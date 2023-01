Les modèles OLED iPad Pro repensés devraient être lancés au cours du premier semestre 2024

La prochaine mise à niveau de l’iPad Pro d’Apple devrait avoir lieu en 2024, lorsque la société Cupertino lancera des modèles repensés de 11 pouces et 13 pouces dotés d’écrans OLED, une première pour un iPad, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Écrivant dans sa newsletter hebdomadaire Power On, Gurman dit qu’il ne s’attend à aucune mise à jour majeure de la gamme iPad cette année, affirmant que toute mise à jour de l’iPad mini, de l’iPad Air et de l’iPad d’entrée de gamme cette année ne sera rien de plus que une bosse de spécification – si elles arrivent du tout, Apple concentrant ses efforts sur les nouveaux modèles OLED iPad Pro qui seront lancés au cours du premier semestre de l’année prochaine.

La perspicacité de Gurman correspond à une affirmation antérieure de l’analyste d’affichage fiable Ross Young, qui a suggéré l’année dernière que Apple travaillerait sur de nouveaux modèles d’iPad Pro 11,1 pouces et 13 pouces pour un lancement début 2024tous deux dotés de la technologie d’affichage OLED.

Dans l’état actuel des choses, Apple vend l’iPad Pro 12,9 pouces avec un écran mini-LED et le ‌iPad Pro‌ 11 pouces avec un écran LCD traditionnel, Apple conservant la technologie d’affichage mini-LED exclusive au plus grand modèle de la gamme.

Il a été rapporté que Samsung Display se prépare à ouvrir une toute nouvelle ligne de production pour les modèles d’iPad OLED.

En général, les écrans OLED offrent une meilleure expérience visuelle par rapport aux LED grâce à plusieurs avantages de qualité d’affichage, notamment une gamme de couleurs plus large et des niveaux de contraste élevés, une meilleure gestion de l’obscurité et de la précision de l’éclairage, et des temps de réponse rapides.

Gurman n’a pas spéculé sur les autres nouvelles fonctionnalités que les modèles d’iPad Pro 2024 pourraient apporter, y compris sur quelle version de la puce Apple Silicon M-series ils pourraient être alimentés.