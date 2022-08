Les moments les plus mémorables de l’Euro 2022

L’Euro féminin 2022 était un tournoi pour le livre des records – littéralement, avec une participation record et des records de buts pour le vainqueur ultime, le pays hôte, l’Angleterre. Entre le premier coup de pied et le coup de sifflet final, un parcelle cela s’est produit – des souvenirs uniques dans une vie aux moments que certains joueurs souhaiteront pouvoir oublier.

Sophie Lawson, Kathleen McNamee, Tom Hamilton et Mark Ogden d’ESPN étaient en Angleterre après le tournoi à chaque étape du processus, et maintenant ils réfléchissent aux moments les plus mémorables de l’Euro 2022 dont les fans se souviendront à l’occasion de l’Euro 2025.

Le talon arrière d’Alessia Russo entendu dans le monde entier

Lawson : Je suis sûr que je ne suis pas le seul à le dire, mais : le double talon d’Alessia Russo, ridicule, audacieux, irrespectueux – peu importe comment vous voulez l’appeler but – contre la Suède. Ce fut un moment de pure habileté et de légèreté de touche pour guider le ballon sur son chemin vers le but suédois, et cela a pratiquement mis fin à la carrière de l’une des gardiennes de but les plus respectées (Hedvig Lindahl) du football féminin européen.

Tout comme le but aérien de Benjamin Pavard contre l’Argentine l’a écrit dans les livres d’histoire ou comment on se souvient de la Coupe du monde masculine 2014 pour la tête “Flying Dutchman” de Robin van Persie, “The Russo” sera la souvenir retentissant de 2022.

Hamilton : J’ai regardé le match Angleterre-Suède dans la fan zone de Trafalgar Square. C’était plein à craquer et la foule s’accrochait à chaque coup de pied. Puis Alessia Russo a talonné le troisième but de l’Angleterre et l’endroit a éclaté en célébration. Je me tenais près d’un professeur de l’ancienne école de Russo – St Simon Stock à Maidstone. Lorsque le tir de Russo a touché le filet, la moitié de la place s’est déchaînée, l’autre moitié s’efforçait d’apercevoir la rediffusion.

Michelle Tilby était dans le deuxième groupe et, quand elle a vu le replay, sa réaction a été tout simplement incroyable. Elle a dansé de long en large dans l’espace étroit entre les rangées de la foule et a secoué pendant qu’elle interprétait ce qui s’était passé. Elle s’est emparée de moi et de mon collègue, a crié “Oh mon dieu!” puis a pris un moment et a crié “Oh mon dieu!” à nouveau et a poursuivi avec “Ses parents vont être tellement, tellement fiers.” Elle connaît Russo depuis des années et se souvient du jeune de 13 ans qui a été inspiré par les Jeux olympiques de 2012. Après ces Jeux, les deux tiers de la classe voulaient être footballeurs professionnels, mais c’est Russo qui l’a fait.

Le moment Brandi Chastain de Chloé Kelly

Le but vainqueur de Chloe Kelly pour l’Angleterre contre l’Allemagne laissera une marque indélébile sur le football. Shaun Botterill/Getty Images

Hamilton : Le moment Chloe Kelly en finale était incroyable. Cette image d’elle s’enfuyant avec son haut au-dessus de sa tête faisait écho à la célèbre célébration de Brandi Chastain lors de la Coupe du monde 1999. Cette image a grandi pour représenter un changement radical dans le football féminin aux États-Unis et l’espoir est que la célébration de Kelly aura le même impact de l’autre côté de l’Atlantique.

Kelly, elle-même fan de QPR, a déclaré plus tard qu’elle ne faisait qu’imiter la célébration de Bobby Zamora lors de la finale des séries éliminatoires de 2014. Mais l’inspiration mise à part, c’était l’une des images les plus durables de ce tournoi.

Autre point à noter : juste derrière elle alors qu’elle s’enfuyait pour célébrer, se trouvait Jill Scott. C’était son huitième tournoi majeur et quand on parle de légendes, elle a tellement contribué à ce sport. Elle était là en 2009 lorsque l’Angleterre a perdu 6-2 contre l’Allemagne en finale de l’Euro, et elle a été l’une des premières joueuses à se voir attribuer un contrat central – d’une valeur de 16 000 £ par an – par la FA peu de temps après.

Scott fait le pont entre les deux époques – ceux qui se sont battus pour mettre le jeu sous les projecteurs et ceux qui se sont tenus debout sur leurs épaules. Donc, la voir avec la médaille du vainqueur autour du cou dimanche était tout simplement génial. C’est une légende du jeu, mais elle a été si essentielle pour ce groupe. Les joueurs parlent tous de la façon dont elle est celle qui sait quand faire une blague, quand offrir des conseils et quand se rabattre sur son expérience pour faire face à un scénario particulier. Et maintenant, elle a sa médaille de vainqueur. Personne ne le mérite davantage.

Faire grandir le jeu

McNamee : Je n’étais pas à Old Trafford pour le match d’ouverture du tournoi et j’ai décidé de sortir et de le regarder dans un pub avec mon petit ami pour essayer de m’imprégner de l’atmosphère. Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre parce que je n’avais jamais regardé le sport féminin dans un pub auparavant et j’étais assise là à regarder tout le monde autour de moi encourager l’Angleterre ; j’ai juste été frappé par le fait que c’était si étrange que j’aie passé tant d’années à regarder des matchs masculins dans des contextes similaires, mais jamais féminins. J’avais tendance à toujours les regarder en direct ou à la maison.

C’était agréable de sentir ce buzz que vous obtenez en regardant un match avec des inconnus et d’entendre les acclamations et les gémissements monter autour de vous lorsque quelque chose se passe. Même le simple fait de voir des gens qui n’étaient pas au courant que le tournoi se déroulait s’investissait et commençait à encourager. Ce fut un grand moment pour moi de ressentir cette inclusion et de me voir représenté à l’écran.

Ogden : Je m’éloignais de Leigh Sports Village après la victoire 5-0 de la Suède dans le Groupe C contre le Portugal et juste derrière moi, un père a demandé à sa jeune fille si elle avait apprécié son premier match de football. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans, mais elle savait déjà comment livrer une ligne avec un timing parfait — “Non, papa, je n’ai pas aimé ça”, a-t-elle dit. “Je l’ai aimé!”

L’Euro 2022 visait à élargir l’attrait du jeu féminin et à le présenter à un public plus large et il y avait une victoire, juste là, pour tous ceux qui se sont battus pour attirer la prochaine génération dans le jeu.

L’Angleterre était électrisante à regarder, et elle a donné aux foules massives du pays hôte de quoi se réjouir. Shaun Botterill/Getty Images

Assistance électrique pour les puissances et les débutantes

McNamee : C’était la première fois que je couvrais un tournoi de football majeur, et j’ai adoré ces moments avant chaque match où je pouvais me promener parmi la foule de fans et m’imprégner de l’atmosphère.

J’ai couvert deux matchs de l’Irlande du Nord à Southampton et pour un si petit pays, leur soutien a été assez phénoménal. Malgré la ligne de score et le fait qu’ils perdaient, ils ont complètement surpassé les fans anglais et ont vraiment marqué l’occasion de leur premier tournoi majeur.

J’ai aussi aimé me perdre dans les marches des fans des Pays-Bas. J’ai tourné un coin à Leigh en me rendant au stade et j’ai été accueilli par une mer d’orange qui se frayait un chemin bruyamment dans ce petit domaine. Les gens se tenaient à leur porte, bouche bée devant ce qui se passait dans ce que je présume être normalement une rue assez calme. Je n’ai compris aucun des chants ou des chansons, mais j’ai apprécié l’atmosphère qu’ils apportaient à un jour de pluie dans le nord.

Les éruptions impossibles à oublier (et les humiliations à l’envers)

McNamee : Regarder l’Angleterre démolir la Norvège 8-0 est quelque chose que je pense que je n’oublierai jamais (et les joueurs norvégiens non plus). C’était complètement inattendu avant le début du match, bien qu’avec le recul, j’aurais peut-être dû repérer les fissures plus tôt. Il y avait des halètements autour de la tribune de presse alors que but après but entrait et la plupart des gens ont même arrêté de taper, ne sachant pas quoi dire à propos d’une telle démolition.

J’étais assis à côté d’un journaliste norvégien qui a fermé son ordinateur portable après le sixième but et a dit : “Personne à la maison ne voudra lire ça ce soir.” C’était incroyable à regarder et rendu encore meilleur par le fait que les buts de l’Angleterre étaient divertissants. Le deuxième but de Beth Mead en particulier était génial, alors qu’elle dansait et plongeait autour de la défense norvégienne comme si personne n’était là.

C’était difficile de voir le découragement sur les visages de la Norvège, en particulier ceux d’Ada Hegerberg, qui faisait son grand retour dans le football international, mais c’était certainement l’une des choses les plus inattendues dont j’ai été témoin de tout le tournoi.

Lawson : Bien que certains fans se souviennent peut-être des célébrations bruyantes d’après-match de l’Autriche en 2017, l’équipe était de retour en pleine forme cet été et, alors que la plupart se souviendront d’eux lors des conférences de presse d’Irene Fuhrmann, pour moi, c’est après qu’ils ont dansé à travers le côté de la zone mixte à Brighton, “Strong Enough” de Cher retentissant avec quelques joueurs giflant des panneaux de sol mouillé, le tout alors qu’Ada Hegerberg accordait une interview solennelle à la presse norvégienne.

Pour aussi inconfortable ou aussi drôle qu’il était (selon votre point de vue), c’était un autre de nos moments préférés dans le sport : l’agonie et l’extase. L’Autriche était ravie et célébrait la seule façon qu’elle connaissait alors que Hegerberg mettait ses émotions de côté pour faire face aux médias, ignorant toutes les distractions pour parler honnêtement de la perte. Voir ci-dessous:

Positionnement malheureux de la salle de conférence de presse pic.twitter.com/qU2ibGcSoV – Sophie Lawson (@lawson_sv) 15 juillet 2022

La résurgence de Fran Kirby après une route difficile et incertaine

Hamilton : C’était incroyable de voir Fran Kirby concourir dans ces Euros, sans parler de tout gagner. Elle a débuté les six matches de ces Euros, et est enfin championne avec l’Angleterre, pour s’en être si rapprochée par le passé. C’est un exploit incroyable. Mais … mettre cette réalisation en perspective compte tenu de ses deux dernières années ne fait que la rendre plus remarquable. Il y a un peu plus de deux ans, elle envisageait de prendre sa retraite. Elle souffrait de péricardite et ne voyait tout simplement pas le chemin du retour au football professionnel – monter les escaliers était déjà assez difficile, sans parler de jouer un match complet de 90 minutes.

Mais elle est revenue. Puis, en février, elle a commencé à lutter contre la fatigue. D’innombrables visites à des experts médicaux – y compris un voyage à Barcelone – ont suivi, et elle a fait installer une tente à oxygène dans sa maison. Ce fut une autre période brutale pour elle, mais elle s’en est sortie. Le 16 mai, elle a été nommée sur le banc de Chelsea pour la finale de la FA Cup. Qu’elle soit arrivée aussi loin était suffisante pour que Sarina Wiegman l’inclue dans l’équipe préliminaire pour l’Euro.

Kirby a convaincu Wiegman au cours de ces quelques semaines qu’elle était suffisamment en forme pour participer au championnat, et elle a fini par commencer chaque match. Après avoir soulevé le trophée dimanche, l’émotion l’a finalement submergée. Mais le fait qu’elle soit là, en compétition et en gagnant, témoigne de son incroyable mentalité et d’une personne merveilleuse.

Une décision qui a montré que l’Angleterre pouvait être championne

Il y a tellement de souvenirs impérissables de ce tournoi. La talonnade de Russo, le triplé de Grace Geyoro, l’incroyable ambiance à Old Trafford pour le match d’ouverture et l’affluence record à Wembley pour la finale. Que diriez-vous de la célébration de Kelly après son but gagnant, des larmes de Lena Oberdorf malgré la collecte du trophée du meilleur jeune joueur du tournoi, de la démolition de la Norvège par l’Angleterre et de tous les records, de tous les sourires, de toute la joie et de toute la tristesse.

Mais si je devais choisir un seul moment, ce serait les 10 dernières minutes du quart de finale entre l’Angleterre et l’Espagne.

Les hôtes sont menés 1-0 à l’époque, et à juste titre. L’Espagne joue bien malgré l’absence d’Alexia Putellas, même si ce serait un énorme bouleversement s’ils tenaient à battre l’Angleterre. Pourtant, Sarina Wiegman, l’entraîneur des Lionnes, emprunte les tactiques les plus anciennes du manager espagnol le plus intelligent de tous les temps, Pep Guardiola, et envoie son défenseur central, Millie Bright, à l’avant-centre.

Guardiola l’a fait avec Gerard Pique en cas de besoin dans ses grands côtés de Barcelone; Wiegman fait la même chose ici. Si c’est assez bon pour Pep, Pique, Barcelone et Lionel Messi, c’est assez bon pour moi, Bright, Wiegman et l’Angleterre. Et ça a fait l’affaire. L’Angleterre a égalisé à la 84e minute via Ella Toone, puis s’est imposée dans le temps supplémentaire grâce à un but brillant de Georgia Stanway. La suite appartient à l’histoire, mais sans cette improvisation, l’Angleterre aurait été éliminée.