau Monde avec eux lors de leur arrivée. Elle a ensuite ajouté qu’elle était complètement inconsciente et confuse quant à la raison pour laquelle ils apporteraient également le mauvais temps de l’Angleterre avec eux.

Reagan a trouvé la blague extrêmement drôle.

Photobomb royal

Même la reine n’a pas pu résister à un bon photobomb.

Lors des Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow, en Écosse, la reine était dans le public lors d’un match de hockey féminin entre l’Australie et la Malaisie. Après que l’Australie ait battu l’équipe malaisienne, 4-0, la reine a participé aux célébrations d’une manière unique.

Lorsque la reine a vu la défenseuse australienne Jayde Taylor prendre un selfie de fête avec sa coéquipière, elle a décidé de s’amuser en posant et en souriant pour la photo en arrière-plan.

Plaisanterie avec le premier ministre Trudeau

En 2015, la reine a organisé un dîner de gala pour les dirigeants qui étaient présents au Sommet du Commonwealth à Malte. Lors du gala, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a prononcé un discours en l’honneur de la reine et de ses années de service.

Il l’a félicitée pour ses six décennies de service, qualifiant son règne de “long et infatigable”, déclarant même que, tout au long de son mandat de monarque, elle avait probablement vu plus du Canada que le Canadien moyen.

Au cours de son toast, la reine a répondu à la déclaration du premier ministre en remarquant: “Merci, monsieur le premier ministre du Canada, de me faire sentir si vieux.”

Son commentaire a fait rire tout le monde dans la salle.