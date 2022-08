Les modifications temporaires apportées à l’assurance-emploi pendant la pandémie devraient expirer à la fin du mois prochain

Les modifications temporaires apportées au programme d’assurance-emploi pendant la pandémie devraient expirer bientôt, compromettant l’accès aux prestations de chômage pour les travailleurs de l’automobile de Windsor, en Ontario, qui s’attendent à être sans emploi à l’automne, a déclaré un dirigeant d’Unifor.

Rob Kennedy, un travailleur chez Syncreon Automotive et vice-président de la section locale 195 d’Unifor, a déclaré que l’usine de Windsor fermera le 30 octobre après que le constructeur automobile Stellantis a mis fin à son contrat avec Syncreon.

Depuis le début de la pandémie, a déclaré Kennedy, lui et d’autres personnes à l’usine se sont largement appuyés sur l’assurance-emploi en raison de fermetures répétées dues à une pénurie de puces et à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Maintenant, alors que près de 300 travailleurs attendent une mise à pied permanente, Kennedy dit que beaucoup pourraient ne pas être admissibles à l’assurance-emploi en raison de l’expiration des mesures qui ont facilité l’accès aux prestations. “Parce que nos heures diminuent et que nous ne travaillons pas autant, lorsque l’usine fermera, nous serons nombreux à ne pas avoir suffisamment d’heures pour nous maintenir.”

En vertu des mesures temporaires, les travailleurs sont admissibles à l’assurance-emploi sur la base d’une exigence nationale d’avoir 420 heures de travail assurables, alors que les travailleurs auraient normalement besoin de 420 à 700 heures selon le taux de chômage régional. De plus, dans le cadre des mesures temporaires, les sommes versées à la cessation d’emploi, telles que les indemnités de départ, ne sont pas déduites des prestations.

Cependant, le 25 septembre, le programme reviendra à son cadre d’origine.

Brendon Bernard, économiste principal du site Web d’embauche Indeed, affirme que le nombre de bénéficiaires de l’assurance-emploi devrait chuter à la suite du changement.

«Le resserrement de ces exigences est susceptible de couper l’accès de certaines personnes à l’assurance-emploi, en particulier les personnes qui n’ont peut-être pas travaillé une année complète, et surtout si elles travaillaient à temps partiel», a déclaré Bernard.

Kennedy a déclaré que le changement est également préoccupant pour les travailleurs de Syncreon car ils « devront épuiser toutes leurs indemnités de départ. Pour moi, c’est faux.

L’expiration de ces mesures survient alors que le gouvernement fédéral travaille à la rédaction de modifications à l’assurance-emploi dans le cadre de son engagement à moderniser le programme. Les experts et les parties intéressées ont soulevé une série de préoccupations concernant le programme, notamment le fait que trop peu de personnes peuvent accéder aux allocations de chômage.

Tara Beauport, attachée de presse de la ministre de l’Emploi Carla Qualtrough, a confirmé dans un courriel que les mesures temporaires ne seront pas prolongées.

« Cependant, notre gouvernement reconnaît que le système d’assurance-emploi actuel doit être plus souple, plus juste et adapté aux besoins des travailleurs d’aujourd’hui. C’est exactement pourquoi nous avons entrepris la tâche monumentale – pour la première fois en une génération – de le moderniser, et ce travail est bien avancé », a déclaré Beauport.

Emploi et Développement social Canada a mené un sondage l’an dernier dans le cadre de ses efforts pour faire participer le public à la réforme de l’assurance-emploi. Selon les résultats publiés sur le site Web du ministère, 62 % des répondants ont convenu que les critères d’admissibilité devraient être les mêmes partout au pays. De plus, 60 pour cent ont convenu que les changements temporaires liés à l’indemnité de départ devraient être rendus permanents.

Les résultats des consultations avec les experts et les intervenants indiquent que les groupes syndicaux sont favorables à l’instauration d’un seuil d’admissibilité plus bas, plusieurs suggérant 360 ou 420 heures. Les employeurs, quant à eux, souhaitent voir un seuil plus élevé, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’effet du seuil sur les primes et l’offre de main-d’œuvre.

À Windsor, Kennedy affirme que la fin des mesures temporaires aura un effet « dévastateur » sur les travailleurs.

« Si le gouvernement libéral croit vraiment, vraiment qu’il peut aider et moderniser l’assurance-emploi, alors s’il vous plaît, il doit écouter, il doit arrêter tout de suite et ne pas laisser les mesures temporaires expirer.

