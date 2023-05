Les modifications proposées à la réforme de la caution fédérale ne peuvent pas devenir du « football politique »: Eby

Le premier ministre David Eby accueille favorablement les modifications proposées à la réforme de la caution fédérale qui visent à éloigner les récidivistes violents des rues, mais a également exhorté les législateurs fédéraux à les adopter le plus rapidement possible.

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a déposé des modifications « ciblées » aux dispositions sur la mise en liberté sous caution du Code criminel, dans l’espoir de donner aux tribunaux plus de moyens de refuser la mise en liberté sous caution.

Le projet de loi C-48 vise à lutter contre les récidivistes graves et violents qui utilisent des armes à feu, des couteaux, des gaz poivrés et d’autres armes, ainsi qu’à réduire les risques posés par la violence entre partenaires intimes.

Bien que les lois fédérales puissent être bloquées, Eby a déclaré que ces modifications proposées ne pouvaient pas subir ce sort.

« Ce ne peut pas être un projet de loi de nature partisane. Il faut que tout le monde soit sur le pont pour s’assurer qu’il répond aux préoccupations que nous constatons dans tout le pays, dont les premiers ministres de tout le pays ont parlé et je ne pense pas que ce sera acceptable pour quiconque de n’importe quel parti politique si ce projet de loi devient un ballon de football politique ou reste bloqué au Sénat », a-t-il déclaré.

Eby a déclaré qu’il était impératif que le projet de loi soit adopté lors de cette session législative. La Chambre des communes devrait siéger jusqu’au 23 juin et le Sénat jusqu’au 29 ou 30 juin.

Le gouvernement libéral minoritaire a actuellement un accord de confiance et d’approvisionnement avec le NPD fédéral jusqu’en juin 2025, qui couvre la santé, l’abordabilité, les changements climatiques, le travail, la réconciliation, les initiatives fiscales et la démocratie. Il exige que le NPD vote en faveur du gouvernement sur les votes de confiance et les questions budgétaires.

L’accord comprend également un langage général pour consulter sur la législation et faire avancer rapidement les projets de loi à la Chambre des communes si les deux parties sont d’accord.

Présenté mardi 16 mai, le projet de loi fait suite à des mois d’anticipation et d’appels des premiers ministres provinciaux, avec Eby au premier plan.

Il fait suite à plusieurs incidents très médiatisés impliquant des individus qui ont commis des crimes alors qu’ils étaient en liberté sous caution.

D’autres changements proposés dans le projet de loi incluent la création d’un nouveau «fardeau inversé», ce qui signifie que l’accusé devrait plutôt prouver pourquoi il ne devrait pas être détenu. Généralement, lorsqu’une personne demande une mise en liberté sous caution, le procureur de la Couronne doit prouver pourquoi elle devrait être détenue.

Les changements comprennent également l’élargissement de la liste des infractions liées aux armes à feu déclenchant un renversement de la charge de la preuve et l’élargissement du régime de renversement de la charge de la preuve existant pour les victimes de violence entre partenaires intimes, selon un communiqué provincial, qui comprend les éloges du procureur général Niki Sharma pour la législation.

« Nous avons toujours été clairs sur le fait qu’une action fédérale est nécessaire pour régler le cœur de ce problème national. Compte tenu des défis auxquels nous avons été confrontés, je suis heureux que le gouvernement fédéral ait pris au sérieux les préoccupations de la Colombie-Britannique.

Sharma a ajouté que la province examinera de près les détails du projet de loi, mais que les amendements « couvrent largement les types de violence que nous constatons dans nos communautés ».

@wolfgangdepner

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Gouvernement de la Colombie-BritanniqueJustice pénalegouvernement fédéral