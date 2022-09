Les modèles MacBook Pro M1 Pro d’Apple sont jusqu’à 400 $ de rabais chez Best Buy

Si vous avez attendu une remise importante sur les modèles MacBook Pro haut de gamme d’Apple, votre patience est récompensée aujourd’hui avec certains des meilleurs Offres MacBook nous avons vu à ce jour. Les modèles MacBook Pro d’Apple dotés de la puissante puce M1 Pro ont vu leurs prix baisser chez Best Buy avec jusqu’à 40 $ de moins que leurs prix habituels, soit 50 $ de plus que la vente précédente. Les réductions Best Buy s’appliquent aux deux et versions et faire pour les prix les plus bas jamais sur ces machines.

Si vous voulez le plus grand ordinateur portable d’Apple, le MacBook Pro 16 pouces est le bonhomme. Il intègre un magnifique écran Liquid Retina XDR de 16,2 pouces avec ProMotion et 1 600 nits de luminosité maximale. À l’intérieur, les appareils sont alimentés par la puce M1 Pro d’Apple avec un processeur à 10 cœurs, un processeur graphique à 16 cœurs et 16 Go de RAM. Les configurations 512 Go et 1 To sont chez Best Buy en ce moment – ​​un meilleur prix que lors du Prime Day plus tôt ce mois-ci.

Plus petit, plus portable MacBook Pro 14 pouces est disponible pour chez Best Buy, qui est de 400 $ de rabais. C’est le plus bas que nous ayons vu cette machine aller, et le est également disponible à 400 $ de rabais. Les deux machines exécutent la puce M1 Pro d’Apple avec 16 Go de RAM.

On ne sait pas combien de temps dureront ces offres, il est donc préférable de passer votre commande dès que possible si vous souhaitez bénéficier des économies actuelles. Si vous n’avez pas besoin de la puissance du M1 Pro, Best Buy a également le qui est de 450 $ de rabais.