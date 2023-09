Les modifications corporelles les plus extrêmes au monde, des seins XXX aux jambes télescopiques en passant par les mains d’extraterrestres hachées

QUAND il s’agit de transformation corporelle extrême, les amateurs de body-mod peuvent faire passer leur relooking au niveau supérieur.

Des seins XXX aux jambes télescopiques en passant par les mains d’extraterrestres hachées, rencontrez les propriétaires de certains des looks les plus extrêmes au monde.

La mannequin allemande Theresia Fischer, 31 ans, a dépensé 130 000 £ pour allonger ses jambes Crédit : Instagram

Le mannequin Playboy Sabrina Sabrok est passée d’un bonnet A à un PPP après une opération du sein Crédit : sabrinasabrokreal/Instagram

Kierstyn Milligan, 24 ans, qui s’appelle Orylan, a décidé de se couper la langue en deux Crédit : Jam Press Vid/@orylan1999

Pieds télescopiques

Un mannequin allemand qui a dépensé 130 000 £ pour une opération d’allongement des jambes a révélé qu’elle regrettait de l’avoir subie.

Theresia Fischer, 31 ans, a subi une opération chirurgicale épuisante pour ajouter 5,5 pouces supplémentaires à sa taille après que son ex-mari l’aurait harcelée.

L’étourdissante blonde, qui mesurait autrefois 5 pieds 6 pouces, avait des tiges télescopiques réglables insérées dans ses tibias à l’âge de 24 ans qui sont progressivement coudées pour étendre ses jambes.

La habitante de Hambourg a déclaré qu’elle n’avait même jamais su que les opérations d’allongement des jambes existaient avant que son ex de 59 ans ne la pousse à se faire opérer.

Dans une interview accordée à la chaîne de radio MDR Jump, elle a raconté qu’il lui avait dit : « Theresia, tu sais que j’aime les grandes dames. Alors j’aimerais vraiment ça. Tu pourrais prendre jusqu’à 14 centimètres de plus. »

Theresia, qui a joué dans la version allemande de Celebrity Big Brother, a ajouté : « [He would say] ‘tu ne peux rien faire sans moi. Tu as besoin de moi’

« Et si on vous dit cela 20, 30, 60, 70 fois, alors vous croyez que vous n’êtes rien sans lui. »

Mais le mannequin – mesurant désormais jusqu’à 6 pieds sans chaussures – est étonné d’avoir accepté.

« J’ai honte parce que j’ai consenti à une opération qui n’aurait pas dû avoir lieu », a-t-elle déclaré.

Langue fendue

Kierstyn Milligan, 24 ans, qui s’appelle Orylan, a déjà fait la une des journaux pour son look unique, après avoir dépensé plus de 34 000 £ en tatouages ​​et modifications corporelles extrêmes.

L’une de ses modifications les plus récentes et les plus inhabituelles consiste à couper sa langue en deux, ce qui donne effectivement deux langues à l’influenceuse.

Dans son dernier TikTok, elle a affirmé que le mod corporel extrême lui avait permis de goûter deux choses à la fois.

Orlyan a déclaré : « Je l’ai essayé dès qu’il a guéri, du Coca et du Sprite ont été la première chose.

« J’étais confus quant à la combinaison de saveurs, mais je suis curieux d’essayer la pizza et les beignets, ou peut-être d’étranges combinaisons salées-sucrées. »

Dans le clip viral, Orylan a essayé un paquet de gelée aigre de chaque côté de sa langue – une verte et une rouge – mais a affirmé qu’elles n’avaient pas de goût différent.

XXX seins

Une maman qui prétend avoir les plus gros seins du monde était sur le point de subir sa 53ème opération de chirurgie esthétique.

En mai, le mannequin Playboy Sabrina Sabrok a déclaré qu’elle passerait sous le bistouri pour que ses fesses correspondent au haut de son corps.

Sabrina a eu sa première augmentation mammaire à 25 ans et est passée d’un bonnet A à un PPP.

Les fans ont contribué 7 780 £ à un financement participatif l’été dernier afin qu’elle puisse à nouveau agrandir ses seins.

L’opération des fesses serait une façon de les remercier pour leur générosité et elle la verra échanger ses implants actuels de 0,66 livre avec un boost monstre de 1,43 livre dans chaque fesse.

« Je veux avoir le plus gros faux-cul du monde et je suis sur le point de commencer la procédure », a déclaré l’Argentine, mère de deux filles.

Sabrina – dont le vrai nom est Lorena Fabiana Colotta – a failli mourir lorsqu’une opération ratée d’implants inférieurs l’a laissée avec un arrière-train pourri.

Malgré cet accident et la paralysie faciale due à l’utilisation excessive de Botox et de produits de comblement des lèvres au début de l’année dernière, elle prévoit de continuer à se faire opérer.

Extraterrestres humains

Un homme s’est fait couper une partie de la main pour poursuivre son rêve fou de devenir un « extraterrestre noir ».

Anthony Loffredo s’est également fendu la langue, s’est couvert de tatouages ​​et de piercings de la tête aux pieds et s’est même coupé le nez – mais affirme n’avoir jusqu’à présent réalisé que 34 % de son extraordinaire transformation.

Le Français de 33 ans est déterminé à devenir un « extraterrestre noir » et n’est pas étranger à la table d’opération, puisqu’il s’est fait enlever la lèvre supérieure plus tôt cette année.

Anthony s’est maintenant fait retirer deux doigts de la main gauche pour former une étrange griffe « extraterrestre ».

Il a posté un clip sur sa page post-opératoire, montrant une cicatrice sanglante recousue sur sa main avec la légende « Je développe ma paix intérieure ».

L’excentrique Anthony – qui subit des modifications corporelles extrêmes depuis environ une décennie maintenant – a même bravé de se faire tatouer les yeux malgré le risque de devenir aveugle.

Il avait également déjà subi une ablation chirurgicale de ses deux oreilles afin de paraître plus extraterrestre, et risquait de se fendre la langue, ce qui implique de couper l’organe musculaire en deux avec un scalpel.

L’année dernière, Anthony s’est rendu en Espagne pour se faire enlever chirurgicalement le nez, car l’opération est illégale dans son pays d’origine.

Dans l’espoir d’avoir l’air moins humain, il s’est également fait poser des implants dermiques sur le visage, ce qui donne à sa peau une texture plus bosselée ainsi que des bosses de style reptilien sur son front et des lignes ciselées sur ses pommettes.

Un couple argentin couvert du plus grand nombre de tatouages ​​et de modifications corporelles au monde a été pris pour des « démons » en public.

Depuis l’année dernière, Victor et Gabriela Peralta, de Buenos Aires, détenaient le record mondial Guinness officiel du « plus grand nombre de modifications corporelles » (couple marié).

Gabriela a déclaré à NeedToKnow : « Lorsque nous avons reçu le titre, j’ai ressenti une immense émotion et une immense fierté d’avoir été récompensée pour mon choix de vie.

« J’ai toujours été fidèle à ce que j’aime et à l’image que je veux avoir, en respectant mon être intérieur, qui a été étroitement lié à l’art. »

Les photos montraient le couple avec leurs implants bizarres et leurs tatouages ​​sataniques.

Victor a même le « 666 » du diable gravé sur son cuir chevelu, ainsi que des cornes métalliques de 400 £ implantées dans son crâne.

L’homme se souvient avoir reçu son premier tatouage à 13 ans avec le mot f**k sur les doigts de sa main gauche.

Depuis, il est devenu obsédé – avec plus de 95 pour cent de son corps tatoué.

Victor aspirait à imiter un démon, ce qui a attiré l’attention de sa désormais épouse, Gabriela, mariée et heureuse depuis 15 ans.

Anthony Loffredo s’est coupé les doigts pour avoir des « mains extraterrestres » Crédit : Instagram/the_black_alien_project

Anthony a complètement transformé son corps pour devenir un « extraterrestre noir » Crédit : Instagram / the_black_alien_project