Les modifications de la loi du Tennessee à compter du 1er juillet limiteront les soins de santé trans et financeront davantage la sécurité scolaire

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Des mois après que les législateurs du Tennessee ont terminé une session législative chaotique, bon nombre des lois les plus contestées sont sur le point d’entrer en vigueur samedi, y compris des mesures sur les soins de santé pour les enfants transgenres, la surveillance policière, la sécurité scolaire et la rémunération des enseignants.

Le nouvel exercice budgétaire commence le 1er juillet dans le Tennessee, ce qui signifie que le dernier plan de dépenses de l’État et une multitude de nouvelles lois seront mis en œuvre.

Cette année, des centaines de lois ont été adoptées par l’Assemblée générale contrôlée par le GOP de l’État et signées par le gouverneur républicain Bill Lee, qui n’a pas encore opposé son veto à un projet de loi.

Mais la partie la plus mouvementée de la session législative d’un mois s’est produite au printemps, lorsque deux législateurs démocrates ont été expulsés – et un autre a évité l’expulsion par un seul vote – pour avoir participé à une manifestation visant à renforcer les lois sur le contrôle des armes à feu à l’étage de la State House. Après une fusillade en mars qui a tué six personnes dans une école de Nashville, les manifestants ont renouvelé leur appel aux législateurs pour limiter l’accès aux armes à feu.

Finalement, les législateurs républicains ont refusé. Au lieu de cela, le débat se poursuivra lors d’une session spéciale prévue plus tard cet été.

En attendant, voici un aperçu de certaines des lois notables qui seront mises en œuvre le 1er juillet.

DROITS LGBTQ+

De plus en plus, la législature dominée par les républicains a promulgué certains des projets de loi les plus anti-LGBTQ+ du pays. Cette année, la première proposition introduite par les législateurs était une interdiction des soins affirmant le genre pour les mineurs.

Pourtant, un juge fédéral a bloqué une partie de l’interdiction avant qu’elle ne prenne effet. La décision dans le procès empêche l’État d’imposer une interdiction des bloqueurs de la puberté et de l’hormonothérapie pour les mineurs. Le juge a cependant autorisé l’entrée en vigueur de l’interdiction des chirurgies d’affirmation de genre pour les jeunes.

La loi prévoit une période d’arrêt progressif de neuf mois pour les traitements médicaux qui ont commencé avant le 1er juillet, mais aucun nouveau traitement ne pourra commencer. Il exige que le traitement existant se termine d’ici le 31 mars 2024. Les prestataires de soins de santé qui enfreignent l’interdiction seraient soumis à une discipline réglementaire et pourraient être poursuivis par le procureur général ou des parties privées. Les infractions entraînent une pénalité de 25 000 $.

Pendant ce temps, une loi distincte définira « masculin » et « féminin » de manière à empêcher les personnes transgenres de changer leur permis de conduire ou leur certificat de naissance. Le projet de loi a été adopté, malgré les avertissements selon lesquels le Tennessee pourrait risquer de perdre des centaines de millions de dollars fédéraux parce qu’il violerait probablement les réglementations fédérales sur la sexualité et l’identité de genre, mais les législateurs républicains ont rejeté les préoccupations.

CONTRÔLE POLICIER

La poignée de conseils de surveillance communautaires du Tennessee, dont un à Nashville qui a été approuvé par les électeurs, sera bientôt remplacée par des comités d’examen sans pouvoir d’enquêter sur les allégations d’inconduite policière. En vertu de la nouvelle loi, les comités ne peuvent renvoyer les plaintes qu’aux unités des affaires internes des forces de l’ordre, plutôt que d’enquêter de manière indépendante sur les plaintes.

Les partisans de la nécessité d’une responsabilisation de la police ont souligné le meurtre de Tire Nichols, décédé en avril après avoir été brutalement battu par cinq policiers de Memphis.

LOIS SUR LES ARMES À FEU

La fusillade de l’école chrétienne de Nashville en mars a relancé un débat sur les lois assouplies sur les armes à feu du Tennessee. Les législateurs républicains ont largement résisté aux appels à restreindre l’accès aux armes à feu. À partir du 1er juillet, ils déploient 232 millions de dollars pour financer les agents de ressources scolaires et apporter des améliorations à la sécurité dans les écoles publiques et privées, ainsi que pour exiger que chaque école élabore des plans de sécurité annuels.

Après la fusillade de mars, les législateurs ont approuvé davantage de protections pour les revendeurs, fabricants et vendeurs d’armes à feu et de munitions contre d’éventuelles poursuites. Cette décision a suscité le tollé des démocrates et d’autres qui demandent une réforme des lois sur les armes à feu. Les partisans républicains, cependant, ont déclaré que le projet de loi visait à aider les entreprises de l’industrie en plein essor des armes à feu de l’État.

ALLÉGEMENTS FISCAUX ET INCITATIONS

Les autorités ont approuvé une variété d’allégements fiscaux et d’incitations, notamment : 273 millions de dollars pour une exonération de la taxe de vente de trois mois sur les produits d’épicerie ; plus de 150 millions de dollars en allégements fiscaux annuels destinés principalement aux petites entreprises; et 350 millions de dollars pour l’amélioration des sites sportifs de Memphis.

CHANGEMENTS D’ÉCOLE

Les républicains ont adopté une loi interdisant aux écoles publiques et aux universités du Tennessee d’exiger que les employés se familiarisent avec les préjugés implicites dans les formations. Ces dernières années, ils ont imposé des restrictions sur la façon dont les enseignants et les professeurs peuvent parler de race dans les classes K-12 et les campus universitaires.

CONGÉ FAMILIAL RÉMUNÉRÉ

Un nouveau projet de loi pour financer six semaines de congés payés pour les enseignants et la plupart des employés de l’État suite à la naissance ou à l’adoption d’un enfant. La loi n’inclut pas de limitations concernant le sexe du parent.

SYNDICATS ET GROUPES D’ENSEIGNANTS

Deux nouvelles lois ciblent les syndicats et un groupe d’enseignants professionnels.

Une loi bloque les incitations économiques pour les entreprises, lorsque les syndicats tentent d’utiliser la méthode plus simple de «vérification des cartes» pour se syndiquer. La législation comprend une exception pour un grand projet Ford qui construira des camionnettes électriques et fabriquera des batteries avec une société partenaire sud-coréenne. Ford a cessé d’offrir un soutien explicite à l’adhésion syndicale dans les nouvelles usines. L’entreprise a déclaré que c’était aux travailleurs de décider.

Une autre loi interdirait les retenues sur les chèques de paie des éducateurs par les organisations professionnelles d’enseignants, qui est la principale méthode de collecte des cotisations. Le changement a été temporairement bloqué devant le tribunal. La loi soutenue par le gouverneur vise la Tennessee Education Association, qui a intenté une action en justice et a affronté Lee sur des initiatives d’éducation antérieures, y compris son programme de bons scolaires.

La loi augmente également progressivement le salaire minimum des enseignants pour l’année scolaire 2026-2027 à 50 000 $, ce qui a laissé certains législateurs en conflit dans leur soutien à la hausse des salaires. La Tennessee Education Association a demandé au juge de maintenir l’augmentation de salaire et de bloquer les limitations de la collecte des cotisations.

AÉROPORT DE NASHVILLE

Une nouvelle loi soutenue par l’Assemblée législative dirigée par les républicains permettra aux dirigeants de l’État de choisir la majorité des membres du conseil d’administration de l’aéroport international de Nashville, une décision considérée comme l’une des nombreuses attaques de l’État contre la ville à tendance libérale ces dernières années.

Le conseil, nommé Metropolitan Nashville Airport Authority, comprenait auparavant sept membres choisis par le maire. Avec le changement, six nominations combinées sur un conseil de huit membres seront faites par le gouverneur et les présidents de la Chambre et du Sénat. Les responsables de la ville ont poursuivi le changement.

De plus, la Federal Aviation Administration a déclaré aux responsables de la ville que l’agence continuerait de reconnaître le conseil d’administration de l’aéroport nommé par le maire jusqu’à ce qu’un juge du tribunal de la chancellerie statue sur le procès.

En réponse à la FAA, les avocats de l’autorité aéroportuaire ont déclaré qu’elle devait respecter la loi de l’État et, sauf action en justice, siégerait le conseil reconstitué le 1er juillet.

Kimberlee Kruesi et Jonathan Mattise, Associated Press