Les modèles d’iPhone 15 vanille pourraient avoir un appareil photo principal de 48MP

La paire d’iPhone 14 à la vanille a été un peu décevante car elle est arrivée avec les mêmes anciens appareils photo 12MP, entre autres plaintes. Cela pourrait changer dans la prochaine génération, car la paire d’iPhone 15 à la vanille recevra des capteurs empilés de 48MP à 3 dans leurs caméras principales, selon un rapport de Jeff Pu de Haitong Intl Tech Research.

Cela donnera aux téléphones vanille de meilleures capacités de zoom, bien qu’ils ne soient toujours pas à la hauteur des pros car les téléobjectifs resteront exclusifs aux modèles les plus chers (tout comme le LiDAR).

En fait, l’iPhone 15 Pro Max devrait avoir un objectif périscope 6x en plus du téléobjectif 3x. En outre, les nouveaux Pros devraient passer aux chipsets Apple A17 3 nm (et passer de 6 Go à 8 Go de RAM), tandis que les iPhone 15 et 15 Plus passeront simplement aux puces A16 actuelles.

L’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro/Pro Max

Les quatre modèles devraient avoir des ports USB-C pour se conformer au changement imminent de la réglementation européenne. Cependant, il y aura toujours une différence entre eux – Ming-Chi Kuo dit que seuls les Pros auront des vitesses USB 3.2 (donc les modèles vanille seront limités à USB 2.0, comme tous les iPhones en ce moment).

Les autres différences attendues sont les boîtiers en titane pour les modèles Pro (au lieu de l’acier inoxydable), qui peuvent également être livrés avec un commutateur de volume virtuel et des boutons d’alimentation (similaire au bouton d’accueil de l’iPhone SE).

Selon Pu, la série iPhone 15 sera en magasin à partir du 23 septembre (du moins c’est l’objectif qu’Apple s’est fixé en ce moment).

