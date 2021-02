L’apparition du sénateur américain Bernie Sanders à l’inauguration présidentielle, mitaines à la remorque, a déclenché d’innombrables mèmes bizarres sur les réseaux sociaux.

Et l’or Internet n’est pas la seule chose à en sortir – 1,8 million de dollars (1,5 million d’euros) ont été collectés pour des organisations caritatives dans l’État natal de Sanders, le Vermont, en seulement cinq jours, a annoncé mercredi le sénateur indépendant.

La figurine provient de la vente de marchandises avec l’image du 20 janvier de lui assis les bras et les jambes croisés, vêtu de sa parka marron et de mitaines en laine recyclée.

Sanders a mis la première marchandise dite du «président Sanders», y compris des t-shirts, des pulls molletonnés et des autocollants, sur le site Web de sa campagne jeudi soir et le premier tirage s’est vendu en moins de 30 minutes, a-t-il déclaré. le week-end et vendu le lundi matin, a-t-il ajouté.

«Jane et moi avons été impressionnés par toute la créativité dont ont fait preuve tant de personnes au cours de la semaine dernière, et nous sommes heureux de pouvoir utiliser ma renommée sur Internet pour aider les Vermonters dans le besoin», a déclaré Sanders dans un communiqué écrit.

«Mais même cette somme d’argent ne remplace pas l’action du Congrès, et je ferai tout ce que je peux à Washington pour m’assurer que les travailleurs du Vermont et de tout le pays reçoivent l’aide dont ils ont besoin au milieu de la pire crise que nous ayons. j’ai été confronté depuis la Grande Dépression.

Les mitaines de Sanders ont été fabriquées par Jen Ellis, une enseignante du Vermont qui a une activité secondaire qui fabrique les vêtements à partir de laine recyclée.

Son look d’inauguration, avec également la veste d’hiver faite par Burton Snowboards, a suscité d’innombrables mèmes de la photo prise par l’AFP: l’ancien candidat à la présidentielle pouvait être retrouvé sur les réseaux sociaux en prenant place dans le métro, la lune et le canapé avec le distribution de « Friends », entre autres lieux créatifs.

Ellis a déclaré sur les réseaux sociaux au cours du week-end que Sanders l’avait appelée pour lui dire que «la frénésie des mitaines» avait recueilli une énorme somme d’argent pour les organismes de bienfaisance du Vermont, bien qu’elle n’ait pas encore été autorisée à divulguer le montant.

«Mais c’est GRAND et c’est incroyable! Merci!! La générosité apporte de la joie », a-t-elle tweeté.

Elle a également déclaré qu’elle avait fabriqué trois autres paires de mitaines et en avait fait don pour la collecte de fonds à Passion 4 Paws Vermont, Outright Vermont, et qu’elle en vendrait une paire sur eBay pour le fonds universitaire de sa fille.

Les groupes qui bénéficieront du produit des articles du «président Sanders» comprennent les agences régionales sur le vieillissement pour financer les repas sur roues dans tout le Vermont, les agences d’action communautaire du Vermont, Feeding Chittenden, Chill Foundation, les centres pour personnes âgées du Vermont et les soins primaires de Bi-State pour l’amélioration des soins dentaires dans l’État, a déclaré le bureau de Sanders.

La tenue vestimentaire de Sanders a également déclenché d’autres activités caritatives. Une poupée au crochet de lui dans son habit a été vendue aux enchères en ligne et Burton Snowboards a fait don de 50 vestes au département de Burlington pour les enfants et les familles au nom de Sanders, a déclaré son bureau.

Getty Images a confirmé qu’elle ferait don de ses bénéfices dans le cadre de l’accord de licence pour mettre la photo sur la marchandise à Meals on Wheels of America.