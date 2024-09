Les moments forts de la saison des foires d’art d’automne à Londres

Leonora Carrington, La danseuse (El Bailarín), 2011, rossogranada. Frieze Sculpture 2024. Photo de Linda Nylind. Avec l’aimable autorisation de Linda Nylind/Frieze. Leonora Carrington, La danseuse (El Bailarín), 2011, rossogranada. Frieze Sculpture 2024. Photo de Linda Nylind. Avec l’aimable autorisation de Linda Nylind/Frieze.

Alors que l’automne arrive à Londres et que l’été s’éloigne, de nombreuses foires d’art se profilent à l’horizon pour répondre à différents goûts et budgets. De l’OG Frieze London où les galeries les plus prestigieuses du monde présentent leurs artistes les plus cotés, à la foire The Other Art Fair, dirigée par des artistes, qui propose une sélection d’œuvres d’art plus abordable et célèbre sa 100e édition, en passant par la foire 1-54 qui met en lumière l’art d’Afrique et de la diaspora, et la foire Women In Art qui corrige le déséquilibre entre les sexes dans le monde de l’art, il y en a pour tous les goûts.

Voici une sélection des foires d’art que j’attends avec impatience :

Foire d’art britannique Galerie Saatchi (du 26 au 29 septembre 2024)

L’art britannique moderne et contemporain est au cœur de la British Art Fair, fondée en 1988 et qui occupe la galerie Saatchi à Chelsea. La British Art Fair donne le coup d’envoi de la saison d’automne des foires d’art londoniennes avec quelques-uns des noms les plus connus de l’art britannique, dont David Hockney, Bridget Riley, Frank Auerbach, LS Lowry, Damien Hirst et Tracey Emin.

La section SOLO Contemporary, organisée par Xavier Ellis, propose également de nouveaux artistes prometteurs, comme James Vaulkhard de Guerin Projects. « PIVOTAL : Digitalism » présentera l’art numérique et une exposition spéciale de la pionnière de la modernité féminine, Wilhelmina Barns-Graham CBE (1912-2004).

David Hockney, Autoportrait, juillet 1986. Christopher Kingzett. David Hockney, Autoportrait, juillet 1986. Christopher Kingzett.

PAD Londres Place Berkeley (du 8 au 13 octobre 2024)

Jusqu’à la fondation de PAD London par l’antiquaire parisien Patrick Perrin, les amateurs de design devaient se rendre à Londres. Jardin des Tuileries à Paris pour la foire originale qui célèbre le design du XXe siècle et contemporain. PAD Paris a vu le jour en 1998 et PAD London a investi Berkeley Square à Mayfair depuis 2007. La 16e édition de PAD London ne se limite pas au design, on y retrouve également des bijoux, de la céramique et des arts décoratifs parmi les présentations de 62 galeries du monde entier.

J’ai hâte de découvrir le travail de trois studios de design indiens, dont la collaboration de Vikram Goyal avec la galerie de design de collection italienne Nilufar et le lustre « Bloom » de Dhruv Agarwal, ainsi qu’une nouvelle collection du designer coréen Kyeok Kim, le design moderniste brésilien d’Oscar Niemeyer et Juliana Vasconcellos, et les bijoux du Studio Renn inspirés de formes naturelles telles que les cactus.

Chaise en acajou de Juliana Vasconcellos. Avec l’aimable autorisation de Brazil Modernist et du PAD London Chaise en acajou de Juliana Vasconcellos. Avec l’aimable autorisation de Brazil Modernist et du PAD London

1-54 Somerset House (du 10 au 13 octobre 2024)

Faisant référence aux cinquante-quatre pays qui constituent le continent africain, 1-54 a été fondée par Touria El-Glaoui et est la seule foire d’art internationale centrée sur l’art contemporain de l’Afrique et de sa diaspora. 1-54 a débuté à Marrakech et compte désormais trois éditions annuelles – à Marrakech, New York et Londres, ainsi qu’un pop-up à Paris.

Pour sa douzième édition, 1-54 London mettra en lumière les artistes ghanéens, brésiliens et marocains, ainsi qu’une présentation dans la section des projets spéciaux d’Oluwole Omofemi, fondateur de l’agence d’artistes nigériane PieceUnique. Plus de 160 artistes représentant l’Afrique et la diaspora africaine seront exposés, dont des noms établis comme Esther Mahlangu, Tuli Mekondjo et Mous Lamrabat, aux côtés de talents émergents comme Freya Bramble-Carter, Layo Bright et Kofi Perry.

Esther Mahlangu, Sans titre 2021, avec l’aimable autorisation de 1-54 Esther Mahlangu, Sans titre 2021, avec l’aimable autorisation de 1-54

Frieze London et Frieze Masters Le Regent’s Park (du 9 au 13 octobre 2024)

Sculpture en frise Le Regent’s Park (du 18 septembre au 27 octobre 2024)

Une promenade dans les jardins bien entretenus de Regent’s Park pour découvrir Frieze Sculpture tandis que les feuilles d’automne tombent des arbres est une façon relaxante de se rendre de Frieze London à Frieze Masters. Alors que les billets pour les foires d’art sont relativement chers, Frieze Sculpture est une initiative d’art public gratuite, installée dans Regent’s Park en même temps que Frieze London et Frieze Masters. Frieze Sculpture, qui en est à sa 12e année, est organisée par Fatoş Üstek et présente 22 artistes des cinq continents, dont une forte représentation de femmes telles que Leonora Carrington, Zanele Muholi, Libby Heaney et Anna Boghiguian.

La section organisée par Frieze London Artiste à artiste L’exposition proposera des présentations individuelles de Hurvin Anderson, Lubaina Himid, Rashid Johnson, Glenn Ligon, Zineb Sedira et Yinka Shonibare. Une nouvelle section thématique, organisée par Pablo José Ramírez, explorera également les histoires diasporiques et indigènes à travers des œuvres en céramique.

Chez Frieze Masters, Sheena Wagstaff est la commissaire de l’exposition Studio La section consacrée à Isabella Ducrot, Nathalie Du Pasquier, Shirazeh Houshiary et Doris Salcedo. Frieze Masters a généralement l’allure d’un petit musée où vous pouvez découvrir des objets d’art, des peintures, de l’art asiatique ancien, des manuscrits latins, des photographies et des antiquités couvrant plusieurs siècles sous un même toit. Parmi les points forts à ne pas manquer, citons la section Spotlight qui présente des artistes des années 1950-1970, dont Judy Chicago et Balraj Khanna, et un voyage à travers près de deux siècles d’art sculptural, de Rodin et Degas à Henry Moore et Ossip Zadkine à Bowman Sculpture.

Libby Heaney, Ent – (délices non terrestres), 2024. Avec l’aimable autorisation de Gazelli Art House et de l’artiste Libby Heaney, Ent – (délices non terrestres), 2024. Avec l’aimable autorisation de Gazelli Art House et de l’artiste

L’Autre Foire d’Art La brasserie Truman (du 10 au 13 octobre 2024)

Si seuls les plus aisés peuvent se permettre d’acheter dans les foires d’art de luxe de Mayfair et de Regent’s Park, il est possible de découvrir des artistes émergents et de commencer une collection avec un budget plus modeste à The Other Art Fair, dans l’East End de Londres. The Other Art Fair est toujours un excellent endroit pour rencontrer en personne des artistes non représentés et entendre parler de leur travail.

La 100e édition du TOAF rassemble 200 artistes émergents avec l’artiste invité Dan Hillier, le partenaire caritatif Choose Love et un projet spécial de l’emblématique photographe britannique Rankin.

Foire des Femmes dans l’Art Galeries du centre commercial, The Mall, (du 9 au 12 octobre 2024)

Women in Art Fair a été fondée en 2023 en réponse au déséquilibre entre les sexes dans le monde de l’art et met en avant les femmes artistes, curatrices et galeristes. L’édition 2024 présentera des femmes artistes des XXe et XXIe siècles. La commissaire Virginia Damtsa répond au thème des « cycles féminins » avec une exposition de six femmes artistes, dont Poppy De Havilland, Sofia Laskari et Rose-Finn Kelsey, qui explorent les questions des cycles biologiques, psychologiques, émotionnels et psychologiques.