Les moments les plus scandaleux des NTA alors que Holly et Phil sont hués – la bagarre de la star de Love Island aux larmes de Jac Jossa après une dispute épique

Les National Television Awards savent certainement comment faire bonne figure.

Mais la cérémonie – et les after parties – n’ont pas été à court de scandales au fil des ans.

Lors de la cérémonie de cette année, les animateurs de This Morning, Phil Schofield et Holly Willoughby, ont été hués alors qu’ils récupéraient leur gong pour le meilleur spectacle de jour.

Le couple avait suscité l’indignation en semblant sauter la file d’attente pour rendre hommage à la reine Elizabeth II à l’abbaye de Westminster.

Et la rage persistait alors que le couple et l’équipe de This Morning montaient sur scène, selon un initié.

Une source qui a regardé le moment se dérouler a dit que c’était “vraiment embarrassant”, ajoutant: “Linda Robson de Loose Women n’a pas applaudi non plus. Tout était très gênant.

Si ce n’était pas assez dramatique pour une nuit, Anneka Rice a ensuite lu le mauvais gagnant du prix de l’émission Quiz Game.

La star de Challenge Anneka a annoncé : “Le Club 1% !” avant de se rendre compte qu’elle lisait la liste des nominés – dans un moment rappelant la tristement célèbre erreur des Oscars 2017.

Elle a finalement appelé le véritable vainqueur – Beat the Chasers.

Ici, nous revisitons les moments les plus scandaleux des NTA – des larmes de la star d’EastEnders Jacqueline Jossa au soutien-gorge de Judy Finnigan faisant une apparition surprise en tant qu’invité.





Querelle conjugale

Greg Brenan

Jacqueline a semblé avoir une dispute fulgurante avec l’ancien mari de TOWIE, Dan Osborne, lors de l’after party des prix 2019.

On a dit que la prise de bec concernait le « flirt » de Dan avec un groupe de femmes.

Jac a fondu en larmes et a dit à son mari: “Je veux y aller MAINTENANT”, a-t-on affirmé.

Le couple s’était séparé l’année précédente après avoir été vu se rapprocher de la star de Love Island, Gabby Allen, mais s’est réuni peu de temps après et a nié toute tricherie.

Pap ‘attaque’

James Curly

Cela aurait dû être une soirée à célébrer pour Chris Hughes de Love Island, qui a assisté à la fête de 2020 avec sa petite amie de l’époque, Jesy Nelson – qui a remporté le prix du meilleur programme factuel.

Mais alors qu’il partait, Chris a eu une violente dispute avec un photographe au sujet d’affirmations selon lesquelles il l’avait traité de “c ***”.

Plus tard, il a présenté des excuses rampantes, disant qu’il était désolé s’il avait détourné l’attention de la victoire de Jesy.

Chris a fait l’objet d’une enquête pour agression et endommagement de l’appareil photo du photographe par la suite, et a été exclu du défi The Heat Is On de Sport Relief à la suite de l’incident.

Flash accidentel

LEIGH HOLMWOOD

Dans un moment qui restera à jamais dans l’histoire des NTA, Judy Finnigan a réussi à flasher tout le Royal Albert Hall alors qu’elle récupérait un gong en 2000.

Après que le présentateur et mari Richard Madeley ait atteint la scène, le haut de Judy s’est ouvert, révélant son soutien-gorge.

Alors que la foule applaudissait, Richard a pensé à tort qu’ils voulaient entendre son impression d’Ali G.

Finalement, John Leslie a mis le couple hors de sa misère alors qu’il se précipitait sur scène pour la couvrir.

Le dysfonctionnement épique de la garde-robe aurait envoyé le fils de Richard et Judy dans une « crise » – tandis que sa fille Chloé a admis qu’elle « n’en avait rien à foutre » après que sa mère en ait ri.

La gueule de bois à la télé

TVI

Holly et Phil ont eu du mal à traverser leur émission le lendemain des NTA de 2016[/caption]

Le duo This Morning a passé une nuit si folle à la fête en 2016 qu’ils ont fait le chemin de la honte directement dans le studio.

Le lendemain, les présentateurs ont fait une sieste sur le canapé This Morning – dans leurs vêtements de la veille.

En articulant ses mots, Holly, épuisée, a avoué : « Alors, évidemment, vous avez peut-être remarqué que nous portons toujours les mêmes vêtements. Je ne suis pas encore rentré. Je suis venu directement ici.

Deux ans plus tard, Holly et Phil sont arrivés avec une demi-heure de retard pour This Morning après la cérémonie.

Mais en 2020, lorsque Holly et Phil se sont plaints de leurs maux de tête, les téléspectateurs semblaient en avoir assez de la routine et les ont accusés de la simuler.

L’un d’eux a tweeté : « Est-ce que les gens tombent vraiment amoureux de cet acte « faisons comme si nous étions saouls ». #sameeveryyear #ThisMorning.

Sortie en larmes

James Curly

C’était le dernier clou dans le cercueil de la relation de Megan McKenna avec la co-star de TOWIE, Pete Wicks.

Le chanteur a fui l’O2 en sanglotant en 2017 après une dispute majeure avec le mauvais garçon de la télé-réalité.

Elle a même supprimé Pete de ses réseaux sociaux après sa sortie dramatique.

Le couple s’était déjà disputé sur le tapis rouge lors de la fête et la goutte d’eau est tombée lors de l’after party VIP.

Les initiés ont rapporté avoir entendu une agitation avant que Megan ne quitte la maison.

Bêtisier de crédit

Twitter

Habituellement, ce sont les stars qui se font des idiots, mais en 2019, l’équipe de production a également foiré.

Dans le générique, ils ont accidentellement diffusé une note d’attente qui est généralement mise à jour avant d’être diffusée.

La note disait: “Centre de télévision, ville blanche ou juste centre de télévision si trop long.”

Un spectateur aux yeux d’aigle a repéré l’erreur, tweetant: “Ne faites jamais confiance aux autres humains ET copiez et collez car ces crédits de fin du #NTA prouver.”