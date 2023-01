Les moments les plus emblématiques de Gareth Bale : du démantèlement de l’Inter Milan à la réalisation de son rêve de Coupe du monde avec le Pays de Galles | Nouvelles du football

Gareth Bale est la plus grande exportation du football britannique.

Cinq titres en Ligue des champions au Real Madrid – le même nombre de plus grands prix du football européen que Barcelone a remporté dans son histoire et deux de plus que Manchester United – trois Coupes du monde des clubs de la FIFA et plus de 100 buts pour les géants espagnols.

Pourtant, ce n’était pas le moteur d’une carrière qui a vu un arrière gauche soi-disant maudit devenir l’un des meilleurs attaquants de sa génération.

Sky Sports passe en revue 10 de ses objectifs les plus emblématiques.

Un regard approfondi sur l’ascension de Gareth Bale au sommet, après avoir annoncé sa retraite du football



1. Bale le fait par une chaude après-midi à Stoke

Bale célèbre son brillant but contre Stoke





Il est assez remarquable de penser que Bale n’était pas réputé pour sa finition au début de sa carrière. Curieusement, après son transfert de 10 millions de livres sterling de Southampton, Tottenham n’a pas réussi à enregistrer une victoire lors de ses 24 premières apparitions en Premier League.

Mais après avoir passé plus de deux ans et demi sans marquer, une période qui comprenait le premier carton rouge de sa carrière, Bale a marqué des buts gagnants lors de matches successifs alors que les Spurs battaient leurs rivaux londoniens Arsenal et Chelsea en avril 2010. Ce n’était que la saison suivante, lorsque son œil pour le but a complètement explosé.

Ce n’était pas un mercredi humide mais au début de la saison 2010/11, Bale a vraiment souligné ses prouesses offensives avec une sublime volée à Stoke.

Sa conversion d’un arrière latéral à un ailier de fortune sous Harry Redknapp en était encore à ses balbutiements, ce qui explique peut-être pourquoi il a eu le temps et l’espace pour faire passer son tir du pied gauche devant Thomas Sorensen du centre d’Aaron Lennon dans le coin supérieur éloigné.

2. Commander un taxi pour Maicon

Les blessures et les changements de direction à White Hart Lane ont retardé son développement et il y avait des spéculations que Bale serait prêté.

Mais il a rapidement commencé à montrer son potentiel et a atteint de nouveaux sommets lors d’un match nul en Ligue des champions contre l’Inter Milan en octobre 2010.

Bale a détruit l’arrière latéral brésilien Maicon pour marquer son premier triplé senior contre les champions d’Europe à San Siro.

Les Spurs à dix, qui avaient expulsé le gardien Heurelho Gomes à la huitième minute, ont perdu le match 4-3, mais c’est le soir où une star est née et l’expression “Taxi pour Maicon” est entrée dans le lexique du football.

Bale a répété sa performance d’homme du match lors de la victoire 3-1 des Spurs au match retour et son ascension stratosphérique l’a vu nommé joueur de l’année des joueurs PFA en 2011 et 2013 – juste le cinquième joueur à remporter le prix deux fois à ce point.

3. Bale l’emporte à la mort à Upton Park

Suite à l’annonce par Gareth Bale de sa retraite du football, retour sur les meilleurs buts du Gallois en Premier League



Bale était désormais le talisman de Tottenham et c’était son huitième but en six matchs en février 2013, que les supporters des Spurs considèrent comme l’un de ses plus grands pour leur club.

Chez les rivaux londoniens de West Ham, un concours à l’envers a été décidé dans la dernière minute de manière assez étonnante.

Ramassant le ballon dans une zone centrale à une certaine distance du but, il l’a travaillé sur son pied gauche préféré et a décoché un tir qui a plongé sur la main droite tendue de Jussi Jaaskelainen et dans le coin supérieur.

Bale a été nommé jeune joueur de l’année PFA et footballeur de l’année des écrivains de football en 2013. Après avoir marqué 31 buts pour le club et le pays lors de la saison 2012-13, il était clair que les Spurs auraient du mal à garder Bale – et le Real Madrid. a payé un record du monde de 85,3 millions de livres sterling pour le signer le 1er septembre 2013.

4. Une fin glorieuse pour sa première saison au Real

Le sort de Bale au Real pourrait être divisé en deux moitiés: il a d’abord brûlé brillamment dans une force de frappe à couper le souffle de la BBC – Bale, (Karim) Benzema et Cristiano (Ronaldo).

Il a marqué un incroyable vainqueur de la finale de la Copa del Rey 2014 contre Barcelone, partant de la ligne médiane et hors du terrain à un moment donné. Bale galopant sur la ligne de touche du Mestalla alors qu’il brûle Marc Bartra est une image durable de son passage au club.

“Bartra me pousse et essaie de me bloquer mais il n’a pas pu”, a déclaré Bale à l’époque. “J’ai dû le contourner. C’était génial de marquer mais c’est encore mieux de gagner le match et la Coupe.”

Après avoir devancé Bartra, il a ensuite marqué sous un angle serré – le 20e but de sa première saison en Espagne et sa première frappe lors d’un match du Clasico.

L’entraîneur-chef de l’époque, Carlo Ancelotti, a déclaré à propos du but gagnant de Bale après le match : “C’est certainement son but le plus important et il est survenu à un moment crucial du match. Il a fait un excellent match. Chaque joueur a été formidable parce qu’il a joué en équipe. Pour battre Barcelone, il faut jouer en équipe compacte et c’est ce qu’ils ont fait.”

5. Un premier trophée de Ligue des champions

La tête de Bale place le Real devant l’Atletico





Bale a également donné l’avantage au Real lors de sa victoire finale en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid plus tard au cours de la saison 2013/14. En effet, il est devenu le premier Gallois à marquer en finale de la Ligue des champions en rentrant chez lui lors du succès 4-1 en prolongation contre ses voisins.

Le Gallois avait en fait été silencieux et avait raté deux belles occasions avant de devenir une légende avec le but décisif. Ajouter La Decima à la gloire de la Copa del Rey n’était pas du tout mauvais pour sa première saison en Espagne.

“J’ai appris de l’expérience passée à continuer, à oublier les occasions que vous avez manquées et à persévérer”, a déclaré Bale sur le terrain de l’Estádio da Luz de Lisbonne.

“Heureusement, j’ai marqué le but décisif. C’était génial de le voir entrer. Je suis venu ici pour jouer dans de grandes compétitions et gagner des trophées. C’est ce dont rêvent tous les footballeurs et cela ne s’agrandit pas dans le football de club. trophée est un sentiment que vous ne pouvez pas décrire et ce sera un souvenir que je n’oublierai jamais.”

6. Le coup de pied aérien à Kiev

Parmi les plus de 100 buts de Bale pour Madrid, aucun n’est peut-être plus emblématique que son coup de tête lors de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool en 2018.

On oublie souvent que Bale a commencé le match sur le banc mais cela se terminerait très probablement par le point culminant de sa carrière en club.

Après l’agonie et l’ignominie, il livrerait un moment digne de la pièce maîtresse, son coup de tête à la 64e minute scellant une 13e Coupe d’Europe pour les géants espagnols et leur quatrième en cinq saisons.

Depuis le bord de la surface de réparation, il a donné au Real une avance de 2-1 et il est à juste titre considéré comme l’un des plus grands buts de l’histoire de la Ligue des champions.

Bale est devenu le premier remplaçant à marquer deux fois en finale de la Ligue des champions et a été nommé joueur du match.

Harry Redknapp pense que Gareth Bale, qu’il a dirigé à Tottenham, est la plus grande exportation britannique de tous les temps grâce à ses réalisations au Real Madrid



7. L’aventure européenne en France

Bale vise le but du Pays de Galles en France





Le superbe coup franc de Bale a fait trembler l’Angleterre





Le Pays de Galles était là où il en était pour Bale, le garçon de Cardiff qui était allé pour la première fois au Millennium Stadium avec son père Frank à l’âge de 10 ans pour regarder son idole Ryan Giggs jouer.

Pour Bale, représenter le Pays de Galles signifiait le monde.

Il a marqué trois fois à l’Euro 2016 alors que son pays a connu une course de conte de fées jusqu’aux demi-finales de la compétition en France, bouleversant la Belgique en cours de route.

Après avoir marqué le premier but très important lors de la victoire 2-1 contre la Slovaquie en phase de groupes, Bale a également scellé une victoire 3-0 contre la Russie – mais c’est son coup franc contre l’Angleterre qui lui aura valu le plus grand succès. satisfaction, bien qu’en fin de compte dans la défaite.

Cela ne ferait cependant pas dérailler les hommes de Chris Coleman dans leur course mémorable vers les quatre derniers.

8. Bale vole la vedette contre l’Autriche

Le Pays de Galles s’est rapproché de sa première Coupe du monde depuis 1958 alors que Bale a volé la vedette lors d’une victoire 2-1 contre l’Autriche lors de la demi-finale des barrages en mars dernier.

Bale a marqué les deux buts du Pays de Galles – le premier un coup franc assez majestueux de 25 mètres qui a volé dans le coin supérieur avant de frapper à la maison une seconde clinique.

Lewis Jones de Sky Sports a écrit dans son rapport de match: “Bale est entré dans le match avec des doutes sur sa forme physique après avoir raté le Clasico de dimanche entre le Real Madrid et Barcelone. Il savait également qu’à l’approche de son 33e anniversaire, les actes de la Coupe du monde de cette année comme sa dernière chance d’apparaître sur la plus grande scène du football.”

Ne vous méprenez pas, c’était l’une de ses plus belles nuits et quand le Pays de Galles a vraiment commencé à croire que leur attente de 64 ans prendrait fin.

9. Sceller la place du pays de Galles en Coupe du monde

Les spéculations sur l’avenir de Bale ont constamment été débattues ces dernières saisons avec son temps de jeu au niveau des clubs limité, mais son importance pour le Pays de Galles n’a jamais diminué et il les a renvoyés pour une première Coupe du monde depuis 1958 avec un vainqueur dévié contre l’Ukraine l’été dernier.

L’arrivée décisive en première mi-temps a été enregistrée à l’origine comme un but contre son camp d’Andriy Yarmolenko alors que l’ancien attaquant de West Ham s’est penché pour donner la tête par inadvertance sur un coup franc de Bale.

C’était peut-être l’un de ses buts les plus débraillés, mais sans doute le plus important, car il ne lui a été officiellement crédité que trois semaines et demie plus tard. Cela signifiait également que Bale avait marqué les trois buts de son pays lors de leurs deux matches de barrage, soulignant son statut de talisman.

10. Son dernier objectif de carrière en club

L’égalisation de Gareth Bale à la 128e minute pour le Los Angeles FC a forcé une séance de tirs au but en finale de la Coupe MLS, que son équipe a ensuite remportée



Bale a signé au Los Angeles FC en juin 2022, mais il n’a commencé que deux matchs en MLS et alors qu’il était l’ombre de lui-même, il a emporté avec lui son penchant pour être un joueur de gros gibier.

Son talent pour être au bon endroit au bon moment a été constaté lors de sa toute dernière apparition en club.

Il a marqué lors de sa dernière sortie en club en novembre pour aider LAFC à remporter la Coupe MLS avec un succès aux tirs au but contre l’Union de Philadelphie.

Ce serait le 17e trophée remporté par Bale au cours d’une brillante carrière et lui donnerait un élan avant le retour historique du Pays de Galles sur la scène mondiale cet hiver.

La carrière de Bale en chiffres

111 – Nombre record de sélections pour l’équipe nationale masculine du Pays de Galles.

41 – Un record de buts marqués par l’équipe nationale masculine, éclipsant le record précédent de 28 par Ian Rush.

85 – Le Real Madrid a fait de Bale le joueur le plus cher du football mondial lorsqu’il l’a signé de Tottenham pour 85,3 millions de livres sterling en septembre 2013.

5 – Titres en Ligue des champions au Real Madrid.

106 – Buts marqués au Real Madrid.

4 – Clubs pour lesquels Bale a joué : Southampton, Tottenham, Real Madrid et Los Angeles FC.

16 – Bale avait 16 ans et 315 jours lorsqu’il est devenu le plus jeune joueur à jouer pour son pays le 27 mai 2006. Harry Wilson a battu le record en octobre 2013 lorsqu’il a joué contre la Belgique à l’âge de 16 ans et 207 jours.

17 – Est devenu le plus jeune buteur du Pays de Galles le 7 octobre 2006 – marquant contre la Slovaquie lors des éliminatoires de l’Euro 2008 avec un coup franc caractéristique.

2 – Premier joueur du Pays de Galles à réussir deux triplés internationaux – contre la Chine en mars 2018 et la Biélorussie en septembre 2021.

7 – Buts lors des éliminatoires de l’Euro 2016 alors que le Pays de Galles a mis fin à une attente de 58 ans pour jouer à un tournoi majeur.

3 – Buts contre l’Angleterre, la Slovaquie et la Russie à l’Euro 2016. Ce faisant, il est devenu le premier joueur à marquer dans les trois matches de groupe à l’Euro depuis Milan Baros et Ruud van Nistelrooy en 2004.

2 – Coups francs. Des coups de pied arrêtés meurtriers à l’Euro 2016 ont vu Bale devenir le premier joueur à marquer deux coups francs lors d’un Championnat d’Europe depuis l’Allemand Thomas Hassler en 1992.

58 – Est devenu le premier joueur du Pays de Galles à marquer lors d’un tournoi international majeur pendant 58 ans avec son coup franc dévié contre la Slovaquie.

64 – Bale est devenu le premier joueur du Pays de Galles à marquer lors d’une Coupe du monde pendant 64 ans au Qatar. Le but précédent avait été marqué par Terry Medwin contre la Hongrie lors de la Coupe du monde 1958 en Suède.