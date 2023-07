Les modèles OLED iPad Pro seraient sur la bonne voie pour une sortie en 2024

Apple a toujours été un peu lent et hésitant à adopter la technologie OLED. Certains produits iPhone et Apple Watch profitent de la technologie et en récoltent les bénéfices, mais cela n’est pas encore arrivé aux produits iPad et MacBook. Selon les rumeurs, les deux auraient bientôt OLED et selon un nouveau rapport de la société de recherche Omdia, l’iPad pourrait être en première ligne.

Plus précisément, Apple serait sur la bonne voie pour intégrer OLED à ses modèles iPad Pro 11 pouces et 13 pouces 2024. La production de ces modèles commencera apparemment au premier trimestre de l’année prochaine. La source affirme qu’Apple prévoit des panneaux OLED à oxyde multicristallin à basse température (LTPO). Ce substrat est sans doute le summum de la technologie OLED actuelle, ce qui indique sans surprise que Cupertino utilisera probablement des OLED haut de gamme pour ses tablettes. Cela a du sens, étant donné que nous parlons ici de la gamme Pro. Les panneaux LCD Mini LED actuels qu’Apple utilise pour les modèles d’iPad Pro représentent déjà certains des meilleurs que le domaine LCD a à offrir. Et de manière générale, Apple a tendance à investir massivement dans la qualité de ses écrans.

Même par rapport aux excellents écrans Mini LED d’Apple, le passage à l’OLED présente de nombreux avantages. Les noirs parfaits pour un contrôle de la lumière unique et par pixel pour un contraste et un HDR excellents. Il existe également des avantages en matière d’efficacité énergétique, et potentiellement Apple pourrait essayer de pousser pour des niveaux de luminosité encore plus élevés. Quant à la technologie LTPO, elle devrait permettre un réglage très dynamique du taux de rafraîchissement de l’affichage pour économiser encore plus d’énergie.

Malheureusement, le rapport n’apporte pas seulement de bonnes nouvelles. Si l’on en croit, les panneaux OLED n’arriveront pas sur les modèles de MacBook d’ici la fin de 2024, comme on le disait précédemment. Au lieu de cela, on dit qu’ils sont assez retardés et qu’ils sont attendus en 2027.

