Au moins deux des modèles d’iPhone de l’année prochaine pourraient être équipés d’un écran OLED à oxyde polycristallin à basse température (LTPO) avec des transistors à couche mince (TF), ce qui est nécessaire pour atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, si l’on en croit un rapport récent. Le rapport parle des fournitures d’affichage (non officielles) de l’iPhone 13 de l’année prochaine, laissant entendre que le géant basé à Cupertino expédiera le plus grand nombre de panneaux OLED dans les iPhones 2021. Le rapport indique également que la série iPhone 13 pourrait être dotée d’un écran toujours allumé.

Selon un rapport publié sur le site Web coréen The Elec, Apple devrait expédier entre 160 et 180 millions d’écrans OLED pour l’iPhone de l’année prochaine. Le rapport laisse également entendre que Samsung et LG resteront les principaux fournisseurs d’écrans iPhone. Les panneaux OLED des modèles iPhone 13 seront plus avancés technologiquement que ceux de la série iPhone 12. Le rapport indique qu’Apple n’utilisera la nouvelle technologie LTPO que sur deux des quatre modèles d’iPhone 13, ce qui pourrait signifier qu’il pourrait s’agir des modèles Pro de la gamme iPhone 13. Cependant, les quatre modèles d’iPhone 13 auraient également des panneaux tactiles sur la cellule, ce qui permettra à l’écran d’être plus mince et d’offrir une meilleure réponse tactile en raison de l’utilisation du TFT.

L’utilisation d’un panneau LTPO permettrait à Apple d’avoir un taux de rafraîchissement et une luminosité variables, lui permettant d’atteindre un taux de rafraîchissement et des niveaux de luminosité très faibles, cela pourrait également activer le mode d’affichage permanent que les utilisateurs peuvent choisir d’utiliser. Cela permettrait également au taux de rafraîchissement d’augmenter lors de l’utilisation d’applications qui nécessitent ou prennent en charge un taux de rafraîchissement plus élevé. Cette technologie est similaire à l’écran ProMotion sur les iPad d’Apple.

Le rapport Elec a également déclaré que sur les 160 à 180 millions d’écrans, Samsung espère expédier environ 140 millions d’unités, et LG devrait fournir 30 millions de panneaux OLED pour les iPhones. En outre, BOE devrait prendre les 10 millions d’unités restantes, selon le rapport cite les estimations de Samsung.

Bien que tout cela puisse paraître convaincant, toutes les informations seraient prises avec une pincée de sel, car Apple n’a lui-même rien dit sur la prochaine série d’iPhone. Il est également important de noter que plusieurs rapports ont affirmé que la série iPhone 12 pourrait être équipée d’un écran 120 Hz avant la sortie du smartphone plus tôt cette année.