Les moments les plus mémorables de Bob Knight en tant que Red Raider

Même si cela fait quelques jours que Bob Knight, ancien entraîneur-chef légendaire de Texas Tech, de l’Indiana et de l’armée de basket-ball, est décédé à l’âge de 83 ans, les gens de tout le pays prennent encore le temps de se souvenir de la vie inoubliable qu’il a vécue. Parce que Knight est décédé mercredi, la nuit où les Texas Rangers ont remporté les World Series et un jour avant que les Red Raiders n’affrontent TCU au Jones Stadium, je n’ai pas immédiatement eu autant de temps que j’aurais eu dans une semaine normale pour réfléchir. ce qu’il représentait pour Texas Tech et pour moi en tant que Red Raider.

Cependant, au cours du week-end, en regardant la couverture médiatique de son décès et les nombreux hommages rendus à sa vie et à sa carrière, j’ai réalisé qu’il était l’un des piliers de mon fandom Red Raider.

J’étais étudiant à Tech lorsque Knight a été embauché en 2001. En tant qu’étudiant de première année en 1999, j’étais présent au premier match jamais organisé à la United Supermarkets Arena lorsqu’il a amené l’Indiana à Lubbock (quelques semaines seulement après il a accidentellement tiré sur un ami lors d’un accident de chasse qui a amené des milliers d’étudiants à se présenter en tenue de chasse et portant ou tenant des cibles de tir) et entre cette nuit et ses débuts en tant qu’entraîneur-chef de Texas Tech, j’ai probablement assisté à seulement quatre ou cinq matchs de basket-ball des Red Raider. La technologie était tellement horrible ces deux années-là que cela n’en valait pas la peine de soutenir le programme.

Cependant, je me souviens avoir vu la nouvelle en ligne selon laquelle Knight allait probablement remplacer James Dickey et je me souviens avoir couru dans le salon de notre maison de location pour le dire à mes colocataires. Je n’exagère pas quand je dis que nous nous sommes embrassés et avons sauté comme si Tech venait de remporter le titre du Big 12 sur un buzzer-beater de dernière seconde.

Depuis, je suis devenu accro au basket-ball Texas Tech. Tout comme Mike Leach m’a aidé à tomber amoureux du programme de football, Knight m’a donné une raison d’investir émotionnellement dans les cerceaux Red Raider pour la première fois.

Près de deux décennies avant de m’asseoir au US Bank Stadium pour regarder Tech jouer lors du match de championnat national 2019, j’avais l’habitude de faire la queue des heures avant le coup d’envoi dans le froid de janvier et février de l’ouest du Texas pour obtenir des sièges aussi près du banc des Red Raider que possible. possible parce que mes amis et moi voulions être aussi proches que possible de Knight.

Nous voulions entendre tous les grossièretés, nous voulions voir toutes les contorsions faciales, nous voulions savoir ce qu’il disait en réprimandant un officiel. Il était plus grand que nature et nous voulions être aux premières loges du cirque.

Les fans de Red Raider ont certainement vécu l’expérience complète de Bob Knight. Il y a eu des dizaines de conférences de presse inoubliables, de nombreux drames hors du terrain et des actions controversées. Il y a eu aussi beaucoup de victoires.

Le pourcentage de victoires de Knight de 0,672 à Tech est le troisième meilleur de tous les entraîneurs de l’histoire du programme derrière Chris Beard et Mark Adams. De plus, ses 138 victoires le placent au quatrième rang de l’histoire des Red Raider, même s’il n’a été entraîneur-chef que pendant six saisons et demie.

Il y a tellement de choses que je n’oublierai jamais sur l’ère Knight. Je me souviendrai toujours des publicités télévisées ringardes qu’il faisait pour les entreprises locales, des publicités qui étaient toutes tournées avec lui assis sur le même tabouret au même endroit dans l’arène avec des scripts qu’il lisait visiblement sur une carte aide-mémoire, des scripts qui étaient parfois sensiblement similaire, seul le nom de l’entreprise ou du produit changeant d’une annonce à l’autre.

Je n’oublierai jamais l’émission de télé-réalité qu’il a diffusée sur ESPN pendant une saison. Appelé « Knight School », le principe de l’émission était de faire en sorte qu’un certain nombre de joueurs passent par ce qui était essentiellement un camp d’entraînement avec Knight afin de gagner une place en tant que figurants dans le programme.

Mais surtout, je n’oublierai jamais à quel point il m’a fait aimer le basket-ball Texas Tech. C’était un personnage à la réputation controversée dont on ne pouvait pas se détourner, peu importe ce que l’on ressentait pour lui. C’était important pour le programme étant donné qu’à l’époque, le football Tech était entre les mains de « The Pirate » Mike Leach, également un personnage à part entière et un homme qui révolutionnait le football avec son « Air Raid ». infraction.

Tech avait également besoin de quelqu’un d’engageant et d’intéressant pour être le visage du programme de basket-ball et personne à l’époque n’aurait pu attirer plus d’attention que Bob Knight. Lorsqu’il a été embauché, je suivais un cours de relations publiques avec l’ancien légendaire professeur de Texas Tech, le Dr Bill Dean, qui était également à la tête de l’association des anciens élèves à l’époque, et il a passé une semaine de cours en utilisant Knight comme sujet. de ses conférences et de son enseignement. Ce furent quelques-unes des discussions en classe les plus controversées et les plus mémorables dont je me souvienne au cours de ma carrière universitaire.

Knight était un personnage compliqué et il est impossible de mettre son héritage dans une boîte jolie et bien rangée. Vous ne pouvez pas ignorer ce qui s’est passé sur le terrain ni passer sous silence ce qui s’est passé en dehors du terrain.

Mais tout le monde avait une opinion sur l’entraîneur et cela n’a pas changé vingt ans plus tard. Mais ce sur quoi nous sommes tous d’accord, c’est qu’il sera probablement le dernier de son espèce. Il n’y aura jamais d’autre Robert Montgomery Knight et c’est à vous de décider si vous pensez que c’est une honte ou une bénédiction.

Personnellement, je considérerai toujours Knight d’un bon œil. Avait-il ses défauts ? Certainement. Était-il un enfant de chœur ? Loin de là. Mais il était original et authentique et c’est pourquoi il a si bien trouvé un écho auprès des habitants de l’ouest du Texas.

Coach Knight me manquera parce que les valeurs positives qu’il représentait semblent disparaître de notre culture et aussi parce qu’il était l’un de ces symboles de mes années universitaires, qui, comme Leach, n’est plus parmi nous. Alors aujourd’hui, à la veille d’une autre saison de basket-ball de Texas Tech, jetons un coup d’œil à dix moments inoubliables de l’époque où Knight était un Red Raider.

Alors que le reste du monde concentre à juste titre l’essentiel de son attention sur ce que Knight a fait à Indiana (à la fois bon et mauvais), les fans de Red Raider ont également de bons souvenirs de l’icône sportive légendaire. D’une certaine manière, j’aime que l’accent n’ait pas été mis sur son mandat chez Red Raider car cela nous permet de garder ces souvenirs dans la famille. Voici donc mes dix meilleurs moments (sans ordre particulier) du séjour de Knight dans l’ouest du Texas.