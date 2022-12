Les moments incroyables et les gros jeux des Cowboys : tout a commencé avec la conversion des troisième et 30e

Troisième-et-30.

Au meilleur de nos capacités de recherche, il s’agissait de la première conversion de ce type que les Cowboys de Dallas ont eue depuis des générations. Nous n’avons aucun moyen de remonter plus loin que 1994 dans le moteur de recherche de Pro Football Reference, mais si vous êtes à l’aise pour remonter aussi loin, sachez qu’il y a eu plusieurs autres opportunités.

En 2006, lors d’un match contre les Cardinals de l’Arizona au Texas Stadium, il y avait un troisième et 32 ​​lorsque Tony Romo a frappé Marion Barber pour huit mètres. Lors d’une journée inoubliable en 2010, les Titans du Tennessee ont présenté Romo avec un troisième et 34 et il s’est débarrassé de Jason Witten pour trois. En 2012, lors d’un match à domicile contre les Steelers, il y avait un troisième et 30 lorsque DeMarco Murray a couru pour trois verges. Et puis sur un troisième et 30 l’année suivante contre les Giants, il a essayé à nouveau et a fait 12 verges. En 2015 contre les Jets, Matt Cassel a frappé James Hanna pour 17 verges en troisième et 30. En 2019 contre les Eagles, Dak Prescott a frappé Ezekiel Elliott sur une passe swing pour sept verges en troisième et 30. Et enfin, l’année dernière lors de la semaine 1 contre Tampa Bay, Prescott s’est précipité pour un mètre sur les troisième et 32. Les records sont sommaires, mais 0 pour 7 sur le troisième et 30 ou plus est un indicateur de rester en dehors de ce gâchis.

Si vous voulez regarder l’ensemble de la NFL, selon notre même source, le taux de réussite sur trois décennies des tentatives de troisième et 30 ou plus est d’environ 2% (8 pour 374).

Donc, si vous faites face à un troisième et un 30 au quatrième quart d’un match, vous avez l’impression que vous devez gagner – ne serait-ce que parce que le moral perdu en abandonnant un match à un rival avec un quart-arrière enverrait les loyalistes de la franchise dans une auto- vacances répugnantes où aucune quantité de temps froid ne pourrait aggraver la situation de quiconque – notre recommandation est de se préparer à l’assaut des sceptiques, car personne ne convertit les troisième et trente.

Les Cowboys tiraient de l’arrière 34-27 avec seulement 8:02 à faire au quatrième quart. Ils n’avaient pas été en mesure d’obtenir suffisamment d’arrêts et ici, sur un entraînement «à marquer absolument», le premier jeu a abouti à un sac de Haason Reddick contre Tyron Smith où le ballon a été perdu et redouté récupéré par Philadelphie lors de l’émission. Pourtant, alors que l’arbitre signale que le ballon est allé aux Eagles, Tyler Biadasz a réussi à retirer le ballon au dernier moment et à rouler sur le dos en le tenant (support banane inclus). Elliott a en fait tapoté l’arbitre dans le dos pour lui montrer que les Eagles ne peuvent pas avoir le ballon si le centre des Cowboys le tient à deux mains. C’est de la pure spéculation, mais en baisse de sept, il semblerait qu’un échappé au milieu de terrain serait probablement la fin.

Puis, au deuxième essai, Josh Sweat – certes un autre joueur sur lequel les Eagles ont parié et payé une énorme prolongation avant d’avoir besoin de qui est devenu tout ce qu’ils pensaient qu’il serait – bat Tyler Smith – et Prescott est à nouveau limogé. C’est une autre des six fois où Prescott a été limogé. Il a été agressé toute la journée. Ce n’est pas le meilleur indicateur de la position des Cowboys des deux côtés de la ligne de mêlée contre ces Eagles. Les Cowboys ont mené la NFL dans les sacs presque toute la saison et ont réalisé une deuxième performance sans sac contre la solide ligne de Philadelphie. Ensuite, la ruée vers la passe des Eagles qui a pris la tête de la ligue en sacs, n’a eu aucun problème à effondrer la poche samedi et a réussi cinq sacs dans les 18 dernières minutes du match. Pas génial.

Donc, vous pourriez aussi bien diriger l’équipe de botté de dégagement après tout cela. Troisième et 30 ? Aucune chance après deux sacs.

Entrez TY Hilton, le receveur nouvellement signé qui ne devrait pas avoir besoin d’être présenté en raison de ses près de 10 000 verges sur réception en carrière. Hilton est une star légitime de cette époque, mais lui reste-t-il quelque chose dans le réservoir ? Vous vous souviendrez peut-être de son premier moment significatif avec une étoile sur son casque au début du deuxième quart-temps. Les Cowboys ont affronté les quatrième et huit et Mike McCarthy a décidé d’être agressif et d’y aller. Sur ce jeu, Hilton a tiré une pénalité pour contact illégal lorsque Darius Slay l’a retenu et cela a permis à Dallas de continuer un touché précoce.

Mais, troisième et 30 ?

Cela pourrait-il être la première capture officielle de cette menace profonde à Dallas? Cela semble trop ridicule à concevoir.

Et pourtant, c’est arrivé.

Avec KaVontae Turpin dans la fente et Michael Gallup à travers le terrain, nous avons réalisé que CeeDee Lamb n’était même pas sur le terrain. Les Eagles ont décidé de se précipiter quatre et ont perdu sept couvertures et les Cowboys avaient définitivement l’intention. Et pourtant, Gallup n’obtenant pas de séparation et Turpin traversant le milieu, les Eagles vont se demander ce qui s’est passé ici. Slay était de nouveau sur les lieux et semblait croire que Hilton allait s’arrêter près des bâtons et Josiah Scott est arrivé en retard et trop superficiel. Hilton ne s’est jamais arrêté et a démontré cette longue vitesse qu’il a toujours eue et a fait une prise ridicule après un superbe lancer dans l’argent. C’était vraiment un moment pour crier et la prise de Hilton où il a épinglé le ballon entre sa main et son poignet opposé a entraîné une prise de 52 verges pour une troisième et 30 conversion.

Jeu arrière au. De toutes les premières impressions d’un joueur qui, la semaine dernière, lors de sa signature, a rencontré un universel, “pourquoi pas?” même si la plupart ne pouvaient pas tout à fait comprendre qu’il n’était pas à la retraite. S’il restait quelque chose à Hilton, il n’y avait aucune chance qu’il soit à la rue. Pourtant, il attrape le plus long ballon de Prescott de toute l’année sur sa toute première cible.

Jeu normal, non ?

Quelques jeux plus tard, Prescott a envoyé une belle passe de touché à Lamb. Associez cela à sa belle passe de touché à Gallup plus tôt, ajoutez l’autre long TD à Lamb en première mi-temps et ce moment, et vous avez le type de performance massive de Prescott pour lequel il est rarement reconnu. Je dirais que ce type de jeu devrait calmer ses détracteurs car il a joué à merveille. Bien sûr, je prévois que ces critiques sont tellement creusés qu’ils se concentreront sur l’interception pour démarrer le jeu et peut-être sur la gestion de l’horloge en retard car le créditer pour ses meilleurs jeux est quelque chose que beaucoup d’entre eux ne semblent pas capables de faire. Mais, ne vous y trompez pas, c’était un match auquel vous vous attendriez d’un quart-arrière de premier plan et Prescott a fourni exactement cela.

Oh, oui, et c’était le huitième match consécutif avec 27 points ou plus et oui, les Cowboys mènent toujours la NFL en points marqués avec Prescott comme QB.



DaRon Bland intercepte une passe destinée à Quez Watkins samedi. (Kevin Jairaj / États-Unis aujourd’hui)

Mais, puisque nous mettons en lumière les moments absurdes de Biadasz et Hilton, je pense que c’est aussi notre travail de souligner le génie d’une recrue du jour 3 un peu plus tard dans le match pour aider celui-ci à franchir la ligne d’arrivée.

Vous voyez, les Cowboys n’ont pas gagné facilement, malgré leurs 40 points. C’est parce que la défense n’a pas pu ralentir une attaque des Eagles qui n’avait pas Jalen Hurts. Hurts va recevoir des votes pour MVP – bien que quiconque pense qu’il est plus précieux que Patrick Mahomes ait besoin d’un examen de tête – et pourtant, les Eagles ont accumulé 442 verges d’attaque contre Dallas. Ce type de production ajouté aux zéros sacs des Cowboys est un autre chapitre du livre de questions sur la décoloration de la défense des Cowboys en décembre.

Mais, nous ferions mieux de ne pas négliger les quatre plats à emporter.

Certains ont été carrément chanceux; certains ne l’étaient pas. Je veux me concentrer sur DaRon Bland obtenant sa quatrième interception du mois et la cinquième de la saison. Son choix samedi soir a été un incroyable coup de balle de Quez Watkins au troisième et dernier qui a sauvé la partie. Pour une recrue, faire quelque chose comme ça a encore une fois cimenté sa qualité. Bland, qui a été choisi à la fin du cinquième tour, est à une interception de la tête de la ligue bien qu’il n’ait pas joué le premier mois de la saison. Incroyable.

Donc, voilà. Tyler Biadasz, TY Hilton et DaRon Bland étaient trois des plus grands héros de la veille de Noël. Cela ne signifie pas que Prescott, CeeDee Lamb et plusieurs autres n’ont pas fait beaucoup, mais cela montre le type de performances que les gars proposent.

Que fait-on de ce jeu ? Difficile à dire. Philadelphie le voulait vraiment, mais nous devrions nous y attendre. Dans l’ensemble, les Cowboys étaient dans une vraie impasse et ont compris à nouveau. Prescott les a menés à une autre victoire âprement disputée et ils peuvent se sentir à nouveau bien après avoir laissé Jacksonville s’échapper.

Je suggère que beaucoup de choses devaient aller dans leur sens, mais c’est ainsi que le sport fonctionne. Trois jeux extraordinaires dans les 10 dernières minutes ont été nécessaires pour aller bien. Et ils l’ont fait.

Alors, donnez-leur le mérite d’une victoire granuleuse qui a diverti l’Amérique.

Joyeux noël.

(Photo du haut de TY Hilton : Kevin Jairaj / USA Today)