Les moments douteux d’Ashton Kutcher refont surface après que l’acteur a écrit une lettre de soutien à Danny Masterson

Des moments d’interview douteux impliquant Ashton Kutcher ont refait surface après qu’il ait écrit une lettre de soutien à Danny Masterson avant la condamnation de l’acteur pour viol.

Dans un clip à partir de 2003Kutcher a parlé d’Hilary Duff dans un épisode de « Punk’d » et a fait un commentaire sur la façon dont tout le monde « attendait » que la jeune fille de 16 ans ait 18 ans.

« Hilary Duff est dans ‘Lizzie McGuire’, elle a également sorti un album. Elle va jouer dans un film intitulé ‘Cheaper by the Dozen' », a déclaré Kutcher, 25 ans, à propos de la star de Disney. « Et elle fait partie des filles que nous attendons tous pour avoir 18 ans. Avec les jumelles Olsen. »

DANNY MASTERSON SOUTENU PAR ASHTON KUTCHER, MILA KUNIS DANS DES LETTRES POUR JUGER DANS UNE AFFAIRE DE VIOL

Au cours d’une entretien commun dans l’émission « The Rosie O’Donnell » en 2002, l’actuelle épouse de Kutcher, Mila Kunis, a révélé que Masterson avait parié 10 $ avec Kutcher pour la « embrasser à la française » sur le tournage de « That ’70s Show ». À l’époque, Kutcher avait 19 ans et Kunis n’en avait que 14.

« C’était comme la première semaine », a déclaré Kunis. « J’étais une petite fille de 14 ans et j’avais extrêmement peur pour ma vie. »

« Danny dit : ‘Mec, je te donne 10 $ si tu l’embrasses en français' », se souvient-elle.

Kutcher est intervenu pour corriger l’histoire et a affirmé que Masterson lui avait parié 20 $ qu’il ne pourrait pas « baiser français » Kunis. La star de cinéma a affirmé que Kutcher n’avait jamais réussi, déclarant : « Il n’a jamais mis sa langue dans ma bouche. »

Les deux extraits d’interview ont refait surface sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, après que Masterson ait été condamné à la prison pour viol.

Les représentants de Kunis et Kutcher n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

ASHTON KUTCHER ET MILA KUNIS S’EXcusENT POUR LA « DOULEUR » CAUSÉE PAR LEURS LETTRES DE SOUTIEN À DANNY MASTERSON

Masterson a été condamné à 30 ans de prison à vie le 7 septembre après avoir été reconnu coupable de deux chefs de viol forcé en mai. Le juge qui a condamné la star de « That ’70s Show » a reçu près de 50 lettres de soutien de diverses personnes, dont Kunis et Kutcher, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Les deux hommes se sont ensuite excusés via Instagram, affirmant que leurs lettres n’étaient pas destinées à « saper » le témoignage des victimes de Masterson.

« Nous sommes conscients de la douleur causée par les lettres que nous avons écrites au nom de Danny Masterson », a déclaré Kutcher dans la vidéo, tandis que Kunis a ajouté : « Nous soutenons les victimes. Nous l’avons fait historiquement à travers notre travail et nous le ferons. continuer à le faire à l’avenir. »

La juge Charlaine Olmedo de la Cour supérieure du comté de Los Angeles a condamné Masterson à 15 ans de prison à perpétuité pour chaque chef d’accusation de viol et a ordonné que les peines soient purgées consécutivement. La peine était la peine maximale autorisée par la loi. Cela signifie que Masterson sera éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 25,5 ans, mais pourra être détenu en prison à vie.

L’équipe juridique de Masterson a immédiatement annoncé son intention de faire appel, invoquant des erreurs « substantielles » lors du procès.

« Les erreurs commises dans cette affaire sont substantielles et ont malheureusement conduit à des verdicts qui n’étaient pas étayés par des preuves », a déclaré l’avocat de Masterson, Shawn Holley, dans une déclaration fournie à Fox News Digital. « Et même si nous avons un grand respect pour le jury dans cette affaire et pour notre système de justice en général, il arrive parfois qu’ils se trompent. Et c’est ce qui s’est passé ici. »

Holley a ajouté : « M. Masterson n’a pas commis les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable et nous, ainsi que les avocats d’appel, les meilleurs et les plus brillants du pays, sommes convaincus que ces condamnations seront annulées. »

