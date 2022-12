Les modifications de SAFE-T devraient faire partie du processus législatif – Shaw Local

Eh bien, Hannah, avons-nous atteint l’objectif ?

Hannah Meiselqui après les élections générales annonçant qu’elle quittait son poste de rédactrice en chef de la National Public Radio Illinois, a écrit un essai en décembre 2021 Association des diffuseurs de nouvelles de l’Illinois newsletter encourageant les journalistes à reconnecter la politique au gouvernement.

“En 2022, je nous demande à tous d’intervenir dans nos salles de rédaction et d’engager des conversations difficiles sur la façon d’obtenir une couverture meilleure et plus nuancée”, a-t-elle écrit, “le type qui est réellement juste, plutôt que la version bon marché de l’équité que nous parfois se contenter de.

Les questions de campagne pèsent sur tout dans une année électorale, en particulier avec le gouverneur et chaque siège de l’Assemblée générale sur le bulletin de vote.

“Demandez comment les candidats prévoient de livrer pour leur district [or whatever constituency applies here]. Concentrons-nous sur des choses réelles et tangibles : le financement de projets nécessaires. Surveillance là où les choses ont mal tourné. Investir dans des programmes qui feraient réellement une différence pour notre coin de l’État. Ou la volonté de débrancher ceux qui sont devenus des fiefs coûteux qui ne ressemblent plus à leur objectif déclaré.

Elle est revenue sur ce point tout au long de l’année sur les réseaux sociaux, juste tweet du mois dernier: « Et si le journalisme politique était secondaire par rapport aux reportages sur la gouvernance, la législation, la manière dont les agences et les tribunaux interprètent/appliquent/appliquent les lois… et les activités réelles du gouvernement ? ! Ce serait fou, hein ?

Je suis d’accord avec ses idées – et j’attends que les lecteurs m’envoient par e-mail des rappels de mes chroniques presque exclusivement axées sur la couverture de la campagne des courses de chevaux ou sur l’examen d’une position purement partisane – et je trouve qu’elle prend une position particulièrement appropriée au milieu de la couverture du dernier jour de la session législative avec une attention particulière. sur les clarifications apportées à la loi actuelle sur la sécurité, la responsabilité, la justice et l’équité.

La loi de réforme de la justice pénale a éclairé la majorité des discours de campagne, y compris lors des primaires partisanes. Souvent, les candidats n’ont pas pris la peine de clarifier quelles parties de la loi de janvier 2021 étaient en vigueur et lesquelles étaient toujours soumises à des processus de mise en œuvre statutaires. Le mérite revient aux politiciens qui ont continué à faire pression pour des réformes ou des informations supplémentaires après que les résultats des élections ont été connus, montrant un engagement à gouverner, pas seulement à marquer des points politiques.

L’élimination de la caution en espèces était nécessairement un processus de deux ans et les amendements apportés cette semaine n’invalident pas nécessairement le travail d’adoption du paquet omnibus en premier lieu. Les changements futurs sont inévitables, car certaines conséquences – voulues ou non – ne peuvent être découvertes que dans la pratique.

Mais c’est ainsi que fonctionne le gouvernement, surtout lorsque peu d’élus sont en poste à plein temps. Les idées macro (par exemple, le système devrait mieux refléter la présomption d’innocence) sont nécessairement complexes à mettre en œuvre, et une grande partie de ce travail est, eh bien, ennuyeuse.

La politique est importante. La procédure fait fonctionner les systèmes. Il n’y a pas de gouvernement sans politiciens, mais heureusement, 2023 n’est pas une année de campagne.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.