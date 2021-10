Les moments les plus drôles et les plus effrayants de Blankety Blank alors que le spectacle fait son retour

C’EST Blankety de retour ! Le jeu télévisé des années 80 Blankety Blank est revenu à BBC1 hier soir, présenté par Bradley Walsh à la place de l’hôte d’origine Sir Terry Wogan.

L’émission très appréciée dans laquelle les candidats essaient de faire correspondre les suppositions des célébrités sur des mots masqués a été diffusée pour la première fois en 1979 et a duré plus de dix ans, plus tard animée par Les Dawson. Paul O’Grady en mode Lily Savage a également présenté des spéciaux.

Alors que Blankety Blank est de retour sur BBC1 et est présenté par Bradley Walsh, nous revisitons certains des moments les plus drôles de la série

Ici, nous revisitons certains des moments les plus drôles et les plus effrayants de la série.

En octobre 1999, Lily Savage a mal lu une question sur Gary Lineker, disant : « Je n’oublierai jamais quand il a trébuché sur ses selles et BLANK – oh, qu’est-ce que c’est ? Oh, ses lacets.

La star de Birds Of A Feather, Lesley Joseph, a rempli le blanc à propos d’une tante bourrant quelque chose le jour de Noël en 2016 en disant: « Je pensais à sa chatte. » En riant, elle l’a rapidement changé en chat.

Le premier épisode en 1979 comprenait : « Mon frère a dû manger tellement de viande de baleine pendant la guerre que ça commence à avoir un drôle d’effet secondaire. Partout où il va, il VIDE. Le candidat a répondu « spouts » mais la panéliste Lorraine Chase a suggéré des « spouts ».

Un autre classique de Wogan a déclaré: « Delilah a coupé les cheveux de Sam-fils, mais elle a d’abord coupé son BLANK pour le ralentir. » Les réponses du panel comprenaient la moustache et la barbe, mais le candidat a répondu « jambes ».

Quand Ant et Dec ont joué à Blankety Blank sur Britain’s Got More Talent en 2014, ils ont demandé : « Pendant une partie de golf, Louis Walsh a dit que ses BLANKS ne faisaient pas ce qu’il voulait qu’ils fassent. » L’ensemble du panel a écrit « Balls ».

Lorsque Les Dawson a succédé à Wogan en 1984, il a déclaré: « Je me sens aussi à l’aise qu’une dinde boiteuse assise sur un tas de Paxo écoutant des chants de Noël. »

En 1998, Lily Savage s’est moquée de l’actrice Sherrie Hewson en déclarant : « Elle vient de rentrer d’un voyage de ski. Elle s’est cassé une jambe. Non, ce n’était pas la sienne, quelqu’un a essayé de sauter la file d’attente pour le télésiège.

Lily a dit à Sarah Greene, ancienne présentatrice de Blue Peter, qu’elle était assise dans « la fente bimbo » et a fait référence à plusieurs reprises à Hi-de-Hi! l’actrice Ruth Madoc dans le rôle de Bruce Haddock.





Les gags torrides de Lily comprenaient : « La seule position Lotus que je peux faire est à l’arrière d’une voiture de sport. »

Tout en organisant le spécial de Noël 2020, Bradley Walsh a dit au candidat Jimmy Carr de se taire lorsqu’il s’est moqué de lui pour avoir trébuché sur une question. C’est juste agréable de voir quelqu’un de votre âge à la télévision à cette période de l’année », a taquiné Jimmy.

En octobre 1987, Les Dawson a choqué le public du studio en disant : « Merci d’être un public merveilleux. La semaine dernière a été catastrophique. Comme faire une aventure d’un soir à Nuremberg… »

