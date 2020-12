Saison cinq de Les vraies femmes au foyer de Potomac a commencé avec un bang et est sorti avec un aussi, comme l’a vu la finale Ashley Darbymari de Michael Darby affronter agressivement Candiace Dillardmari de Chris Bassett. À l’époque, Candiace exprimait sa frustration avec Karen Huger pour ne pas condamner Monique Samuels. Comme les fans se souviendront, plus tôt dans la saison, Monique et Candiace ont eu une altercation physique qui semblait diviser le casting.

Cela a en quelque sorte incité Michael à dire à Chris qu’il avait besoin de « contrôler sa femme », ce à quoi Chris n’a pas eu la gentillesse de répondre, « Michael, tu devrais me faire foutre le nez. »

Michael a dit à Chris de «fermer la f – k up» et Chris a semblé le repousser. La situation s’est aggravée à partir de là, et finalement, les deux ont été physiquement séparés, bien qu’ils aient continué à se crier dessus de l’autre côté de la pièce. Ashley, qui avait pris le parti de Monique tout au long de la saison, a sonné, criant à la fois à Chris et à Candiace: « Tu veux parler de Monique, n’est-ce pas? Alors Monique n’a pas de maîtrise de soi mais qu’est-ce que tu as? »

Candiace et Chris ont rapidement quitté l’événement tandis que Michael, toujours plein de rage, a commencé à s’en prendre à l’équipe de production de l’émission. Ce n’était qu’une question de temps avant que la sécurité doive l’escorter, laissant derrière elle une Ashley très embarrassée.