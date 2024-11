Les modèles d’iPhone 17 non professionnels devraient une fois de plus bénéficier d’une mise à niveau d’affichage indispensable

Citant une source industrielle anonyme, Actualités ET rapporte que tous les modèles d’iPhone 17 devraient être équipés d’écrans LTPO. Cela ne signifie pas seulement que les téléphones non Pro bénéficieront d’une prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais également de la possibilité de régler le taux de rafraîchissement extrêmement bas en cas de besoin.

Depuis la série iPhone 13, un écran 120 Hz est une fonctionnalité exclusive pour les modèles Pro. Il en va de même pour la nouvelle série d’iPhone 16. Cependant, la gamme à venir pourrait être différente à cet égard, car les iPhone 17 et iPhone 17 Plus standard devraient une fois de plus comporter des écrans à taux de rafraîchissement élevé.

Ce contrôle granulaire du taux de rafraîchissement peut contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie, et c’est quelque chose qui est déjà présent dans les modèles iPhone 16 Pro. Encore une fois, ce n’est pas la première fois que tous les modèles d’iPhone 17 sont équipés d’écrans LTPO. Un précédent rapport de Ross Young a laissé entendre la même chose, et un autre média coréen, The Elec, a affirmé la même chose.

Si cela est vrai, il y aurait un facteur de différenciation de moins entre les modèles d’iPhone 17 non Pro et Pro. Cependant, selon les rumeurs, Apple rendrait la variante Pro Max un peu plus attrayante pour ceux qui en ont besoin de plus. Comme l’a rapporté l’analyste du secteur Ming-Chi Kuo en août de cette année, 12 Go de RAM seraient exclusifs au modèle haut de gamme.