La prochaine gamme d’iPhone d’Apple, la série iPhone 13 (nom non confirmé) pourrait venir avec une encoche plus petite mais avec un corps légèrement plus épais. Selon la publication japonaise MacOtakara, la gamme d’iPhone 13 conservera le châssis de l’iPhone 12 avec les bords plats mais sera d’environ 0,26 mm plus épais. Le rapport ajoute que la bosse de la caméra sera tout aussi épaisse avec un petit changement d’apparence. Cela indique en outre que les modèles de base de l’iPhone 13 conserveraient une configuration à double caméra arrière, tandis que les modèles Pro pourraient contenir trois caméras arrière et le capteur LiDAr – similaire à la gamme actuelle d’iPhone qui comprend l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro, et iPhone 12 Pro Max.

Toutes les informations actuelles de la publication japonaise sont en ligne avec les rumeurs précédentes sur l’iPhone 13. La publication coréenne ETNews de décembre 2020 avait suggéré que la taille de l’encoche sur les prochains modèles d’iPhone serait réduite. L’analyste Ming Chi Kuo a également fait des prédictions sur les appareils photo des modèles iPhone 13 et iPhone 14 qui pourraient arriver en 2022. L’analyste a récemment affirmé que les modèles iPhone 13 et 14 conserveraient le système d’objectif à sept éléments de l’iPhone 12 jusqu’à 2022.

La série iPhone 13 serait également livrée avec un écran LTPO OLED 120 Hz. La technologie d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) est plus économe en énergie que ses homologues en silicium polycristallin à basse température (LTPS), et la première peut prendre en charge un taux de rafraîchissement adaptatif sans matériel supplémentaire. Un autre rapport suggère que la prochaine gamme d’iPhone serait dotée d’un support Wi-Fi 6E pour une meilleure connectivité à Internet avec une latence plus faible. Le Wi-Fi 6E qui a été annoncé pour la première fois en janvier 2020, utilise le spectre 6 GHz et vise à surmonter les obstacles rencontrés par le Wi-Fi 6. Qualcomm avait également annoncé qu’Apple utilisera ses modems Snapdragon pour améliorer la connectivité 5G sur les prochains smartphones jusqu’à au au moins 2024.