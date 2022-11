Les modifications apportées au Google Play Store pourraient rendre vos abonnements aux applications moins chers

Google permet désormais aux développeurs de facturer les abonnés depuis leurs applications Android, à commencer par Spotify et Bumble. En retour, Google réduit moins les frais de développement, ce qui pourrait entraîner des économies pour les utilisateurs.

Google a expliqué que la nouvelle option, appelée User Choice Billing, ou UCB, permettrait aux applications téléchargées depuis le Play Store de permettre aux utilisateurs de s’abonner et d’être facturés pour les services au sein de l’application. Bien que les développeurs doivent toujours payer frais de service à Google – 15 % des revenus générés dans le Play Store pour le premier million de dollars de revenus annuels et 30 % pour tout ce qui suit – ces frais sont réduits de 4 % pour les transactions des utilisateurs effectuées dans une application via UCB, selon pièces justificatives.

Il appartient aux entreprises de répercuter ces économies sur les utilisateurs. Dans Article de blog de Spotify expliquant la nouvelle option d’abonnement dans son application Android, la société n’a pas précisé si ses niveaux d’abonnement intégrés seraient moins chers. Pour être juste, Spotify n’a pas augmenté ses prix pour tenir compte de la réduction que Google prend des achats effectués sur Android. Spotify n’a pas répondu à une demande de commentaire au moment de la publication.

Même permettre aux développeurs de facturer les abonnés à partir des applications, plutôt que de les acheminer via le Play Store et de permettre à Google de prendre une coupe complète, est une concession. Google et Apple ont été critiqués pendant des années sur le montant qu’ils ont payé pour avoir autorisé les applications dans leurs magasins, et les deux ont affronté le développeur Epic Games devant les tribunaux pour avoir autorisé des plateformes de paiement tierces.

Quoi qu’il en soit, Google et Spotify positionnent la facturation au choix de l’utilisateur comme une commodité pour les utilisateurs. L’équipe Android a commencé à inviter les développeurs d’applications non ludiques à participer à un programme pilote pour UCB, permettant aux utilisateurs aux États-Unis, en Inde, en Australie, au Brésil, en Afrique du Sud, en Indonésie, au Japon et en Europe d’essayer l’option.