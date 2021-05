Les moments les plus choquants de l’émission Ellen DeGeneres, notamment quand Ashton Kutcher est devenu NUDE et que l’animateur a fondu en larmes

THE Ellen DeGeneres Show a présenté certains des moments les plus choquants vus à la télévision, y compris quand Ashton Kutcher est devenu NUDE et que l’animateur s’est effondré en larmes après la mort de Kobe Bryant.

Suivant Ellen révélant que elle quittera le spectacle après sa 19e saison l’année prochaine, nous nous souvenons de certains de ces moments emblématiques.

Ashton Kutcher devient nue

Youtube / Le spectacle d'Ellen

Ashton Kutcher devient nue pendant le spectacle d’Ellen[/caption]

De retour en 2011, Ashton a tout dévoilé quand il a dit à Ellen qu’il prévoyait de faire son spectacle complètement nu.

Alors qu’il se tenait dans les coulisses, l’acteur a enlevé sa robe blanche pour montrer qu’il était, en effet, nu alors qu’il se tenait devant elle.

L’animatrice du talk-show essaya de cacher un sourire alors qu’elle le regardait intensément dans les yeux avant de baisser les yeux.

Pour ajouter plus de soulagement comique au moment, la mère d’Ellen était présente dans la pièce quand Ashton a enlevé sa robe.

Jessica Simpson admet qu’elle était ivre lors d’une précédente interview

Youtube / Le spectacle d'Ellen

Jessica Simpson a admis qu’elle était ivre lors de cette interview[/caption]

Début 2020, Jessica a révélé dans son livre qu’elle luttait contre l’alcoolisme et qu’elle était souvent ivre en public.

Elle a révélé qu’elle avait été ivre dans une interview en 2017, où elle semblait étourdie et son moi pétillant typique.

Jessica n’a donné aucune indication qu’elle était sous influence et a pu parler de ses enfants, de son mari et de son expérience d’embauche de sirènes pour les fêtes d’anniversaire.

Cependant, elle a oublié depuis combien de temps elle était avec son mari, Eric Johnson.

Ellen pleure la mort de Kobe Bryant

Twitter / Ellen Degeneres

Ellen a pleuré quand elle a parlé de la mort de Kobe Bryant[/caption]

Le 27 janvier 2020, le lendemain Kobe Bryant décédée, Ellen s’est adressée à son public et a déclaré qu’elle était heureuse que tout le monde soit «ici», ce qui signifie qu’elle était heureuse qu’ils soient toujours en vie.

Elle a commencé à pleurer en révélant que Kobe était décédée le jour de son 62e anniversaire.

Elle a dit à son public en s’essuyant les yeux: «La vie est courte et fragile, et nous ne savons pas combien d’anniversaires nous avons.

«Nous n’avons pas d’anniversaire à célébrer, nous célébrons simplement la vie. Et si vous n’avez pas dit à quelqu’un que vous les aimiez, faites-le maintenant.

Dakota Johnson s’en prend à Ellen

Michael Rozman / Warner Bros.

Dakota Johnson a critiqué Ellen pour ne pas être venue à son anniversaire[/caption]

Parler avec Dakota Johnson en 2019, Ellen a affronté la star de Fifty Shades de ne pas avoir été invité à sa fête d’anniversaire.

« Comment était la fête? Je n’ai pas été invitée », a plaisanté Ellen.

«En fait, non, ce n’est pas la vérité, Ellen», annonça alors Dakota au grand plaisir du public. «La dernière fois que j’ai participé à l’émission, l’année dernière, vous m’avez dit que vous ne vouliez pas vous inviter, mais je ne savais même pas que vous vouliez être invité.

Pour une fois, Ellen semblait perdue pour ses mots sur sa propre émission: « Eh bien, qui ne voudrait pas être invité à une fête? » elle a demandé.

« Et bien, je ne savais même pas que tu m’aimais, » répondit Dakota, à l’horreur du présentateur.

«Bien sûr que je t’aime bien. Tu savais que je t’aimais, »dit alors Ellen, avant un silence incroyablement gênant.

Céline Dion a défendu ses fils après qu’Ellen se soit moquée de leurs cheveux

Le spectacle Ellen

Céline Dion a défendu sa décision de ne pas couper les cheveux longs de son fils[/caption]

Dans une interview en 2007, Ellen et Céline Dion ont jailli sur son fils, Renee-Charles.

Quand Ellen a partagé son fils, elle a demandé à la chanteuse pourquoi elle n’avait pas pris la peine de lui couper les cheveux, ce à quoi elle a répondu: «Vous avez un problème avec ça?

«Vous savez, je dois dire que c’est incroyable, n’est-ce pas, certaines personnes se rasent la tête des enfants et disent » N’est-ce pas terrible « .

«Je ne coupe même pas les cheveux de mon fils et ils disent: » Oh, quand vas-tu lui couper les cheveux? «

«Quoi que je fasse, je ne plairai pas à tout le monde. Je peux assurer à chaque mère ici que Renee-Charles prend ses propres décisions.

Ellen prétend que les cheveux de Kylie Jenner sont un cheval

Youtube / Le spectacle d'Ellen

Kylie Jenner avait l’air mal à l’aise alors qu’Ellen jouait avec sa queue de cheval[/caption]

Lorsque Kris et Kylie Jenner a rendu visite à Ellen en 2019, la jeune maman a continué à jouer avec sa longue queue de cheval, ce qui avait intrigué Ellen.

Elle lui a demandé: «Que se passe-t-il? Allez-vous sauter à la corde avec ça? Regardez combien de temps cela fait!

Ellen a ensuite continué à tirer Kylie’s hair, qui lui a dit «ce n’est pas à moi», comme l’a dit l’hôte: «Stormi pouvait sauter à la corde.»

Kylie a ensuite déclaré que Stormi avait effectivement joué avec et elle lui a dit de l’arrêter avant de retirer rapidement sa queue de cheval des mains d’Ellen.





Caitlyn Jenner et Ellen discutent du mariage homosexuel

Youtube / Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner a expliqué qu’elle ne soutenait pas le mariage gay avant[/caption]

En 2015, Caitlyn Jenner s’est assis avec Ellen pour parler de ses opinions politiques, en particulier du mariage gay.

L’ancienne star olympique a déclaré à l’animateur: «Lorsque la question du mariage gay a été soulevée, je n’étais pas pour, je suis un traditionaliste.

«J’aime un peu la tradition, tu sais, ça a toujours été un homme et une femme et je pense que je ne comprends pas mais avec le temps, ma façon de penser a changé et je ne veux plus jamais me tenir devant le bonheur de tout le monde.

«Si ce mot mariage est vraiment si important pour vous, je peux l’accepter.»

Ellen l’a ensuite appelée et lui a dit qu’elle n’était toujours pas d’accord avec cela, expliquant qu’elle défendait l’égalité et qu’elle voulait utiliser le mot mariage.

En réponse, Ellen a ensuite demandé à Caitlyn si elle était attirée par les hommes et les femmes, considérant qu’elle était traditionaliste.