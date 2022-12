Les modifications de la détention provisoire à la loi SAFE-T se dirigeront vers le gouverneur – Shaw Local

Les législateurs ont adopté jeudi un amendement tant attendu aux dispositions de la réforme de la justice pénale de la loi SAFE-T qui éliminera la caution en espèces lorsque le calendrier atteindra 2023.

La mesure élargit la liste des crimes pour lesquels un juge peut ordonner la détention provisoire, ajoute à ce qu’un juge peut prendre en compte lorsqu’il détermine si un accusé risque de fuir délibérément les poursuites et normalise le langage concernant le danger pour la sécurité publique d’un accusé parmi plusieurs autres changements.

La mesure mettra toujours fin au système de détention provisoire basé sur la richesse en faveur d’un système basé sur le niveau de risque d’un délinquant pour le public ou de fuir les poursuites.

“L’Illinois, le 1er janvier 2023, entrera dans l’histoire – l’histoire des droits civiques, une histoire sur laquelle nous pouvons tous regarder avec fierté”, a déclaré le sénateur Robert Peters, parrain du projet de loi au Sénat, lors du débat au Sénat. «Je sais que je dirais que c’est ma version de la loi sur le droit de vote. C’est ma version d’Obamacare. C’est ce que j’ai fait à Springfield et changé la fortune de milliers d’Illinois de la classe ouvrière.

Il a été adopté par le Sénat 38 contre 17 juste avant 14 heures, puis par la Chambre 71 contre 40 juste avant 17 h 30. Il faudra toujours la signature du gouverneur pour devenir loi.

C’était le produit de mois de négociations après l’adoption de la loi SAFE-T originale en janvier 2021. En fin de compte, plusieurs procureurs et groupes d’application de la loi de l’État, ainsi que des défenseurs de la justice avant le procès qui étaient de l’autre côté de la question, ont adopté une position de neutralité.

Le projet de loi n’a reçu aucun soutien républicain, bien que plusieurs membres du parti minoritaire au Sénat aient reconnu ce qu’ils considéraient comme des améliorations considérables mais insuffisantes de la loi sous-jacente.

Ils se sont également irrités d’avoir été exclus des négociations.

Quoi qu’il en soit, la mesure devrait entrer en vigueur comme prévu l’année prochaine, à l’exception d’un procès en cours de la part de plus de 50 procureurs de l’État qui la contestent pour des motifs constitutionnels.

Les dernières modifications, contenues dans deux amendements à Projet de loi interne 1095 totalisant plus de 300 pages, visant au moins en partie à traiter l’un des recours constitutionnels. Il stipule que la « libération avant le procès » a le sens attribué à la mise en liberté sous caution dans la section 9 de l’article I de la Constitution de l’Illinois, où les cautions fournies sont de nature non monétaire. »

Mais la plupart du langage répondait à plusieurs préoccupations citées par les procureurs de l’État et d’autres, notamment les craintes que le libellé vague de la loi originale puisse conduire à la libération massive d’individus détenus au lieu d’une caution lorsque le calendrier atteindra le 1er janvier.

La nouvelle mesure clarifie les changements qui s’appliqueront aux personnes accusées de crimes après cette date. Ceux qui ont été détenus au lieu d’une caution avant 2023 pourront demander que leur dossier soit transféré dans le nouveau système.

Il ajoute des précisions sur une partie du projet de loi que certains avaient interprétée comme empêchant la police d’arrêter un intrus.

Bien qu’il maintienne un langage ordonnant aux agents de délivrer une citation au lieu d’une arrestation sous garde pour les cas inférieurs aux délits de classe A, il précise également que la police conserve son pouvoir discrétionnaire de procéder à une arrestation si la personne constitue une menace pour la communauté ou si elle continue d’enfreindre la loi.

Les législateurs ont également clarifié le langage concernant la norme de preuve qu’un accusé est un danger pour le public. Le projet de loi stipule qu’une personne qui doit être détenue selon la norme de dangerosité doit être prouvée comme une “menace réelle et actuelle pour la sécurité de toute personne ou de toute personne ou de la communauté, sur la base des faits articulables spécifiques de l’affaire”.

Il clarifie et définit que toutes les personnes accusées de “crimes forcés” et d’infractions non probatoires peuvent être détenues en vertu de la norme de dangerosité. Les personnes accusées de violence domestique peuvent également être placées en détention provisoire.

Il ajoute les crimes haineux, la torture d’animaux criminels, le DUI aggravé causant des lésions corporelles, le DUI lors de la conduite d’un autobus scolaire et d’autres accusations de DUI comme infractions passibles de détention si le défendeur est jugé dangereux.

Les républicains en commission et au Sénat ont cependant critiqué l’approche de la mesure face au crime de cambriolage. Le projet de loi stipule que les cambriolages résidentiels ou les cambriolages “lorsqu’il y a usage de la force contre une autre personne” sont passibles de détention en vertu de la norme de dangerosité.

Mais si un cambriolage ne répond pas à ces critères, comme quelqu’un qui vole de la monnaie dans une voiture non verrouillée, il n’est pas détenable en raison du risque de danger pour la communauté.

L’infraction serait toujours passible de détention en vertu d’une norme de “vol volontaire”, et toute personne déjà en liberté provisoire peut être détenue lorsqu’elle est accusée de n’importe quel crime. Selon la loi, « vol volontaire » signifie « conduite intentionnelle dans le but de contrecarrer le processus judiciaire pour éviter des poursuites ».

L’amendement étend la loi existante pour déclarer que les non-comparutions “isolées” ne sont pas la preuve d’une fuite délibérée, mais “des modèles de conduite intentionnelle pour échapper aux poursuites… peuvent être considérés comme des facteurs pour évaluer l’intention future d’échapper aux poursuites”.

Le représentant Patrick Windhorst, R-Metropolis, ancien procureur, a déclaré que la loi était encore trop contraignante pour les juges.

“Nous avons créé un filet de détention – ce filet de détention a encore des trous”, a-t-il déclaré lors du débat à la Chambre. “Et ce que cela signifie, c’est que nous verrons ces trous dans le filet de détention et nous reviendrons dans un an pour essayer de colmater le trou, puis nous trouverons un autre trou.”

L’amendement permet également de mener davantage d’audiences à distance, une mesure au moins partiellement stimulée par une augmentation prévue de la charge de travail du système judiciaire.

Il crée également un programme de subventions par l’intermédiaire du Bureau administratif des tribunaux de l’Illinois pour augmenter le nombre de défenseurs publics, bien qu’il soit soumis à des crédits par les futures assemblées générales.

Le sénateur Steve McClure, R-Springfield, a critiqué les sponsors pour ne pas avoir envisagé un tel programme pour les procureurs.

McClure a également critiqué une disposition permettant à un juge de classer le temps passé sur la surveillance GPS comme «temps purgé» comme une peine de prison si le défendeur est reconnu coupable.

“Pourquoi devraient-ils obtenir le crédit d’une peine minimale obligatoire alors qu’ils ne sont même pas restreints de quelque manière que ce soit, que ce soit chez eux, en prison ou en prison?” a demandé McClure.

Sarah Staudt, avocate de la réforme pour le Chicago Appleseed Center for Fair Courts, a rétorqué que c’est à un juge s’il veut accorder du temps purgé, et le raisonnement de l’ajout est que la surveillance est toujours une restriction à la liberté.

Les républicains ont également critiqué une disposition qui supprime l’obligation pour les médias d’information d’avoir accès aux conditions de la libération provisoire d’un accusé. Les avocats ont fait valoir que la loi précédente exigeait uniquement que les montants de la caution soient inclus dans ces informations avant la loi SAFE-T, il n’était donc pas nécessaire d’ajouter des conditions de libération qui pourraient divulguer des informations sur les victimes.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.