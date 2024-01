Les moments les plus drôles de Sam Mewis : bains froids, chants de Noël et “passer un bon moment”

La meilleure façon de gérer les émotions liées à la retraite de Sam Mewis, sans un dernier adieu sur le terrain, est de revisiter la vaste collection de ses moments les plus drôles en dehors. Mewis, qui était un élément clé de l’équipe américaine qui a remporté la Coupe du monde féminine 2019, a annoncé sa retraite vendredi à la suite de blessures persistantes au genou et à la cheville qui ont mis fin prématurément à sa carrière de joueuse.

Donnez tout le crédit à US Soccer car ils savaient qu’en plus des talents de Mewis au milieu de terrain, ils étaient tombés sur une mine d’or de contenu chaotique. Mewis, avec sa sœur Kristie – et ses meilleures amies Rose Lavelle, Emily Sonnett, Lynn Williams, Abby Dahlkemper et bien d’autres – ont fourni des années de comédie à chérir pour toujours grâce à la magie des archives YouTube d’US Soccer (et de quelques autres sources).

«Sam est probablement l’une des meilleures coéquipières que j’ai jamais eues, et elle est aussi l’une des personnes les plus drôles. Je ne sais pas si c’est ce sarcasme de Boston, ce ‘Masshole'”, a déclaré Sonnett aux journalistes quelques heures après l’annonce. « Si vous aviez la chance de jouer avec Sam Mewis, c’est l’une des meilleures choses. Pas seulement la production sur le terrain, mais aussi les moments idiots, les moments dont vous vous souvenez, en dehors du terrain.

“C’est l’une des meilleures personnes, les meilleurs humains.”

Mewis ne va pas très loin dans sa vie après le jeu, dirigeant une nouvelle verticale du football féminin chez Men in Blazers, qui comprend des retrouvailles avec Williams pour certains contenus. Vous connaissez peut-être déjà l’emblématique Segment « Passer un bon moment » du podcast Snacksmais il existe également de nombreux joyaux dont les nouveaux fans pourront profiter.

Voici le meilleur de Sam Mewis, la Tour du Pouvoir et une reine du contenu aussi.

Commençons par un classique : Mewis et sa compatriote Masshole Stephanie McCaffrey recherchent Carli Lloyd pour obtenir des conseils pour rester à l’USWNT. Tous les trois peuvent à peine garder un visage impassible pendant que Mewis, toutes mesurant 1,70 m, tente de grimper dans un bain de glace dans une baignoire d’hôtel, déjà pleine à capacité avec McCaffrey et Lloyd. «Vous êtes bizarres, les gars», dit Lloyd. Ce n’est en quelque sorte que la pointe de l’iceberg du chaos.

Bien sûr, l’une des lignes de contenu les plus fructueuses pour le football américain était celle des sœurs Mewis, réunies.

Ce premier quiz sur les sœurs date de juillet 2010. Les points forts incluent des questions sur qui a la plus grosse tête, Sam déclarant de manière agressive qu’elle n’aime pas Taylor Swift, et Sam disant à sa sœur : « N’agis jamais comme si tu montrais des émotions. » Oh, et des questions d’actualité sur Twilight.

Une décennie plus tard, ils se sont réunis pour une autre version de la même discussion – avec un retour en arrière sur les goûts musicaux de Sam. (Dans le même ordre d’idées, l’une de mes discussions préférées avec Sam Mewis est venue de sa chronique ici dans The Athletic à propos de la Coupe du monde 2019 qui a commencé avec ce qui figurait sur sa playlist à l’époque, puis a complètement déraillé pour discuter de The National.)

Une vidéo du camp de janvier présentant quelques combinaisons différentes de joueurs s’est avérée si réussie que US Soccer vient de publier une vidéo bonus complète de Sam et Kristie. Ils connaissaient la magie avec laquelle ils travaillaient.

« Plus de contenu Mewies ! » suivi de Rose Lavelle disant « J’ai l’impression que je vais regretter d’avoir fait ça » est une recette instantanée du succès.

Loin de l’US Soccer, bravo à l’agitation éphémère de McCaffrey and co., Sporting Chic. L’une des choses les plus inattendues qui en ont résulté était le chevauchement du combo Mewis et McCaffrey avec des joueurs de USA Hockey dans un centre d’entraînement de la région de Boston, ce qui signifiait le double de la comédie et du chaos. Peut-être que je suis le seul à me souvenir du défi des épinards, dans lequel l’ancienne capitaine de USA Hockey, Meghann Duggan, triche en mettant des épinards crus dans ses poches, mais maintenant vous pouvez tous en faire l’expérience également.

J’ai passé un temps non négligeable à essayer de retrouver des vidéos aléatoires et plus courtes qui vivaient dans les histoires Instagram et voici quelques joyaux. Tout d’abord, Sam Mewis chantant Lizzo en 2019, qui, dans une mer de clips absolument fous après la Coupe du monde, vit toujours dans ma tête sans loyer.

Mewis a toujours été extrêmement accessible, mais en tant que personne qui s’inquiète d’être en retard, celui-ci gagne. Je ne peux pas imaginer arriver tard à une réunion de l’USWNT, donc la réaction est vraiment compréhensible.

Que diriez-vous d’une NWSL à l’ancienne ? Le contenu le plus célèbre du Western New York Flash pourrait en fait impliquer Carli Lloyd dans un costume de banane, mais le couple Mewis et Abby Dahlkemper dans ce test de goût de bonbon à la gelée qui devient de pire en pire (« C’est du poivre ! ») et leur colère croissante et le ressentiment est profondément agréable.

De retour au football américain, passer le micro est un rite de passage. « Excusez-moi, la prochaine fois, pensez-vous que les obstacles pourraient être un peu plus hauts pour certains de nos athlètes les plus grands, s’il vous plaît ? »

Et puis il y a juste la décision de réunir Mewis, Sonnett et Lavelle sur Zoom et d’enregistrer.

Peut-être que Mewis a toujours été prêt à devenir rédacteur en chef. « Bougez en toute confiance, les filles », tel est le cri de ralliement ici avant quelques chants de Noël au camp. Le chant est discutable, mais c’est là un vrai leader.

La série « So You Think You Know Sam » témoigne non seulement de la puissance de son contenu, mais également de la profonde sympathie de Mewis en tant qu’humaine. Cinq prétendantes, sa sœur Kristie et ses coéquipiers Dahlkemper, Sonnett, Lavelle et Williams, tentent toutes de prouver devant la caméra qui est réellement le plus proche de Sam. (Le point culminant est Lavelle lors du dernier volet avec Kristie, criant « Nous sommes en tête, les filles, nous sommes en tête ! »)

Lavelle a débuté avec un gros effort :

Puis Sonnett :

Voici Dahlkemper :

Lynn Williams, co-animatrice du podcast :

Et enfin, Kristie :

Ce qui nous amène à la question : « passez-vous un bon moment ? ». Il y a des produits dérivés, il y a des panneaux à chaque match, et honnêtement, à ce stade, les sœurs Mewis pourraient regretter que cette histoire soit rendue publique avec combien elles doivent probablement entendre cela faire pression sur elles. Mais il y a une raison pour laquelle c’est le seul moment de Snacks qui est devenu le classique instantané du podcast.

(Photo : Football américain)