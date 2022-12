Les modifications proposées à la Ceinture de verdure risquent de « dommager de manière irréversible », déclare Parcs Canada

Parcs Canada a sévèrement réprimandé le projet de l’Ontario d’ouvrir des sections de terres protégées de la Ceinture de verdure à la construction de logements, affirmant que cette décision risquait de “préjudicer de manière irréversible” et qu’une consultation appropriée sur la proposition n’avait pas eu lieu.

Dans une lettre soumise au gouvernement provincial lundi, Parcs Canada a énuméré les questions à examiner pour la proposition de retirer des terres de la Ceinture de verdure dans la région du Grand Toronto, en particulier en ce qui concerne les terres à l’intérieur et autour du parc urbain national de la Rouge.

« Si ces terres devaient être retirées de la Ceinture de verdure et aménagées comme proposé, l’analyse de Parcs Canada suggère qu’il existe un risque probable de dommages irréversibles à la faune, aux écosystèmes naturels et aux paysages agricoles du parc urbain national de la Rouge, réduisant ainsi la viabilité et la fonctionnalité des écosystèmes du parc. et des terres agricoles », lit-on dans la lettre.

La nouvelle de la lettre a été publiée pour la première fois par The Narwhal et The Toronto Star.

Parcs Canada affirme que les terres de la Ceinture de verdure protégées par la province à côté du parc de la Rouge fournissent un habitat important et pour des dizaines d’espèces en péril, ainsi que des «services écosystémiques vitaux pour la nature, l’eau et l’agriculture», qui sont essentiels à la santé et au fonctionnement du parc.

L’organisation affirme que l’importance de ces terres est énoncée dans un protocole d’entente entre la province et Parcs Canada, qui comprend une section indiquant que l’Ontario doit consulter Parcs Canada au sujet de tout changement proposé au plan de la ceinture de verdure.

“Nous sommes d’avis qu’à ce jour, la province n’a pas satisfait à l’exigence de consultation de ce protocole d’entente, car la province n’a pas encore contacté Parcs Canada pour discuter de ces questions”, indique la lettre.

Parc urbain national de la Rouge vu en octobre 2018. (Sue Reid/CBC)

Le leader parlementaire du PC, Paul Calandra, a déclaré mardi aux journalistes à Queen’s Park que Parcs Canada avait “absolument tort” dans son interprétation de la situation. Il a dit qu’il était député fédéral en 2015 lorsque la Loi sur le parc urbain national de la Rouge a été adoptée et qu’il est « très familier » avec la question puisqu’il a aidé à la rédiger.

« Nous avons un programme pour nous assurer que nous construisons des maisons pour la population de l’Ontario », a déclaré Calandra.

La province vise à construire plus de maisons

La proposition de la province pour la ceinture de verdure, qui a été publiée le mois dernier, vise à construire des maisons sur plus d’une douzaine de terrains actuellement considérés comme protégés, tout en ajoutant environ 2 000 acres de terres protégées ailleurs. Tout cela fait partie du plan de la province visant à construire 1,5 million de maisons au cours de la prochaine décennie pour atténuer la grave pénurie de logements en Ontario.

La proposition du gouvernement a attiré les critiques des politiciens de l’opposition et de nombreux groupes de défense de l’environnement et du logement, entre autres.

Pas plus tard que l’année dernière, les responsables provinciaux ont déclaré qu’ils n’ouvriraient pas les terres de la Ceinture de verdure au développement. Le premier ministre Doug Ford a renié cette promesse le mois dernier, justifiant la proposition en disant que la crise du logement dans la province s’est aggravée – et qu’elle deviendra plus grave maintenant que le gouvernement fédéral a dévoilé un plan pour faire venir un demi-million d’immigrants de plus par an.

“Nous avons une crise du logement que nous n’avions pas il y a quatre ans”, a déclaré Ford lors d’une conférence de presse le mois dernier. “Nous allons nous assurer de faire construire des logements.”

Parcs Canada demande une rencontre

Dans une déclaration envoyée à CBC News en novembre, Victoria Podbielski, attachée de presse du ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a déclaré que la province “agissait de manière décisive” pour résoudre les problèmes d’offre de logements.

« Nous envisageons toutes les options possibles pour faire construire plus de maisons plus rapidement afin que plus d’Ontariens puissent trouver une maison qui réponde à leurs besoins et à leur budget », a déclaré M. Podbielski.

« Les modifications proposées à la Ceinture de verdure entraîneraient la création d’au moins 50 000 nouvelles habitations, tout en menant à une expansion globale de la Ceinture de verdure. Ceci est particulièrement important compte tenu de la croissance démographique que notre province prévoit au cours de la prochaine décennie, surtout si l’on tient compte les nouvelles cibles d’immigration fixées par le gouvernement fédéral.

Dans sa lettre, Parcs Canada dit également qu’il a des préoccupations particulières concernant la réserve agricole de Duffins Rouge, qui borde le complexe de terres humides Townline Swamp situé dans la région de Pickering du parc de la Rouge.

L’organisation affirme que le complexe est «sans doute la zone la plus écologiquement sensible» du parc et abrite des dizaines d’espèces en voie de disparition et menacées aux niveaux fédéral et provincial, notamment l’hirondelle de rivage, la grive des bois, le papillon monarque et plusieurs espèces de chauves-souris.

Parcs Canada dit qu’il ne pense pas que l’exigence de consultation entourant les changements apportés aux terres ait été respectée et a demandé une réunion avec la province pour discuter d’une foule de préoccupations.