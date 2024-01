Les modérés du Parti républicain envoient un coup de semonce à Johnson concernant l’accord fiscal

Les républicains modérés de la Chambre ont envoyé mardi un coup de semonce au président Mike Johnson (R-La.), étant sur le point de bloquer l’action législative à la Chambre pour protester contre l’accord fiscal bipartisan et bicaméral qui n’inclut pas une augmentation des déductions fiscales nationales et locales. (SEL).

Tirant une page du manuel normalement utilisé par les conservateurs purs et durs, quatre républicains modérés de New York – les représentants Anthony D’Esposito, Andrew Garbarino, Nick LaLota et Mike Lawler – ont initialement rejoint les démocrates pour voter contre une règle procédurale pour quatre pièces sans rapport. de la législation, suffisamment d’opposition pour faire échouer les efforts et arrêter les affaires sur le terrain.

Le vote a plongé les dirigeants dans une ruée, incitant Johnson et le whip de la majorité parlementaire Tom Emmer (R-Minn.) à se blottir avec les quatre agitateurs et leurs alliés.

Après près de 40 minutes, les quatre New-Yorkais modérés ont changé leur vote en faveur de la règle, permettant ainsi au vote procédural de passer, 216-210.

Les législateurs ont quitté la Chambre en disant que même s’il n’y avait pas d’engagement d’ajuster la législation fiscale, il y avait un accord pour continuer à discuter des voies possibles à suivre pour discuter de leurs préoccupations.

“Nous avons convenu uniquement de discuter, soit d’explorer l’un des deux mécanismes suivants : soit de l’inclure dans le grand projet de loi fiscale global, soit d’avoir un projet autonome qui va en parallèle avec ce grand projet de loi fiscale”, a déclaré LaLota. faisant référence à l’augmentation de la déduction SALT.

Lawler a déclaré à The Hill après le vote que les républicains de New York « vont poursuivre les discussions aujourd’hui et au-delà ».

“Pour nous tous dans ces districts, vous savez, qui ont obtenu la majorité, c’est la question qui compte, et nous allons continuer à nous battre pour y parvenir”, a-t-il ajouté.

Les votes sur les règles – qui régissent le débat sur la législation – sont généralement partisans et prévisibles, le parti majoritaire votant pour et le parti minoritaire votant contre. Les membres du House Freedom Caucus et leurs alliés ont cependant voté plusieurs fois contre les règles au cours de ce Congrès pour exprimer leur frustration à l’égard du leadership.

Mardi, les modérés ont eu recours à une tactique dure. Il s’agit d’une escalade de la réaction que beaucoup de ces membres ont exprimée lors d’un appel la semaine dernière avec une demi-douzaine de membres du SALT Caucus et des dirigeants du GOP, qui, selon des sources, incluaient des cris de LaLota, a rapporté The Hill pour la première fois la semaine dernière.

La règle que les New-Yorkais menaçaient de rejeter n’avait aucun rapport avec le projet de loi fiscale, mais servait de moyen de protestation contre la législation qui, selon les dirigeants républicains de la Chambre, pourrait être présentée cette semaine dans le cadre d’un processus accéléré ne permettant pas d’amendements supplémentaires. Ce processus accéléré, une suspension des règles, exige une majorité des deux tiers pour être adopté, ce qui nécessite le soutien des démocrates – mais en contournant le besoin d’une règle procédurale et la menace d’un petit groupe de républicains bloquant la législation sous-jacente.

Le Tax Relief for American Families and Workers Act, un compromis bipartisan conclu entre le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Jason Smith (R-Mo.) et le président du comité sénatorial des finances Ron Wyden (D-Ore.), élargirait le crédit d’impôt pour enfants de augmentant le crédit maximum par enfant de 1 600 $ à 2 000 $ jusqu’à la fin de 2025, tout en rétablissant également les déductions des entreprises pour les coûts de développement de la recherche, les paiements d’intérêts et les investissements en capital, entre autres dispositions.

Il a été éliminé de la commission des voies et moyens plus tôt ce mois-ci par un vote retentissant de 40 voix contre 3, tous les républicains membres du panel ayant voté pour.

Les républicains modérés – en particulier ceux des États les plus riches du Nord-Est – sont mécontents du fait que le projet de loi n’augmente pas le crédit SALT. Les modérés, en particulier ceux de New York qui ont aidé les républicains à décrocher la majorité en 2022, ont depuis longtemps fait de SALT leur principale priorité au Capitole.

Certains modérés visent désormais Smith en raison du manque de dispositions SALT dans la législation.

“J’ai beaucoup parlé de gens qui négocient de bonne foi”, a déclaré LaLota mardi matin. “Je ne le considère pas comme l’un d’entre eux.”

Les dirigeants du GOP ont également été repoussés par les républicains de l’aile conservatrice concernant l’expansion du crédit d’impôt pour enfants.

Smith a présenté le projet de loi fiscale aux républicains lors d’une réunion de la conférence du GOP mardi. Et dans une interview sur CNBC plus tôt dans la journée, il a déclaré que le projet de loi prévoyait « des politiques fiscales favorables à la croissance, favorables aux travailleurs et proaméricaines qui soutiennent les familles et les petites entreprises et qu’il renforce notre avantage concurrentiel par rapport à la Chine et qu’il stimule l’innovation ». ici aux États-Unis.

Les critiques du projet de loi et du processus de sa création, a déclaré Smith, ne sont « que des distractions ».

Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse plus tôt mardi que le projet de loi présentait de « grands avantages » et a félicité Smith pour son travail de préparation.