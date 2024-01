Les moments les plus emblématiques et les looks extravagants

Semaine de la Couture Parisienne a vécu des moments incroyables et mémorables, notamment des interactions avec des célébrités emblématiques, des looks extravagants et des collections à couper le souffle. Paris était le décor idéal pour de fabuleux ensembles portés par des célébrités et des stars de premier plan, tandis que des créateurs talentueux présentaient de nouveaux looks et des idées innovantes. Voici quelques-uns des meilleurs moments forts de la Paris Couture Week !