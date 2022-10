Les modèles Samsung Galaxy Tab S8 sont réduits jusqu’à 300 $ – aujourd’hui seulement

La polyvalence d’un grand tablette est difficile à égaler. Avoir un gadget portable que vous pouvez utiliser pour diffuser, discuter en vidéo, surfer sur le Web et bien plus encore est logique. Samsung a récemment publié la gamme Galaxy Tab S8, et aujourd’hui seulement, vous pouvez jusqu’à 300 $ de moins. Sachez que ces offres à bas prix expirent ce soir, le 14 octobre.

Alors que souvent les gens optent pour les modèles modestes et moins chers d’une gamme ou font des folies sur les modèles haut de gamme disponibles, le milieu de gamme Samsung Galaxy Tab S8 Plus était notre préféré de ces appareils, et il a même fait notre liste de meilleures tablettes Android de l’année. Cette tablette haut de gamme est dotée d’un écran AMOLED de 12,4 pouces et a la taille idéale pour travailler et jouer, avec un écran suffisamment grand et suffisamment lumineux pour travailler ou diffuser pendant longtemps, tout en étant plus portable que l’Ultra.

En ce qui concerne les appels vidéo pour les conférences de travail ou avec les amis et la famille, le Plus dispose d’une caméra frontale de 12 mégapixels avec cadrage automatique intelligent. Et la tablette est également livrée avec le logiciel DeX, qui vous permet de vous connecter à la fois à une souris et à un écran externe, si vous le souhaitez, ce qui la rend polyvalente. Votre achat comprend également un S Pen pour que vous puissiez prendre des notes, dessiner et bien plus encore. Avez-vous besoin de transformer votre tablette en un poste de travail complet ? Vous pouvez obtenir une couverture de clavier pour l’utiliser comme un ordinateur portable – bien que ce soit . En fait, vous pouvez utiliser cette tablette comme écran étendu avec des ordinateurs Windows compatibles.

Maintenant, si vous recherchez une taille d’écran impressionnante, vous voudrez peut-être saisir un Ultra. Bien que similaire au S8 Plus, l’Ultra est livré avec un écran AMOLED plus grand de 14,6 pouces avec une résolution de 2 960 x 1 848 pixels à 240 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mais cela peut être un peu difficile à manier pour l’utilisateur moyen. Vous pouvez également obtenir un modèle de base S8 11 pouces moins cher.

Voici une ventilation des différents modèles et des remises disponibles aujourd’hui :

Chacune de ces tablettes fonctionne sur le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et les trois modèles offrent un stockage extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD en option (également vendue séparément). Il y a également disponible pour certains des modèles inclus dans la vente. En fin de compte, il s’agit de choisir le modèle qui répond le mieux à vos besoins. Et si vous voulez faire le tour avant de vous décider, vous pouvez consulter d’autres offres sur les tablettes dans notre tour d’horizon.