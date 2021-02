Instagram a tout changé, en ce sens qu’il a donné à Britney un moyen de parler directement (ish) à ses fans – qui étaient ravis d’entendre parler d’elle et qui ont immédiatement commencé à essayer de décoder chaque message.

Finalement, ses adeptes avides ont commencé à se demander ce qu’elle était vraiment en disant avec sa photo d’une tasse lisant « C’est l’heure du thé du roi de maman » ou du T-shirt qui dit « Nous sommes tous des rêveurs. » Cela devait être la manière de Britney de partager qu’elle a tant à dire, et je le dirai quand elle peut, droite? Ou a-t-elle demandé de l’aide depuis le début?!

Hélas, comme les théories du complot ont tendance à le faire, celle-ci est devenue incontrôlable, ce qui a entraîné des abus contre sa responsable des médias sociaux, Cassie Petrey, y compris des accusations selon lesquelles elle faisait partie d’un sinistre appareil au travail pour contrôler ou étouffer Britney également. comme chez Britney elle-même. (Ce qui semble contraire à la cause, mais les gens frustrés réagissent de manière imprévisible.)

Petrey publié le 2 février: « D’abord et avant tout, j’adore absolument les fans de Britney Spears. Ils sont incroyables, fidèles et passionnés par elle. Je les admire. Je sais tout ce qu’ils font et disent que c’est parce qu’ils l’aiment vraiment. C’est pourquoi cela a été facile pour elle. moi de négliger certains des commentaires désagréables qui m’ont été lancés au fil des ans – parce que je sais au fond de moi que tout est par amour pour l’une des plus grandes pop stars de tous les temps.

« Cependant, il y a beaucoup de théories inexactes là-bas … et je veux donner autant d’informations que je peux sans violer sa vie privée ou la mienne. »

Petrey a insisté pour que Britney crée presque tout son propre contenu, même éditant les vidéos elle-même. Mais même quand elle ne clique pas sur « partager » avec son propre pouce, elle a toute discrétion sur son compte, et son équipe gère tout par elle pour approbation. Et pour mémoire, « Britney » ne demande pas d’aide « ou ne laisse pas de messages secrets sur ses réseaux sociaux. » De plus, a ajouté Petrey, son travail pour Britney « n’implique en aucune façon sa tutelle ».