Les moments les plus critiqués de Love Island – de Maura Higgins montant Tommy Fury aux larmes de Dani Dyer

LOVE Island est peut-être amusant au soleil pour les concurrents – mais c’est aussi un drame sans fin pour nous à la maison.

En fait, près de 10 000 plaintes ont été déposées au cours des cinq dernières années alors que des téléspectateurs choqués posaient la télécommande et appelaient l’Ofcom.

Les moments les plus critiqués de Love Island ont été compilés dans une liste

De Maura Higgins grimpant partout dans Tommy Fury comme s’il était une escalade costaude au pauvre Dani Dyer sanglotant, il y a eu beaucoup de moments mémorables.

Mais qu’est-ce qui a poussé le grand public britannique à sauter sur ses canapés – tandis que les stars sautaient entre les lits à Majorque ?

Experts du haut débit et de la télévision chez Uswitch ont parcouru les données de l’Ofcom pour trouver les moments les plus scandaleux de l’émission.

Curtis a dit à Amy de ne pas s'inquiéter – mais cela s'est avéré être un conseil terrible

Les fans ont critiqué le traitement de Curtis envers l'hôtesse de l'air – le qualifiant de « serpent »

6. Les retombées de la Casa Amor de Curtis Pritchard

Bungling Curtis Pritchard a déclenché toutes sortes d’enfers sur Amy Hart en 2019 lorsque leur jolie relation s’est transformée en un accident de voiture.

L’hôtesse de l’air avait l’intention de dire à Curtis qu’elle était tombée amoureuse de lui après avoir été réunie pour la première fois depuis Casa Amor.

Mais lui a dit qu’il avait essayé de poursuivre Jourdan à la place – mais qu’il n’a pas pu s’associer parce qu’elle a dit non. Oh mon pote.

Amy a été dévastée, tout comme de nombreux téléspectateurs – avec 314 plaintes déposées auprès du chien de garde de la télévision.

Paige Turley a été amenée à croire que la tête de Finn avait, pour utiliser le langage de Love Island, « été retournée »

Il avait un travail à faire pour essayer de la gagner après le drame

5. Le titre des « fausses nouvelles » de Finn

Dans l’une des tournées les plus brutales de Love Island, les couples font la une des articles à leur sujet.

Cependant, comme une version footballistique semi-professionnelle de Donald Trump, Finn Tapp s’est retrouvé à pleurer de « fausses nouvelles » après que l’une d’elles a été montrée suggérant que sa tête était tournée à Casa Amor.

En fait, il était bon comme de l’or mais Paige Turley croyait l’article (qui, il faut l’ajouter, ne venait pas de The Sun).

Inutile de dire que le chaos et les accusations ont suivi et 544 personnes se sont plaintes.

Georgia a tué Jack, l'homme de Laura, après leur rendez-vous

Elle a été convoquée à une confrontation de chaises longues pour s'expliquer

4. Le baiser de Georgia Steele et Jack Fowler

Le quatrième sur la liste avec 655 plaintes était le moment où Georgia Steel et Jack Fowler se sont embrassés après leur rendez-vous.

Laura l’a traquée et l’a accusée de transformer un baiser innocent sur la joue en quelque chose de beaucoup plus torride.

Le clip a été rejoué encore et encore, à la manière de VAR, pour savoir qui était en faute après que Georgia ait nié avoir tenté de faire un pas.

Laura fulminait : « Mon meilleur pote est allé dans mon dos et a essayé d’embrasser le gars avec qui je suis en couple. »

Certains fans se sont opposés aux techniques de romance en face de Maura Higgins

Comme le pro de boxe qu'il est, Tommy a réussi à détourner les baisers

3. Maura se jette sur Tommy

Sans fioritures, Maura est peut-être la meilleure amie de la petite amie de Tommy, Molly-Mae Hague, mais en 2019, elle était partout sur lui comme une couette par une nuit froide.

La poursuite intense du boxeur par le mannequin irlandais de 30 ans a indigné les fans alors qu’elle était vue à cheval et essayant de l’embrasser.

On l’a entendu dire non et essayer de détourner le baiser, avec un téléspectateur tweetant: « Maura est comme un foutu prédateur. S’imposer à Tommy comme ça est mal. »

Au final, 709 personnes se sont plaintes – mais Tommy n’en faisait pas partie et ils sont devenus des amis très proches.

Joe Garratt a été accusé d'avoir tenté de contrôler sa petite amie Lucie Donlan

2. Joe et Lucy « contrôlent » la rangée

Joe Garratt a été contraint de se défendre après avoir dit à Lucie qu’il était mal à l’aise à propos de son amitié « étrange » et « irrespectueuse » avec Tommy Fury (encore lui !)

Il a été accusé de la maltraiter, mais a déclaré plus tard au Sun : « Je ne l’ai pas manipulée ni maltraitée.

« Je suis navré que cela ait été perçu de cette façon parce que ce n’était pas du tout comme ça. »

Le moment a accumulé plus de 600 plaintes de l’Ofcom avec des personnes s’opposant au traitement du surfeur par Joe et d’autres insulaires.

Dani Dyer a été laissé en larmes sur Love Island en 2018 – sans raison valable

Elle a vu Jack regarder un ex dans un clip envoyé sur son téléphone par les producteurs

Dani et son petit ami se sont remis sur la bonne voie et ont remporté Love Island en 2018

Les larmes de Dani Dyer après avoir « triché » Jack

Les patrons de Love Island se sont retrouvés aux prises avec une grave rage du fan club de Dani Dyer en 2018.

Les producteurs ont pensé que ce serait une grande respiration sifflante de lui montrer un clip de son petit ami Jack Fincham ressemblant à sa tête a été tournée par un ex.

Bien sûr, rien de tel ne se passait et alors que Dani s’effondrait en larmes.

Pendant ce temps, 2 644 se sont plaints à l’Ofcom que ce type de comportement n’était pas du tout leur type sur papier, ce qui en fait le moment le plus critiqué de Love Island.