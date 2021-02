Apple devrait lancer deux nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro cette année – le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces. Ces deux ordinateurs portables seront probablement alimentés par le chipset silicone interne d’Apple, qui pourrait être soit la puce M1, soit une nouvelle puce Apple de la série M. Comme l’intérêt pour les ordinateurs portables Apple MacBook Pro est naturellement élevé, des rapports sur les appareils à venir apparaissent de temps en temps. Maintenant, nous avons quelques informations concernant la conception des prochains ordinateurs portables MacBook Pro.

On dit que la nouvelle gamme de MacBook s’inspirera des inspirations de conception de la série iPhone 12. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo, dans une note de recherche récente, a déclaré que « en termes de conception de boîtier, les nouveaux modèles annuleront la conception courbée des parties supérieure et inférieure des modèles existants et adopteront une conception de facteur de forme à bords plats similaire. sur l’iPhone 12. » L’année dernière, Apple a lancé la série iPhone 12 avec un nouveau design avec des bords plats au lieu de ceux incurvés que nous avons vus sur les modèles précédents. Les mêmes bords plats ont également été observés sur les modèles iPad Pro et iPad Air de l’année dernière, et avec les rapports de produits de la gamme MacBook adoptant également une approche similaire, Apple pourrait envisager une gamme de produits similaire.

Alors que les bords des modèles MacBook Pro sont déjà considérés comme plats, le boîtier de l’ordinateur portable en haut et en bas présente de légères courbes. On dit qu’Apple les rend plats et plus nets sur les bords.

Le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces ont fait l’objet de nombreux rapports ces derniers mois. On dit que les ordinateurs portables sont équipés d’une version de la puce M1 d’Apple ou d’un nouveau chipset de la série M, ce qui leur permettra d’offrir de meilleures performances globales que les ordinateurs portables actuels alimentés par M1. Apple ramènerait également le port de charge magnétique sur les deux prochains modèles de MacBook Pro. En dehors de cela, des rapports précédents ont affirmé qu’Apple pourrait réintroduire la fente pour carte SD afin de cibler les professionnels comme les créateurs. Selon les rumeurs, Apple aurait également supprimé la barre tactile des ordinateurs portables MacBook Pro cette année.

Un nouveau modèle de MacBook Air repensé serait également en cours de préparation, avec des lunettes plus minces autour de l’écran 13 pouces. Cependant, le MacBook Air arriverait en 2022.