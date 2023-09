Les moins de 18 ans pourraient se voir interdire JAMAIS de fumer dans le cadre d’un plan dramatique évalué par Rishi Sunak

Le Premier ministre RISHI Sunak envisage d’interdire aux moins de 18 ans d’être autorisés à fumer dans l’une de ses annonces centrales lors de la conférence de son parti.

Certains députés ont accusé le « blob » de la fonction publique d’avoir proposé ce plan intransigeant.

Le Premier ministre Rishi Sunak envisage d’interdire aux moins de 18 ans de fumer Crédit : Getty

Mais The Sun on Sunday croit savoir, d’après des sources gouvernementales de haut rang, que le Premier ministre envisage de l’inclure dans son discours à la conférence des conservateurs à Manchester, dans un peu plus d’une semaine.

Selon la proposition, l’âge légal pour fumer augmenterait d’année en année.

À terme, personne au Royaume-Uni ne pourra acheter de cigarettes.

Cela donnerait à la Grande-Bretagne les lois antitabac les plus strictes de toute l’Europe.

Mais les députés conservateurs sont furieux en privé contre cette proposition.

Un ancien ministre s’est déchaîné : « C’est l’État nounou dans ce qu’il a de pire. »

Un autre député conservateur a prévenu hier soir : « Il ne reste plus beaucoup de temps avant les élections générales.

« Nous avons eu une bonne semaine au cours de laquelle le Premier ministre a touché une corde sensible avec des millions de personnes à zéro émission nette.

« Il devrait s’appuyer sur cela en martelant les thèmes clés.

« Nous n’avons tout simplement pas le temps de nous distraire. »