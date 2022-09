Les modifications apportées au règlement de protection des arbres de Kelowna laissent le conseil satisfait – Kelowna Capital News

Les modifications au règlement sur la protection des arbres de Kelowna visent à maintenir et à étendre la canopée des arbres dans la ville.

“L’intention principale du règlement reste inchangée”, a déclaré la coordonnatrice environnementale Jennifer Miles au conseil lors de sa réunion du 26 septembre. “Il définit les arbres protégés en vertu de ce règlement comme des arbres dans les zones de gestion riveraines (à côté des plans d’eau) et les zones à forte pente.”

Certaines des modifications comprennent l’interdiction d’endommager les arbres protégés, l’exemption des espèces envahissantes des exigences de permis d’élimination et l’exemption de l’élagage d’atténuation des incendies de forêt des exigences de permis pour encourager les propriétaires fonciers à entretenir et à protéger leur propriété contre les incendies de forêt.

Miles a expliqué qu’en vertu du règlement actuel, les permis peuvent être annulés pour les arbres malades ou dangereux.

“Il est recommandé que cette exemption soit modifiée pour exiger un permis, bien qu’un permis rétroactif soit accordé pour les enlèvements d’urgence, afin de garantir le remplacement des arbres”, a-t-elle déclaré.

Assurer le remplacement des arbres était une directive clé du conseil issue d’une résolution du 13 juin, en reconnaissance des objectifs d’expansion du couvert forestier urbain du Plan communautaire officiel de 2040.

