Dame Barbara Windsor est décédée à l’âge de 83 ans après son courageux combat contre la démence.

L’actrice était un trésor national et a connu une carrière de plus de soixante-dix ans.

Alors qu’elle est devenue connue de beaucoup sous le nom de Peggy Mitchell, la propriétaire du pub Queen Vic à EastEnders, elle a d’abord atteint la célébrité avec les films Carry On.

Les Carry Ons étaient connus pour leur humour impertinent et leurs insinuations scandaleuses, et Barbara a bien joué le rôle de la fille du bon temps dans neuf des films.

Depuis le moment emblématique où son haut de bikini s’est envolé dans Carry On Camping, à l’image de son cœur d’amour sur son corps nu tout en se faisant examiner par le Dr Nookey dans Carry On Again Doctor, Barbara faisait partie intégrante de cette institution britannique.

Nous jetons ici un coup d’œil aux moments les plus effrontés de Barbara dans les films Carry On alors que nous nous souvenons d’une légende …

Continuer le camping







Barbara a joué Babs, une jeune fille en vacances dans un camping avec ses camarades de classe de la stricte école de finition Chayste Place, à Carry On Camping.

Elle attire l’attention de Sid Boggle, joué par Sid James, un habitué de Carry On.

Dans la scène la plus emblématique du film, les écolières font un cours d’aérobic en plein air pendant que les hommes les lorgnent.

Les filles jettent leurs bras d’un côté à l’autre sous les instructions de leur professeur, le Dr Soaper, joué par une autre légende de Carry On, Kenneth Williams.

Soudain, le haut de bikini de Babs s’envole et atterrit face au Dr Soaper.

Les fans se souviendront des conséquences du moment, avec Babs debout, tenant ses seins nus, l’air mortifié.

« Ooh matrone! Emmenez-les, » dit le Dr Soaper.

Continuez à nouveau docteur







En 1969, Carry On Again Doctor, Barbara a joué la star de cinéma Goldie Locks, qui a attiré l’attention du malheureux Dr Nookey.

Dans une autre de ses scènes emblématiques, Barbara ne se déshabille que de pasties à tétons rouges et de sous-vêtements assortis pendant que Goldie Locks est examinée par le Dr Nookey.

Leur relation ne fonctionne pas, car ils ne peuvent pas s’entendre sur le mariage.

Elle avait également joué dans Carry On Doctor, en tant qu’infirmière novice Sandra May.

Dans ce film, Sandra déclare son amour pour le Dr Tinkle, qui la refuse.

Continuez à l’étranger







Elle est revenue à la Carry On Films à nouveau en 1972, cette fois avec la veuve impertinente Sadie Tompkins.

Sadie part en vacances avec Vic Flange (James) et sa femme Cora.

Bien que sa femme soit avec eux, Vic flirte ouvertement avec Sadie et leurs échanges sont responsables de certaines des meilleures répliques du film.

Quand Vic lui achète un verre, Sadie lui demande: « Vous en avez un grand? »

Vic répond: « Je n’ai eu aucune plainte jusqu’à présent. »

Continuez à espionner







Carry On Spying, sorti en 1964, était le tout premier Carry On Film de Barbara.

Elle a joué l’agent Daphne Honeybutt, un stagiaire de l’agent Desmond Simpkins, joué par Williams.

Dans une scène, son camarade stagiaire, l’agent Harold Crump, joué par Bernard Cribbins, qui tente de l’aider à mettre son étui pour arme à feu.

Mais les seins de Daphné sont trop gros et il ne peut pas les enfiler.

Un Harold rougissant dit: « Je pense que tu ferais mieux de le garder dans ton sac à main Daphné. »

Continuer Henry







En 1971, Barbara a joué dans Carry On Henry, la version de Carry On sur Henry VIII, joué par James.

Elle a joué Bettina, l’intérêt amoureux du roi et la magnifique fille du comte de Bristol.

Dans le style typique de Carry On, le nom avait un double sens car le mot Bristol est un argot rimant pour les seins.

S’adressant à la reine dans un moment mémorable, Bettina dit: « Votre majesté, c’est un grand honneur. Le roi m’a fait. »

« Non, non, non. Pas d’arrêt complet. » Un grand honneur que le roi m’a fait … « » dit le roi.

Elle poursuit: « Oh, oui. C’est un grand honneur que le roi m’a fait en me faisant. »