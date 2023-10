Les modèles OLED d’iPad Pro devraient être lancés début 2024

Le premier ensemble de modèles OLED iPad Pro d’Apple devrait arriver au début de l’année prochaine, les analystes prévoyant que plus de 10 millions de nouveaux panneaux d’affichage de 11 pouces et 12,9 pouces pourraient être commandés par Apple en 2024 pour les nouveaux modèles d’iPad.

Selon le cabinet d’études Omdia2024 marquera le début d’une transition vers l’OLED dans l’ensemble de la gamme d’iPad d’Apple, les fournisseurs LG Display et Samsung Display se chargeant de la production des panneaux pour l’iPad Pro 2024, une récente enquête sur la chaîne d’approvisionnement suggérant que LG Display gérerait 6 millions d’unités. des deux tailles d’écran, tandis que Samsung Display pourrait fabriquer 4 millions de versions de 11 pouces.

Comme le rapporte AppleInsideron estime que les commandes en volume de panneaux iPad d’Apple ont chuté de 36 % sur un an en 2023 pour atteindre 45,4 millions d’unités, ce qui en ferait la livraison annuelle la plus faible depuis 2020 pour les écrans iPad.

Le rapport fait suite aux affirmations du journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, le mois dernier, selon lesquelles Apple travaille sur la première mise à niveau majeure de sa gamme iPad Pro depuis plusieurs annéesavec de tout nouveaux modèles M3 en développement dotés de nouveaux écrans OLED plus grands et d’un nouveau Magic Keyboard qui l’accompagne.

On dit depuis longtemps que les écrans OLED arriveront sur l’iPad. En général, les écrans OLED offrent une meilleure expérience visuelle que les écrans LED grâce à plusieurs avantages en matière de qualité d’affichage, notamment une gamme de couleurs plus large et des niveaux de contraste élevés, une meilleure gestion de l’obscurité et de la précision de l’éclairage, ainsi que des temps de réponse rapides.