Les modérateurs de contenu Facebook en Irlande demandent au géant des médias sociaux de travailler sur les droits de la maison au milieu de la hausse continue du nombre de cas de COVID-19 dans le pays. Dans la dernière mise à jour, les modérateurs de contenu Facebook ont ​​rencontré le vice-premier ministre Leo Varadkar afin de réclamer des droits de travail à domicile. Ils affirment que Facebook les a forcés à retourner dans les bureaux au milieu du récent pic.

Un rapport publié dans The Verge cite les modérateurs de contenu Facebook comme disant qu’ils ne sont pas traités comme des employés égaux par l’entreprise et sont souvent privés des mêmes droits ou avantages que les autres employés de l’entreprise. « Nous devrions avoir les mêmes soins de santé mentale qu’ils reçoivent, les mêmes avantages – mais nous ne le faisons pas. Facebook ne peut pas exister sans nous, et il devrait cesser de nous traiter comme des citoyens de seconde zone », a déclaré un modérateur de contenu dans dit le rapport. Il est important de noter qu’en août 2020, Facebook a annoncé que les employés pourraient travailler de chez eux jusqu’en juillet 2021. Deux mois plus tard, en octobre, les modérateurs de contenu travaillant pour la société de sous-traitance CPL à Dublin ont été invités à reprendre leurs fonctions. L’entreprise les avait classés comme des travailleurs essentiels, selon un rapport publié dans The Guardian.

Le rapport Verge a également cité un porte-parole de Covalen, une filiale de CPL, qui a déclaré que le travail à domicile des modérateurs est déterminé au cas par cas et que le contenu sur lequel ils travaillent peut être examiné à domicile.

Cela survient à un moment où l’Irlande est dans un verrouillage de niveau cinq depuis le 30 décembre, ce qui signifie que les visites dans les ménages sont interdites et que les entreprises non essentielles sont fermées. L’Irlande a eu plus de 194000 cas au total actuellement avec 3214 décès dus au COVID-19.