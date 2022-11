Les moments décisifs de Lionel Messi en Argentine alors qu’il se prépare pour ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde | Nouvelles du football

Alors que Lionel Messi se prépare pour ce qu’il dit être sa dernière Coupe du monde, nous examinons les hauts et les bas de sa carrière en Argentine…

Expulsé à ses débuts

Au moment où Messi a fait ses débuts en Argentine, le battage médiatique autour de ce talent adolescent passionnant était en plein essor. Après avoir opté pour l’Argentine plutôt que l’Espagne, il avait brillé pour les moins de 20 ans, marquant deux fois lors de la finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans en juillet 2005, et avait remporté sa première sélection senior lors d’un match amical en août cette année-là contre la Hongrie à l’âge de 18 ans. Ça s’est terminé dans les larmes. Littéralement.

Envoyé en deuxième mi-temps, Messi n’était sur le terrain que quelques minutes avant de jeter son bras sur Vilmos Vanczak. Le défenseur avait attrapé une touffe du maillot de Messi alors qu’il passait devant et le petit attaquant avait à peine attrapé son adversaire alors qu’il tentait de se libérer. Mais alors que c’était un jaune pour le Hongrois, l’arbitre a brandi un carton rouge à Messi. Il a ensuite été retrouvé en train de pleurer dans le vestiaire, du moins c’est l’histoire.

Malgré toutes les capacités prodigieuses de Messi, ce fut peut-être un moment symbolique faisant allusion aux frustrations et aux obstacles auxquels Messi serait plus tard confronté sur la scène internationale. Tout comme ses débuts, sa carrière internationale ne s’est pas déroulée comme il l’aurait rêvé…

Messi avec l’Argentine Casquettes: 165 (record)

Buts: 91 (record)

Honneurs: Coupe du monde U20 2005, Jeux olympiques 2008, Vice-champion du monde 2014, Copa America 2021, Finalissima 2022

Gloire aux Jeux olympiques

Malgré toute la déception sous les couleurs argentines, Messi a au moins une médaille d’or olympique en sa possession. En 2008, alors que Messi était déjà un joueur clé pour Barcelone, il avait initialement été interdit de jouer à Pékin par son club alors que le tournoi se heurtait aux éliminatoires de la Ligue des champions. Heureusement pour Messi et l’Argentine, le nouveau patron du Barça, Pep Guardiola, a vu les choses différemment.

Image:

Messi a remporté les Jeux olympiques de 2008 avec Sergio Agüero



Guardiola, lui-même champion olympique, connaissait l’importance de la compétition pour Messi et ses compatriotes et lui a permis de partir. Messi a saisi l’occasion – et le tournoi, jouant un rôle clé dans la progression de l’Argentine vers la finale, où il a marqué le seul but du match contre le Nigeria. C’est une victoire qu’il chérit.

“La médaille d’or olympique en 2008 est la victoire que j’apprécie le plus”, a-t-il déclaré à la chaîne espagnole Écuyer. “C’est un tournoi auquel vous ne pouvez participer qu’une seule fois dans votre vie et qui implique de nombreux athlètes de différentes disciplines.”

Messi : le prodige argentin Messi est devenu le plus jeune joueur à représenter – et à marquer pour – l’Argentine lors d’une Coupe du monde en 2006, à l’âge de 18 ans et 357 jours.

Le chagrin de la finale de la Coupe du monde 2014

Après aucun but mais des tas de critiques en Afrique du Sud 2010, la Coupe du monde 2014 au Brésil semblait l’étape parfaite pour Messi pour enfin mener l’Argentine à la gloire sur la plus grande scène. Portant le brassard de capitaine, il s’est mis à mener de l’avant, marquant des buts importants dans les trois matches de groupe.

Image:

Messi a été vice-champion du monde en 2014





Arrivé aux KO, il est devenu fournisseur, aidant un vainqueur en fin de prolongation contre la Suisse et donnant le coup d’envoi du mouvement qui a conduit au seul but du match contre la Belgique. Son penalty assuré a ensuite donné le ton lors de la victoire en fusillade en demi-finale contre les Pays-Bas.

Mais lors de la finale, il n’a pas pu inspirer ses coéquipiers à franchir la dernière étape. “C’est très douloureux de perdre comme nous l’avons fait”, a déclaré Messi après que le vainqueur des prolongations de Mario Gotze ait remporté la victoire de l’Allemagne.

Messi a reçu de manière controversée le Ballon d’or en tant que meilleur joueur du tournoi. “Le prix ne m’intéresse pas du tout”, a-t-il déclaré en évoquant la défaite de l’Argentine. Le Ballon d’or était le sien mais l’occasion en or d’imiter Diego Maradona avec une victoire en Coupe du monde avait échappé à Messi.

Plus de défaites finales et un abandon de courte durée

“Pour moi, l’équipe nationale est terminée. J’ai fait tout ce que je pouvais”, a déclaré Messi inconsolable en annonçant sa retraite internationale après la défaite finale de l’Argentine en Copa America 2016 face au Chili.

Dans une répétition de la finale de la Copa America 2015, l’Argentine avait une nouvelle fois perdu face à ses voisins sud-américains aux tirs au but après une impasse 0-0. Messi avait livré à des moments vitaux dans les deux compétitions, mais après le chagrin lors de l’édition 2007 de la compétition et de la Coupe du monde précédente, son record dans les finales majeures se lit comme suit : quatre finales, quatre défaites.

La déception était devenue trop forte.

Messi a si souvent été la cible de critiques de la part des supporters argentins exigeants, mais maintenant ils ont fait campagne pour qu’il change d’avis. Ça a marché. Messi est revenu sur sa décision et a marqué lors de la victoire 1-0 à son retour, un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Uruguay. Remotivé pour une autre victoire aux grands honneurs avec son pays, Messi a jeté son dévolu sur Russie 2018.

Le héros du triplé prépare un autre coup de la Coupe du monde

Bien qu’elle se soit qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2014 et la Copa Americas 2015 et 2016, l’Argentine risquait fort de rater Russie 2018, subissant continuellement des revers au cours de la longue campagne de qualification sud-américaine. L’Argentine serait-elle absente pour la première fois depuis 1970 ?

Image:

Messi a réussi un triplé contre l’Équateur pour envoyer l’Argentine en Russie





Pas si Messi avait quelque chose à voir avec ça. Le capitaine argentin était à son meilleur lors du choc décisif contre l’Équateur. L’Argentine était en retard avec seulement 38 secondes au compteur, mais Messi a réussi un triplé gagnant pour assurer la victoire et réserver une place à la Coupe du monde.

De l’ouverture à courte portée à l’entraînement au bord de la boîte et au superbe tiers solo, ce fut une classe de maître dans l’exécution sous pression. “Heureusement, la nationalité du meilleur joueur du monde est l’Argentine”, a déclaré le patron Jorge Sampaoli. Malheureusement pour Sampaoli, l’Argentine et l’homme principal lui-même, Messi n’a pas été en mesure de mener une équipe nationale médiocre vers le succès en Russie.

L’argenterie arrive enfin

Cela a dû ressembler à Groundhog Day lorsque l’Argentine a lancé sa campagne Copa America 2019 avec une défaite 2-0 décourageante contre la Colombie, et il a fallu un penalty de Messi pour sauver un match nul 1-1 contre le Paraguay lors de leur deuxième match également.

Une victoire de routine sur les participants invités du Qatar les a menés aux quarts de finale, alors même que l’Argentine a battu le Venezuela 2-0 au Maracana au Brésil, Messi a été critiqué pour ses performances décevantes et son manque de buts. “Je ne joue pas ma meilleure Copa America ou comme j’espérais le faire”, a-t-il admis par la suite.

Sa timide performance et celle de l’Argentine dans le dernier tiers se sont poursuivies alors qu’ils étaient battus 2-0 par les hôtes du Brésil en demi-finale, et bien qu’ils se soient ralliés pour sceller la troisième place, ce n’était qu’une maigre consolation avec le temps qui manquait pour que Messi soulève le trophée.

Avec la compétition 2021 avec Messi à l’aube de son 34e anniversaire, c’était vraiment comme maintenant ou jamais. Un but en ouverture du match pour obtenir un match nul avec le Chili ressemblait à une première réponse à ses critiques de deux ans plus tôt.

Image:

Messi a marqué quatre buts et inscrit cinq des 12 buts de l’Argentine en route vers le titre de la Copa America 2021





L’Argentine a remporté son groupe, avec Messi sur la cible deux fois de plus et devenant ainsi le joueur le mieux capé d’Argentine.

Les records ont continué de chuter; après avoir dépassé l’Équateur en quart de finale, l’Argentine a rapidement pris les devants contre la Colombie dans les quatre derniers grâce à la réduction de Messi pour Lautaro Martinez. Cela l’a amené à neuf buts dans la compétition, égalant sa meilleure contribution à un tournoi international.

Ce match finirait par se terminer par des tirs au but, mais Messi a gardé son sang-froid avec ses espoirs de soulever la Copa America en jeu – tout comme ses coéquipiers. Bien qu’il n’ait pas marqué lors de la victoire de l’Argentine contre le Brésil en finale, il a été nommé joueur du tournoi, après avoir joué un rôle dans neuf de leurs 12 buts – et plus important encore, il a finalement eu de l’argenterie majeure pour appeler le sien.

Image:

Messi a finalement levé le trophée de la Copa America avec l’Argentine l’année dernière





“Il était clair pour moi que je devais essayer jusqu’au dernier tournoi et que je ne pouvais pas me retirer de l’équipe nationale sans gagner quelque chose”, a-t-il déclaré plus tard. Diario Sport. Un an plus tard, il jouerait un rôle essentiel dans la victoire de l’Argentine lors de la première Finalissima, battant l’Italie 3-0, vainqueur de l’Euro 2020.

Cette médaille des vainqueurs pâlirait dans l’insignifiance sur sa cheminée par rapport à celle de la Copa America – mais il reste encore un écart en forme de Coupe du monde prêt à éclipser cela aussi.