Les moments et révélations les plus choquants – Hollywood Life

Crédit image : Netflix

Les meurtres de Murdaugh et Alex Murdaugh Les procès ultérieurs ont maintenu la nation fascinée depuis 2021. Netflix a publié une deuxième saison de Meurtres de Murdaugh : un scandale du Sud le 20 septembre, et les nouveaux épisodes ont donné un aperçu du procès ainsi que des témoignages de personnes étroitement liées aux Murdaugh.

Bien qu’il ait nié toute implication dans la mort brutale de sa femme, Maggie Murdaughet son fils, Paul Murdaugh, Alex a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et de son fils. Il a été condamné à deux peines d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Alex tente actuellement de faire appel de sa condamnation alors qu’il est en prison.

L’intérêt suscité par les meurtres de Murdaugh n’a pas faibli et la deuxième saison de la série Netflix a révélé des détails sur les derniers jours de Paul, ce que le cousin Eddie avait à dire, et bien plus encore. HollywoodVie a rassemblé les plus grosses révélations de la saison 2.

Paul avait de nouveau été surpris en train de boire sur un bateau avant son meurtre.

Malgré les problèmes juridiques persistants auxquels Paul était confronté concernant le décès de Plage de Mallory lors de l’accident de bateau de 2019, la gouvernante de la famille Murdaugh, Blanca Turrubiate-Simpsona révélé que Paul avait de nouveau eu des ennuis pour avoir bu sur un bateau.

Alors que Buster Murdaugh, le fils aîné d’Alex, a témoigné lors du procès de son père que sa famille avait eu un week-end normal du Memorial Day avant la mort de Maggie et Paul, Blanca a noté qu’« il se passait beaucoup de choses à ce moment-là ». Le week-end précédant sa mort, Maggie avait dit à Blanca que Paul avait été surpris en train de boire sur un bateau avec des amis. Selon Blanca, Maggie pensait qu’Alex allait s’occuper de la situation.

« On se demande si c’était un autre point de pression pour Alex, sachant qu’il ne pouvait rien contrôler de ce que Paul faisait », Becky Collinea déclaré le greffier du tribunal du comté de Colleton dans la série Netflix.

« Paul a conservé la nécrologie de Mallory Beach dans son camion ».

« Paul voulait dire certaines choses, mais je crois qu’il était retenu ou, vous savez », a révélé Blanca dans le premier épisode. « Jusqu’au jour de sa mort, la notice nécrologique de Mallory était dans le camion de Paul. Il ne se passait pas un jour sans qu’il ne se souvienne de Mallory.

Antoine Cook, l’ami de longue date de Paul et le petit ami de Mallory, a admis qu’il « savait depuis le début » que Paul était « désolé » pour ce qui était arrivé à Mallory. « Même s’il n’a jamais vraiment eu la chance de s’excuser ouvertement, publiquement, peu importe comment vous voulez l’appeler, moi et les quelques amis proches qu’il avait connus, nous savions qu’il souffrait », a déclaré Anthony.

L’ex-petite amie de Paul pense qu’il lui a « rendu visite » la nuit de sa mort.

Morgane Doughty, qui sortait avec Paul et était sur le bateau la nuit de la mort de Mallory, a parlé de son étrange expérience juste avant d’apprendre que Paul avait été assassiné. « La nuit où il est décédé, je ne savais même pas qu’il était décédé. Je me souviens juste que je venais de préparer le dîner et que je faisais juste le ménage, et j’avais pensé à Paul », a-t-elle déclaré. «Et j’avais l’impression qu’il serait vraiment heureux de voir où j’en suis dans la vie. Et puis le lendemain, je me suis réveillé et j’ai reçu un appel de ma mère m’informant qu’il était décédé.

Elle a poursuivi : « Cela semble tellement fou. J’étais comme… j’ai l’impression qu’il m’a rendu visite… je ne sais pas, lors de son voyage de passage.

Curtis Edward Smith nie avoir aidé à tuer Maggie et Paul.

Curtis, alias Cousin Eddie, s’est exprimé pour la première fois dans la saison 2 concernant son lien avec Alex. Le cousin Eddie était souvent appelé le « quatrième Murdaugh ». Il avait déjà été arrêté et inculpé en lien avec une fusillade en 2021 impliquant Alex. Selon Eddie, Alex l’a appelé et lui a dit: « J’ai besoin que tu me tires dessus et que tu me tues. » Eddie aurait refusé et Alex est parti. Alex a appelé le 911 et a agi comme s’il avait reçu une balle. Il a admis plus tard que tout cela n’était qu’un stratagème.

Dans le troisième épisode, le cousin Eddie a nié être un trafiquant de drogue et a affirmé qu’il ne faisait des courses que pour Alex. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait aidé à tuer Maggie et Paul, le cousin Eddie a répondu : « Non ». Il a ajouté : « Ce n’est pas possible que j’aurais pu savoir que cela allait se produire et que je suis resté les bras croisés et que j’aurais pu consciemment laisser cela se produire. Personne ne mérite ça.

Le cousin Eddie fait désormais face à des accusations de présentation d’arme à feu, de complot, de suicide assisté, de fausse demande de paiement et de quatre chefs de blanchiment d’argent. Les accusations criminelles portées contre le cousin Eddie allèguent qu’il a encaissé 437 chèques totalisant environ 2,4 millions de dollars pour Alex.

Blanca a refusé de discuter si elle pensait ou non qu’Alex avait agi seul.

Dans les dernières minutes de la saison 2, on a demandé catégoriquement à Blanca si elle pensait ou non qu’Alex avait de l’aide pour commettre les meurtres de Maggie et Paul. «Je ne veux pas répondre à cette question. Je ne… je ne me sens pas à l’aise pour répondre à cette question », a-t-elle déclaré.

Anthony a admis qu’il était catégorique sur le fait qu’une autre personne était impliquée dans les meurtres de Maggie et Paul. « Le seul commentaire que j’ai sur cette situation est que je pense qu’il y a une autre personne, il y en a peut-être encore plus, mais il y a au moins une personne de plus qui doit faire face aux mêmes accusations que celles de M. Alex parce que je ne le fais pas. Je ne pense pas que M. Alex aurait pu tirer sur son propre enfant », a-t-il déclaré.