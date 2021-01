Couple en querelle

Une partie de « Pointing the Finger » a suffi pour provoquer des luttes intestines parmi les équipes mariées!

Par exemple, Kevin a demandé à Adrienne et à Israël qui est plus susceptible de vérifier les textes de l’autre, et bien qu’ils se soient tous deux pointés du doigt au départ, Israël a essayé de changer sa réponse à la dernière seconde, ce qui leur a coûté un point. « Je me suis confus! » dit-il à sa femme. « Je suis désolé, mon frère. Désolé! »

« Etes-vous aussi désolé parce que vous venez de l’appeler » frère « ?» Plaisanta Thomas avant de se lancer dans sa propre aventure quand le moment est venu pour lui et Jenny de jouer.

La question qui a déclenché les choses demandait qui est le plus susceptible de se perdre au volant, et immédiatement, les deux membres du couple ont pointé du doigt Jenny.

« Je ne sais pas à quel point un incident a été grave lorsque vous vous êtes perdu, mais le niveau de colère attaché à son propos », a déclaré Kevin à Jamie en riant. « Il t’a presque frappé au visage! »