Les moments à ne pas manquer de la série Amour, Gloire et Beauté pour la semaine du 9 septembre 2024

Ne manquez pas ces moments à ne pas manquer qui se dérouleront dans Amour, Gloire et Beauté au cours de la semaine du 9 au 13 septembre 2024. Assurez-vous de vous connecter à CBS chaque jour de la semaine pour voir comment tout se déroule.

Liam aide Bill à gérer ses émotions et sa culpabilité à propos de Luna et Poppy

Finn et Steffy expriment leur amour et leur engagement l’un envers l’autre

Hope assure à Brooke qu’elle maîtrise ses sentiments pour Finn

Les Forresters célèbrent le retour sain et sauf de Steffy

Bill et Poppy tentent de donner un sens aux événements qui se sont produits et à ce qui les attend en tant que couple.

Will tente de jouer les entremetteurs pour Bill et Katie

Taylor met Steffy en garde contre Hope

Les excuses de Hope à Steffy tournent mal

Finn encourage Li à se réconcilier avec Poppy

Brooke se bat pour l’honneur de Hope avec Taylor

Liam et Will réalisent qu’ils ont des émotions communes à propos de Luna, Poppy, Bill et Katie

Carter, Eric et Steffy se préparent à avoir une discussion difficile avec Hope sur l’avenir de sa ligne de mode

Semaine de casting du 9 au 13 septembre 2024

Sophia Paras revient dans le rôle de Kelly Spencer le 9 septembre.

Hayes et Alexander Banks reviennent dans le rôle de Hayes Finnegan le 9 septembre.

Jennifer Gareis revient dans le rôle de Donna Logan le 10 septembre.

Delon De Metz revient dans le rôle de Zende Forrester le 10 septembre.

Amour, Gloire et Beauté est diffusé en semaine sur CBS.

Pourquoi n’avez-vous pas aimé ce contenu ? Annuler

Soumettre Cet article vous a-t-il été utile ?







Merci pour vos commentaires

Édité par Lisa