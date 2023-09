Les modifications apportées à la loi « Une nation, un scrutin » nécessiteront-elles l’approbation des États ? Voir les détails

Le comité nouvellement formé chargé de déterminer si l’Inde pourrait organiser simultanément des élections parlementaires et législatives examinera et recommandera des amendements spécifiques à la Constitution, à la loi sur la représentation du peuple et à toute autre règle pertinente.

Le comité de neuf membres dirigé par l’ancien président Ram Nath Kovind vérifiera également si les amendements à la Constitution devraient être ratifiés par les États, selon la notification publiée aujourd’hui dans le journal officiel du gouvernement.

Il a indiqué que le comité commencerait ses travaux immédiatement et présenterait un rapport dès que possible.

Les autres membres du comité sont le ministre de l’Intérieur Amit Shah, le chef de l’opposition au Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury, l’ancien chef de l’opposition du Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad, l’ancien président de la 15e Commission des finances NK Singh, l’ancien secrétaire général du Lok Sabha Subhash C Kashyap, l’avocat principal Harish Salve et l’ancien commissaire en chef de la vigilance Sanjay Kothari.

Le parti du Congrès consultera ses alliés du bloc d’opposition nouvellement formé INDE au sein de ce comité avant de décider de participer ou non à l’étude de faisabilité, ont déclaré aujourd’hui des sources à NDTV.

Le comité examinera la faisabilité de tenir simultanément non seulement les élections du Lok Sabha et de l’Assemblée, mais également les élections des municipalités et des panchayats, selon la notification au Journal officiel.

Le comité analysera et recommandera des solutions possibles liées aux élections simultanées en cas de vote sans majorité, de motion de censure, de défection ou de tout autre événement de ce type.

Une liste électorale unique et une carte d’identité pour les électeurs valables pour les élections nationales, étatiques, civiques et panchayat seront étudiées, a indiqué le gouvernement dans la notification.

Le BJP et le Premier ministre Narendra Modi ont évoqué à plusieurs reprises la nécessité d’une « nation, une élection », et cela figurait également dans le programme du parti pour les élections de 2014 à Lok Sabha.

La tenue simultanée de scrutins était la norme en Inde jusqu’en 1967 et quatre élections ont eu lieu de cette manière. Cette pratique a pris fin après la dissolution prématurée de certaines assemblées d’État en 1968-69. Le Lok Sabha fut également, pour la première fois, dissous un an avant la date prévue en 1970 et des élections de mi-mandat eurent lieu en 1971.

Dans l’une des premières réactions politiques à la création du comité, le secrétaire général du Parti communiste indien, D Raja, a déclaré à NDTV que le BJP est obsédé par « une nation, un parti » et qu’il est nerveux depuis que l’opposition s’est unie sous l’INDE. bannière.