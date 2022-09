Les moments les plus adorables de Katrina Kaif et Vicky Kaushal

Bigg Boss 16 arrive et lentement le buzz se construit. Aujourd’hui, certaines poignées sur les réseaux sociaux ont partagé de nouvelles mises à jour. Il semble que l’actrice d’Imlie, Sumbul Touqeer Khan, ait fait un clin d’œil à la série. Les fabricants la poursuivaient depuis un certain temps maintenant. Elle est extrêmement populaire en tant qu’Imlie et pourrait gagner la série si elle le fait cette saison. Il n’y a aucune clarté sur Fahmaan Khan. Eh bien, ils pourraient simplement le convaincre de venir plus tard, comme ils ont eu Aly Goni pour Jasmin Bhasin. Il a dit qu’il préférerait faire une émission basée sur l’aventure comme Khatron Ke Khiladi 12 à la place.

EXCLUSIF – Pas Fahmaan Khan mais l’actrice principale en série d’Imlie “Sumbul Touqeer” pour participer à Bigg Boss 16.#BiggBoss_Tak pic.twitter.com/MxbV2irsGc #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 22 septembre 2022

Les rapports suggèrent également que Surbhi Jyoti a signé le contrat. Elle pourrait être le plus grand nom de la saison. L’actrice a fait Naagin 3 avec la chaîne dans le passé. Surbhi Jyoti fait également des apparitions pour les spéciaux sur les couleurs. L’autre nom confirmé est Sreejita De. L’actrice bengali est connue pour l’émission Nazar et Uttaran. Tina Dattaa est un autre nom qui fait le tour des réseaux sociaux.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Arjit Taneja pourrait quitter l’émission Banni Chow Home Delivery pour Bigg Boss 16. Les créateurs l’ont également approché. Mais quand nous avons appelé Arjit Taneja, il nous a dit que ce n’était pas vrai. Gautam Vij, Abdu Rozik, Just Sul et le créateur de contenu Instagram Suriya Mishra arrivent également sur Bigg Boss 16. L’émission est enfin tendance sur les réseaux sociaux. Salman Khan fera un retour dans la série.