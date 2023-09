Les modèles d’iPad Pro 11 et 13 pouces devraient être lancés mi-2024

Apple prévoit de lancer ses tout premiers modèles d’iPad Pro OLED à la mi-2024, selon un rapport publié mardi par DigiTimescitant des sources de la chaîne d’approvisionnement.

Le rapport, via MacRumeursaffirme que certains fournisseurs Apple ont commencé à augmenter discrètement la capacité de leurs écrans tactiles afin de pouvoir répondre à la demande pour les nouveaux modèles d’iPad Pro 11 pouces et 13 pouces l’année prochaine, qui seraient dotés d’écrans OLED hybrides fabriqués avec une combinaison de matériaux flexibles et rigides.

Le mélange de matériaux contribuerait à un design plus fin et plus léger par rapport aux modèles actuels, qu’Apple a mis à jour pour la dernière fois en octobre 2022.

On dit depuis longtemps que les écrans OLED arriveront sur l’iPad. En général, les écrans OLED offrent une meilleure expérience visuelle que les écrans LED grâce à plusieurs avantages en matière de qualité d’affichage, notamment une gamme de couleurs plus large et des niveaux de contraste élevés, une meilleure gestion de l’obscurité et de la précision de l’éclairage, ainsi que des temps de réponse rapides.

Le rapport fait suite aux affirmations du journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, le mois dernier, selon lesquelles Apple travaille sur la première mise à niveau majeure de sa gamme iPad Pro depuis plusieurs annéesavec de tout nouveaux modèles M3 en développement dotés de nouveaux écrans OLED plus grands et d’un nouveau Magic Keyboard qui l’accompagne.