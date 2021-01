Les modifications apportées à Google Chrome seront examinées par la CMA britannique

Sundar Pichai, vice-président senior pour Chrome chez Google Inc., brandit un nouveau Chromebook Pixel alors qu’il s’exprime lors d’un événement de lancement à San Francisco, Californie, États-Unis, le jeudi 21 février 2013. Google Inc., propriétaire du le moteur de recherche le plus populaire au monde, a lancé une version à écran tactile de l’ordinateur portable Chromebook, intensifiant son défi à Microsoft Corp. et Apple Inc. dans le matériel.

David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images